Colombia

Gustavo Petro acusó a la alcaldesa de Cajicá de haberle dicho “bruja y vieja hp” a su madre Clara Petro: la mandataria local respondió

Fabiola Jácome rechazó las afirmaciones del presidente por supuesto ataque contra Clara Petro y aseguró que nunca ha existido un incidente de ese tipo. Incluso recordó encuentro cordial que sostuvo con la madre del mandatario

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La alcaldesa de Cajicá desmiente a Gustavo Petro por supuestos insultos contra su madre - crédito Fabiola Jacome/Facebook y @gustavopetrourrego/IG
La alcaldesa de Cajicá desmiente a Gustavo Petro por supuestos insultos contra su madre - crédito Fabiola Jacome/Facebook y @gustavopetrourrego/IG

La controversia entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, escaló luego de que el exmandatario denunciara públicamente que su madre habría sido víctima de insultos y hostigamientos en ese municipio. Sin embargo, la mandataria local rechazó de manera categórica esas afirmaciones, aseguró que no existen registros de los hechos mencionados y pidió al jefe de Estado rectificar sus declaraciones.

En una entrevista concedida a La W Radio, Jácome sostuvo que, tras conocer las acusaciones, verificó directamente con las autoridades y con el esquema de seguridad de Clara Nubia Urrego, madre de Gustavo Petro, sin encontrar evidencia de los hechos descritos por el exmandatario.

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“Que vengan de pronto a atentar contra las instituciones del municipio o de pronto contra Fabiola Jácome, cuando eso simplemente está en la mente, pues del señor presidente, con todo respeto lo digo, porque además también hablé con el comandante de la Policía, si es que se había presentado algún caso al frente de su vivienda o como lo dice el señor presidente, que fue objeto de burla o de crítica o de maltrato o de malas palabras de una comunidad frente a su casa y eso no es así. Yo estuve hablando con él y él habló con el esquema de seguridad de la señora Clara y efectivamente ellos tienen su seguridad veinticuatro horas al día. La familia nunca ha sido abordada. Se habló también con el general Gualdrón. Y no tienen conocimiento absoluto de ninguna queja, de ninguna queja a su familia. Entonces la verdad, no sabemos de dónde sacó él todo eso”, afirmó la alcaldesa durante la entrevista.

Fabiola Jácome le responde a Gustavo Petro y niega hostigamientos contra su madre en Cajicá - crédito @petrogustavo/X
Fabiola Jácome le responde a Gustavo Petro y niega hostigamientos contra su madre en Cajicá - crédito @petrogustavo/X

La mandataria explicó además que, según la información suministrada por la Policía y los responsables de la seguridad presidencial, nunca se reportó una situación de hostigamiento contra la madre del actual presidente, ni existieron solicitudes extraordinarias de protección por parte de las autoridades locales.

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Jácome también desmintió otra de las afirmaciones hechas por Petro, relacionada con la supuesta salida de un coronel de la Policía que, según él, brindaba seguridad a su madre en Cajicá.

La verdad es que quedé súper sorprendida. Yo inmediatamente le contesté al presidente en su trino y le dije: ‘Me extraña’, porque pues nada, nunca, he tenido sino buenas relaciones con la señora, que en varias ocasiones me ha visitado y es una señora muy querida. Nunca he tenido ningún problema ni he conocido que alguien se refiera a ella en malos términos. Y el tema de que un coronel fue retirado, yo aquí en Cajicá tenemos como comandante, siempre hemos tenido, es mayores en rango de mayor, no de coronel. Así que no tenemos de dónde salió la nota de que se sacó un coronel, para que no le diera apoyo a su seguridad, cuando la seguridad de la señora Clara ha estado siempre en manos de la Presidencia de la República, del esquema de seguridad de Presidencia. La Policía hace visita permanente, saluda, revisa, como un segundo tema de seguridad y protección hacia ella y a su familia. Pero nunca hemos tenido ningún inconveniente, ni que nadie la haya maltratado ni nada”, agregó la alcaldesa en la conversación con el medio mencionado.

