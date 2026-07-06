Colombia

Habló el general Jorge Mora, designado ministro de Defensa de Abelardo de la Espriella: “Este gobierno le entregó el país a los bandidos”

El mayor general retirado asumirá la cartera desde el 7 de agosto y anticipó un viraje en seguridad, con operaciones militares sostenidas para retomar zonas y presionar a las estructuras ilegales

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El general (r) Jorge Mora López se refirió a lo que será su trabajo en el ministerio y la estrategia para combatir a los grupos al margen de la ley - crédito @generaljorgemora/IG

Abelardo de la Espriella nombró el 6 de julio de 2026 al mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López como futuro ministro de Defensa.

El designado jefe de esa cartera dialogó con Semana, una charla en la que dio por fracasada la “paz total”, anunció el regreso de los bombardeos y sostuvo que desde el 7 de agosto comenzará una ofensiva para recuperar territorio y presionar a los grupos armados.

En la presentación del nuevo funcionario, De la Espriella afirmó que el ministerio quedará en manos de un hombre que “ha entregado su vida al servicio de Colombia con honor, disciplina y lealtad”.

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El presidente electo acompañó el anuncio con una frase de tono político: “¡Gloria al soldado!”, y agregó que con la designación “el honor vuelve a ocupar el lugar que merece”.

El designado ministro de Defensa aseguró que la 'paz total' fue un fracaso en el gobierno de Gustavo Petro - crédito Captura de Pantalla X
El designado ministro de Defensa aseguró que la 'paz total' fue un fracaso en el gobierno de Gustavo Petro - crédito Captura de Pantalla X

En la entrevista con el medio citado inicialmente, Mora también adelantó que el gobierno entrante iniciará un “empalme anticorrupción” en el sector defensa.

Qué dijo sobre la “paz total”

Consultado por la política de paz del gobierno de Gustavo Petro, el futuro ministro no dejó margen de matiz. “Un fracaso, un fracaso. No representó nada para Colombia. O sí, representó el crecimiento y el fortalecimiento de todos los grupos armados”, dijo a Semana.

En esa misma respuesta vinculó esa estrategia con una pérdida de control acumulada durante décadas. Según su descripción, el país había logrado recuperar terreno “desde hace 30 años”, pero ese proceso se revirtió y dejó, en sus palabras, “vidas, muertes, heridos, mutilados, viudas, huérfanos”.

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El oficial retirado sostuvo además que el efecto político y territorial fue la cesión de amplias zonas a estructuras ilegales. “Este gobierno lo que hizo fue entregarle el país y los territorios a los bandidos. Eso fue el significado de la paz total. Ni hubo paz ni fue total”, afirmó.

Según explicó, la estrategia es devolverles la moral a las Fuerzas Militares - crédito @generaljorgemora/Instagram
Según explicó, la estrategia es devolverles la moral a las Fuerzas Militares - crédito @generaljorgemora/Instagram

El regreso de los bombardeos

La definición más concreta de su futura conducción apareció al hablar de operaciones militares. Ante una pregunta sobre la reanudación de bombardeos contra estructuras criminales, respondió: “Por supuesto”.

Mora justificó esa decisión con una lectura del conflicto basada en control espacial y duración de la presencia armada. “Quien más ocupe espacio durante más tiempo va ganando la guerra”, señaló, antes de atribuir a la política actual el avance de los grupos armados organizados.

Sobre la mecánica de la ofensiva, describió una combinación de bombardeos, presencia territorial y acciones continuas. “Lo que hay que es mantenerlos presionados con bombardeos, con ataques, con asedios permanentes y no dejarlos respirar”, dijo.

Luego cerró la idea con una frase sin ambigüedades: “Los bombardeos vuelven y vuelven con total contundencia”.

La hoja de ruta en seguridad y defensa

Al abordar la situación de orden público en distintas regiones, el futuro ministro ubicó el primer problema dentro de la propia Fuerza Pública. “Lo primero que tenemos que hacer es recobrar la moral combativa de los miembros de la Fuerza Pública”, planteó.

Su diagnóstico incluyó una crítica al respaldo político recibido por militares y policías. Dijo que la debilidad mostrada por la Fuerza Pública en varias zonas del país responde a la ausencia de “un líder, un conductor político que respalde y apoye” a sus integrantes, y aseguró que ese conductor llegará a la Presidencia el 7 de agosto con De la Espriella.

La erradicación manual era una de las estrategias del presidente Gustavo Petro - crédito Europa Press
La erradicación manual era una de las estrategias del presidente Gustavo Petro - crédito Europa Press

A partir de allí enumeró los pilares de su hoja de ruta: apoyo jurídico, bienestar para el personal y recuperación de capacidades perdidas en todos los niveles. También habló de faltantes materiales al señalar que se deben reponer “pertrechos y elementos desde lo táctico y básico del soldado”.

Esa reconstrucción, según explicó a Semana, no se limitará al plano operativo. “Vamos a imprimir transparencia total en todos los procesos del sector defensa”, afirmó, al incluir la corrupción como uno de los frentes de intervención del gobierno entrante.

El otro objetivo que colocó en el centro fue el control territorial. “Tenemos que poco a poco recuperar cada centímetro del territorio nacional”, dijo, al definir a las Fuerzas Militares y a la Policía como articuladores de la llegada del Estado a las regiones.

La política antidrogas

La señal más nítida en materia de cultivos ilícitos fue el anuncio del regreso de herramientas suspendidas o relegadas en los últimos años. “Vuelven todas las modalidades para erradicar cultivos. Primero que todo, la aspersión regresa”, afirmó Mora.

El presidente Gustavo Petro reabre el debate sobre la aspersión aérea con glifosato en Colombia - crédito Colprensa
El presidente Gustavo Petro reabre el debate sobre la aspersión aérea con glifosato en Colombia - crédito Colprensa

Cuando fue consultado de forma específica por el glifosato, evitó cerrarse a una única fórmula. Señaló que ese compuesto “hay que manejarlo” y sostuvo que hoy existe tecnología para aplicarlo con mayor precisión, aunque añadió que también hay “otra serie de herbicidas” que, según dijo, no son nocivos para la salud y podrían usarse contra la coca.

Su planteo no se agotó en la erradicación. Explicó que la estrategia será “integral” y abarcará interdicción aérea y terrestre, laboratorios, cristalizaderos y operaciones marítimas. “No solamente es hacer interdicción en alta mar, es atacar simultáneamente toda la cadena del narcotráfico para poder empezar a debilitarla”, dijo.

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