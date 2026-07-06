Colombia

Una experta en Medicina Legal advirtió que el consumo de cocaína mezclada puede causar la muerte inmediata y daños irreversibles

Los laboratorios lanzaron una alarma debido a la repetición de patrones en personas fallecidas por sobredosis, puesto que el consumo puede ocasionar daños irreversibles e intoxicaciones letales

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Mesa de madera oscura con líneas de polvo blanco, un billete enrollado, una cuchilla de afeitar, botellas de licor, vasos y un cenicero.
La cocaína y licor adulterados han incrementado las muertes de los consumidores en el país, según Medicina Legal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Medicina Legal encendió una alerta por muertes asociadas al consumo de cocaína adulterada y de licor de dudosa procedencia, un fenómeno que en 2025 dejó cerca de 6.000 casos, debido a que los ciudadanos se exponen a un riesgo mayor de sobredosis, daño irreversible en el organismo e intoxicaciones que pueden resultar letales.

De ese total de casos, más de 2.400 expedientes involucraban registros del consumo de cocaína mezclada con otras sustancias. La preocupación en los laboratorios surgió por la frecuencia con la que ese patrón aparece en cuerpos de personas fallecidas por sobredosis.

Así lo explicó Andrea Milena Bernal, coordinadora toxicológica de Medicina Legal, en un informe para Noticias RCN, en el que advirtió que la sustancia contiene en realidad varios compuestos añadidos que elevan su toxicidad.

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“La cocaína que mucha gente cree que se está consumiendo pura resulta que tiene muchas sustancias que están junto a ella y generando una toxicidad alta. Incluso, mayor a la misma cocaína”, reveló, refiriéndose a los riesgos de consumir productos que estén mezclados con sustancias que pueden resultar letales para la salud.

Los estudios establecieron que la droga está siendo adulterada con diferentes compuestos para aumentar su volumen o potenciar sus efectos. Esa combinación incrementa el riesgo de sobredosis y puede causar daños irreversibles en el organismo que a su vez pueden ocasionar enfermedades incurables que resultan en la muerte de los pacientes.

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Una mano abierta sosteniendo una pequeña bolsa de plástico transparente con cierre de cremallera, que contiene una cantidad de polvo blanco.
Las drogas ilícitas pueden tener ingredientes que alteran aún más el sistema en comparación con los efectos del contenido puro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Barranquilla detectaron acetonitrilo en licor de origen desconocido

La segunda alarma de Medicina Legal, según el informe, se activó en Barranquilla, donde varios casos de intoxicación por bebidas alcohólicas de procedencia desconocida llevaron a identificar una sustancia poco habitual: el acetonitrilo. Según Bernal, ese compuesto se metaboliza y se convierte en cianuro.

La funcionaria explicó que el cianuro es letal y que su acción no deja margen para reaccionar con atención médica. Detrás de una dosis de cocaína o de una bebida de origen incierto, el hallazgo reiteró que pueden ocultarse sustancias altamente tóxicas.

Los festejos por Colombia exigen revisar bien las bebidas para evitar efectos adversos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los efectos de las bebidas adulteradas pueden afectar el organismo y causar una muerte súbita - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El panorama en el centro del país

En Bogotá, el consumo problemático de cocaína sumó 2.376 casos en lo corrido de 2025. La cifra da cuenta del peso de una sustancia asociada a infartos, derrames cerebrales, arritmias, psicosis, trastornos mentales graves, adicción extrema y muertes prematuras.

La localidad con más registros fue Puente Aranda, con 607 casos. Le siguieron Barrios Unidos, con 254; Ciudad Bolívar, con 222; Kennedy, con 200; Chapinero, con 181, y Engativá, con 139.

Ese cuadro también implica atenciones de urgencia, hospitalizaciones prolongadas y tratamientos de alto costo que afectan la calidad de vida de los pacientes y presionan al sistema de salud.

Las autoridades están en alerta por el consumo de cocaína en Bogotá - crédito Subdirección de Vigilancia en Salud Pública y Diana Diago / Concejo de Bogotá
Las autoridades están en alerta por el consumo de cocaína en Bogotá - crédito Subdirección de Vigilancia en Salud Pública y Diana Diago / Concejo de Bogotá

Debido a los casos registrados el año anterior, la concejal Diana Diago vinculó esas cifras con la respuesta de la administración distrital frente al microtráfico: “Esto es por culpa de la permisividad de Galán con el microtráfico. Bogotá lleva dos años esperando que el alcalde prohíba con contundencia el consumo de drogas en espacio público”, afirmó la cabildante.

Diago le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán reforzar las jornadas pedagógicas de prevención y expedir el decreto que prohíba el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público.

También reclamó acciones contra el microtráfico y una estrategia articulada entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana, con el fin de hacer pedagogía en las zonas problemáticas y así evitar que los menores de edad caigan en las “promociones” de los grupos criminales que están atentos para inducirlos al consumo, lo que puede ser muy riesgoso para ellos a nivel físico y mental, teniendo en cuenta que las consecuencias de este tipo de drogas terminan por afectar a todo su entorno.

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