Las declaraciones en la emisora complementaron la respuesta que Jácome había publicado horas antes en sus redes sociales, donde rechazó con firmeza las acusaciones del exmandatario y sostuvo que estas no reflejan la realidad de lo ocurrido en el municipio.

Así respondió la alcaldesa de Cajicá a la denuncia de Gustavo Petro por insultos a su madre - crédito Fabiola Jácome/Facebook
Así respondió la alcaldesa de Cajicá a la denuncia de Gustavo Petro por insultos a su madre - crédito Fabiola Jácome/Facebook

En su mensaje público, la alcaldesa pidió a Petro aclarar sus señalamientos y aseguró que durante su administración ha gobernado sin distinciones políticas, promoviendo el respeto y la convivencia entre los habitantes de Cajicá.

Señor Presidente, su afirmación en este trino no corresponde a la realidad en lo absoluto, estas actuaciones no son compatibles con mi forma de ser ni de gobernar, le pido aclare su acusación temeraria y provocadora. Soy la alcaldesa de todos los cajiqueños y he gobernado como tal en el beneficio y bienestar de todos los ciudadanos, mi gobierno se ha caracterizado por el respeto y la empatía, lejos de lo que refiere. Lo invito a revisar la publicación en mis redes sociales del año 2024 en el que recibí a la señora Clara, su mamá en mi despacho ejerciendo mis funciones como alcaldesa; tuvimos una conversación amable, empática, constructiva y cordial como lo demuestra la foto y la descripción de la misma. No soy ni seré promotora de odios y divisiones. Es claro que no pertenezco a su estilo de pensamiento y modelo de gobierno, pero eso no nos debe llevar a acusaciones injuriosas que promueven más polarización. Le pido como mujer y como alcaldesa corrija sus palabras y conozca de verdad a Cajicá, un municipio donde se promueve el respeto a la diferencia y se construye desde la empatía”, escribió Jácome.

Como respaldo a esa versión, la alcaldesa recordó una publicación realizada en 2024, cuando recibió a Clara Nubia Urrego en el despacho municipal. En ese momento destacó el encuentro como una conversación cordial y publicó una fotografía junto a la madre del entonces presidente.

Esta es la foto con la mamá de Gustavo Petro que Fabiola Jácome revive para rechazar las acusaciones - crédito @fabiolajacomer/IG
Esta es la foto con la mamá de Gustavo Petro que Fabiola Jácome revive para rechazar las acusaciones - crédito @fabiolajacomer/IG

En esa publicación escribió: “Hoy recibí una grata visita en el despacho de la Alcaldía Municipal de Cajicá, nos acompañó Clara Nubia Urrego, madre del presidente Gustavo Petro. Hemos entendido siempre que el trabajo en unidad con amor y empatía es el camino correcto para una ruta de progreso. La señora Clara es una cajiqueña enamorada de nuestro territorio y se suma con propuestas y sentido de pertenencia a trazar una ruta en equipo para hacer de este municipio el mejor del país” y etiquetó al mandatario.

La controversia surgió después de que Gustavo Petro publicara un extenso mensaje en su cuenta de X en el que denunció presuntos actos de hostigamiento contra sus padres y anunció que emprenderá acciones judiciales por calumnia e injuria.

A mi madre de 83 años, Clara, la alcaldesa de Cajicá le dijo ‘bruja y vieja HP’. Mi madre vive en Cajicá antes que la alcaldesa en Cajicá, lograron sacar el coronel de la Policía del pueblo solo porque le prestaba seguridad. Siendo buena vecina, desde hace décadas, algunos del vecindario hicieron plantón insultándola al frente de su casa que tiene desde hace 45 años. Le exijo a la Policía los videos de ese hecho que nunca me informaron”, aseguró Petro desde su cuenta de X.

Asimismo, aseguró que su padre, de 92 años, también habría sido víctima de insultos frente a su vivienda en Bogotá y anunció que solicitará los registros de video de ambos hechos para sustentar las denuncias que piensa presentar.

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