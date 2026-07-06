Impuestos en Bogotá que vencen en julio de 2026: fechas límite, recomendaciones y opciones de pago disponibles

Más de 2,8 millones de contribuyentes de Bogotá tienen en julio de 2026 fechas clave para pagar el impuesto predial, el impuesto vehicular y otros tributos distritales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más de 2,8 millones de contribuyentes de Bogotá enfrentan en julio de 2026 fechas clave para cumplir con sus obligaciones tributarias. El cumplimiento oportuno permite evitar sanciones e intereses, acceder a incentivos y contribuir al desarrollo de la capital.

Según el calendario expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda, los plazos para el pago del impuesto predial y el impuesto vehicular marcan la agenda fiscal de la ciudad durante este mes, junto con otros tributos distritales.

Fechas clave de vencimientos tributarios en julio de 2026

El impuesto predial con descuento vence el 10 de julio de 2026, último día para pagar sin intereses ni sanciones y participar en el concurso “Paga tu predial y mejora tu cuadra”. Para el impuesto de vehículos, el pago sin descuento finaliza el 24 de julio de 2026.

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En cuanto a tributos empresariales, el ICA (Impuesto de Industria y Comercio) debe pagarse el 12 de julio (tercer bimestre) y el RetelICA el 19 de julio. Las fechas fueron fijadas oficialmente por la Secretaría de Hacienda Distrital y aplican a todos los contribuyentes obligados en Bogotá.

El impuesto predial con descuento vence el 10 de julio de 2026, fecha límite para evitar intereses y sanciones y entrar al concurso Paga tu predial y mejora tu cuadra - crédito Alcaldía de Bogotá

Predial: cifras, incentivos y cómo pagar

Con corte al 30 de junio, Bogotá ha recaudado $4,5 billones en impuesto predial, logrando un avance del 86% respecto a la meta anual de $5,2 billones. De 2.892.210 predios obligados, 2.361.884 ya están al día. Quienes aún no han cumplido tienen plazo hasta el 10 de julio para evitar recargos y aprovechar el descuento.

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Ese mismo día concluye la opción de participar en el concurso Paga tu predial y mejora tu cuadra, que premia hasta 100 cuadras más cumplidas en el pago, así como las tres más solidarias con el aporte voluntario del 10%. Las localidades más comprometidas recibirán recursos de libre destinación: $2.000 millones para el primer lugar y $1.000 millones para el segundo.

La entidad destacó la importancia de pagar a tiempo: “Pagar el predial a tiempo evita intereses y sanciones y permite participar en un concurso que reconoce el compromiso de los vecinos con su cuadra y su localidad”, afirmó Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.

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Canales y medios para pagar el predial

En línea: accediendo a www.haciendabogota.gov.co y usando el botón Pagos Bogotá.

Desde el celular: utilizando billeteras digitales como DaviPlata o Dale.

Presencial: en la ventanilla extendida del Banco de Bogotá (calle 114 con avenida 19, Plaza de las Américas y SuperCade CAD).

El pago del impuesto predial en Bogotá puede hacerse en línea, con billeteras digitales, en ventanillas del Banco de Bogotá y en entidades bancarias y plataformas autorizadas - crédito Alcaldía de Bogotá

Entidades bancarias y plataformas autorizadas: Bancolombia, Davivienda, BBVA, AV Villas, Banco de Occidente, Banco Caja Social, Scotiabank Colpatria, Bancoomeva, Bancamía, Banco Pichincha, Ban100, GNB Sudameris, Banco Popular, Banco Serfinanza, Citibank (corporativo), Banco Agrario, Banco Falabella, Nu Colombia, Coltefinanciera, Finandina, Dale!, Confiar Cooperativa, JP Morgan (corporativo), Alianza Fiduciaria, RappiPay, Banco Unión/Giros y Finanzas, Bold, Movii, Nequi, Iris, JFK Cooperativa.

Los pagos pueden hacerse en efectivo, débito o crédito (MasterCard, Visa) y la plataforma acepta pagos de años anteriores.

Vehicular: plazos, beneficio por cuotas y tarifas

En Bogotá hay 2.409.157 vehículos obligados a declarar y pagar el impuesto vehicular para la vigencia 2026, de los cuales 278.162 son motos. El recaudo al 22 de junio alcanza $1,28 billones, frente a una meta anual de $1,7 billones.

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El plazo máximo para pagar sin descuento es el 24 de julio de 2026. Quienes optaron por el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (Spac) deben cumplir el primer pago el 3 de julio y la segunda cuota el 4 de septiembre. El mecanismo permite pagar el impuesto de manera fraccionada, sin intereses, para facilitar la organización financiera de los contribuyentes.

Para descargar el cupón de pago, se debe ingresar a www.haciendabogota.gov.co, acceder a la Oficina Virtual, y descargar el recibo en Obligaciones pendientes. El pago puede hacerse en línea o presencialmente en las entidades autorizadas.

En Bogotá, 2.409.157 vehículos deben declarar y pagar el impuesto vehicular de 2026, y el recaudo ya suma $1,28 billones frente a una meta de $1,7 billones - crédito Infobae

Las tarifas para 2026 dependen del avalúo del vehículo:

Hasta $57.349.000: tarifa del 1,7%

Entre $57.349.001 y $129.032.000: 2,7%

Más de $129.032.000: 3,7%

Vehículos eléctricos: máximo 1,2%

Descuentos especiales para vehículos eléctricos, híbridos nuevos y taxis eléctricos nuevos (entre 40% y 70% de rebaja por cinco años).

Medios y canales habilitados para pago vehicular

En línea: www.haciendabogota.gov.co, botón Pagos Bogotá.

Billeteras digitales: DaviPlata, Dale!, Nequi, Movii, RappiPay.

Presencial: ventanillas extendidas en Plaza de las Américas, Usaquén, SuperCade CAD, 687 oficinas y corresponsales bancarios.

Entidades bancarias: Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, BBVA, Banco de Occidente, AV Villas (pagos en línea o presencial, con tarjetas Visa, MasterCard, Diners y American Express según la entidad).

El pago puede realizarse en efectivo, débito o crédito, y las plataformas digitales permiten cancelar desde cualquier lugar y fuera de horario bancario tradicional.

Otros vencimientos tributarios en julio

ICA: tercer bimestre, vence el 12 de julio de 2026.

RetelICA: tercer bimestre, vence el 19 de julio de 2026.

El ICA vence el 12 de julio y el RetelICA el 19 de julio de 2026, según el calendario oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, los cuales pueden ser pagados en los SuperCades - crédito Alcaldía de Bogotá

Estos tributos deben ser pagados por quienes están obligados según el calendario oficial de la Secretaría de Hacienda Distrital.

El cumplimiento de las fechas límite evita sanciones e intereses, facilita la participación en concursos e incentivos, y contribuye al avance de la ciudad. La Secretaría de Hacienda recordó que todos los canales y medios oficiales están disponibles para garantizar un proceso ágil y seguro.

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Para cualquier inquietud, la página www.haciendabogota.gov.co ofrece información detallada, acceso a la Oficina Virtual y atención a través de los puntos presenciales habilitados.