Colombia

Gustavo Petro volvió a hablar de fraude y aseguró que no reconoce el triunfo de Abelardo de la Espriella: “El presidente es el filósofo Iván Cepeda”

El mandatario saliente aseguró que en los puestos de votación en el exterior se cometieron irregularidades para favorecer al líder de la extrema derecha y volvió a arremeter contra representantes de Thomas Greg & Sons

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Gustavo Petro afirmó que las elecciones del 21 de junio en Colombia fueron manipuladas desde Estados Unidos - crédito Nathalia Angarita/REUTERS - @IvanCepedaCast/X
Gustavo Petro afirmó que las elecciones del 21 de junio en Colombia fueron manipuladas desde Estados Unidos - crédito Nathalia Angarita/REUTERS - @IvanCepedaCast/X

El presidente Gustavo Petro sigue arremetiendo contra el sistema electoral colombiano, esta vez al afirmar que las recientes elecciones del 21 de junio, supuestamente, estuvieron manipuladas desde otro país.

A través de su cuenta de X, el mandatario saliente aseguró que tiene información en la que, presuntamente, se demostraría que los datos fueron alterados desde los Estados Unidos, supuestamente, para beneficiar al ganador de la contienda, Abelardo de la Espriella.

Asimismo, el presidente volvió a insistir en una supuesta intervención de los hermanos Bautista, dueños de la compañía Thomas Greg & Sons, con los que ha protagonizado fuertes discusiones por cuenta de las elecciones y, en el pasado, por la fabricación de pasaportes.

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“Nosotros tenemos toda la información sobre desde que servidor IP situado en los Angeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo, los algoritmos que viciaron el resultado electoral se usaban con el censo electoral de los que nunca votan para ser reemplazados por votantes que podían hacerlo varias veces o sin votantes en las mesas de jurados homogéneos”, señaló Petro.

En su mensaje, Petro sostuvo que Iván Cepeda sería el “verdadero” presidente legítimo, apoyándose en una serie de acusaciones contra el proceso de escrutinio. El mandatario denunció supuestas irregularidades en el voto en el exterior, además de asegurar que en mesas fuera del país, De la Espriella obtuvo 177.000 votos más que Cepeda, y que los jurados de esas mesas provenían de Colombia y no residían legalmente en Estados Unidos ni en España, lo cual sería ilegal. Además, Petro afirmó que algunos electores habrían votado hasta siete veces usando nombres de personas que no suelen participar en los comicios.

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“El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra cosntitución. El presidente de Colombia acepta de acuerdo a la decisión de los colombianos es el filósofo Iván Cepeda (sic)”, escribió el mandatario.

En regiones como Antioquia, Medellín, el norte de Santander y zonas del norte de Bogotá, Petro señala que se repitieron patrones similares de anomalías electorales. Menciona incluso que su propio hijo fue afectado, ya que presuntamente alguien votó en su nombre.

Además, el saliente presidente denunció la supuesta participación de una empresa de inteligencia privada israelí, BlackCube, en la alteración de los algoritmos. Mencionó a Balart como la compañía de lobby encargada de mejorar la imagen pública de De la Espriella y de influir en la postura de Donald Trump respecto al proceso electoral colombiano.

Según el presidente, mantuvo una conversación telefónica con Trump, en la que este desconocía el trasfondo de las acusaciones contra De la Espriella, incluidos supuestos vínculos con el narcotráfico y el genocidio en Colombia.

El jefe de Estado señaló que el control de la ciberseguridad electoral recae en firmas estadounidenses e israelíes, cuyos gobiernos, afirma, ya tenían un candidato favorito en Colombia. Por lo tanto, Petro considera que la Registraduría entregó la seguridad del proceso a intereses extranjeros, lo que permitió la intervención y manipulación de los resultados.

“La registraduría torpemente o corruptamente, a entregado la seguridad del voto del pueblo de Colombia a la empresas cuyos gobiernos que las controlan de acuerdo a su legislación nacional, ya tenían candidato en Colombia, por eso no hubo alarma”. señaló el mandatario.

La postura de Gustavo Petro ha sido categórica: no reconocerá la legitimidad del gobierno de Abelardo De la Espriella. El mandatario afirma que el país atraviesa “el más duro golpe a la soberanía nacional desde la reconquista española”, responsabilizando tanto a la Registraduría como a intereses foráneos de la crisis actual.

Incluso, Petro llamó a las “mayorías nacionales” a movilizarse el 20 de julio en todas las plazas públicas, presentando este acto como un grito de independencia frente a lo que considera una imposición ilegítima, pese a que Consejo Nacional Electoral ya proclamó oficialmente a Abelardo De la Espriella como presidente electo.

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