Aberlardo de la Espriella confirmó la intención de Los Pepes de someterse a la justicia: así entrego instrucciones para iniciar el proceso

La estructura criminal conocida como Los Pepes le comunicó al presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, su intención de acogerse al proceso de sometimiento ante las autoridades, tras años de violencia en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Así lo confirmó el también abogado, que destacó la voluntad de los miembros de esta organización de rendirse ante el “imperio de la legalidad” y deponer su accionar criminal.

En efecto, el mandatario entrante, en su segunda alocución ante los colombianos, confirmó haber recibido la solicitud de los cabecillas de la organización, que aceptaron la oferta del Gobierno para iniciar el proceso bajo la legislación vigente. Con ello, agregó De la Espriella, empezó a avanzar en la promesa de desarticular estas organizaciones, como parte de su política de desmonte de la Paz Total.

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“He recibido una solicitud de los delincuentes Digno José Palomino y Aldair Montealegre, cabecillas de Los Pepes, una organización criminal que ha sembrado el terror en Barranquilla y el Atlántico. Estos bandidos han aceptado el ultimatum y han aceptado su intención de someterse a la justicia con la ley actual”, destacó el jefe de Estado electo en su aparición, en la que abordó otros temas de especial interés para los colombianos.

Digno Palomino es considerado el máximo cabecilla de 'Los Pepes', una de las organizaciones criminales más poderosas de la Costa Atlántica - crédito Colprensa

La noticia entregada por De la Espriella marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en la región. Los Pepes han sido señalados por las autoridades como responsables de homicidios selectivos, extorsiones sistemáticas y la imposición de fronteras invisibles en poblaciones del suroriente y suroccidente de Barranquilla, así como en municipios como Soledad, Malambo y Puerto Colombia.

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Su poder, según reportes locales, se ha basado en una estructura de mando jerárquica, redes de sicarios tercerizados y un ejército estimado en más de 400 hombres armados. En palabras de De la Espriella, el paso siguiente será la articulación con el Gobierno nacional para asegurar el cumplimiento del sometimiento, para lo cual adelantó que se empezarán a tomar acciones contundentes para hacer realidad esta posibilidad.

“Mañana mismo daré instrucciones al ministro de Defensa designado para que coordine el proceso correspondiente para judicializar esos bandidos y de manera respetuosa le voy a solicitar a la señora fiscal (Luz Adriana Camargo) que designe un fiscal y un grupo de policías judicial para adelantar este proceso a la ley colombiana”, agregó De la Espriella sobre este proceso de sometimiento.

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'Los Pepes' en Barranquilla surgieron como una escisión de la banda criminal 'Los Costeños' - crédito Colprensa

En consecuencia, el presidente electo enfatizó el impacto potencial de este avance en la seguridad local.

“Sin estos delincuentes, Barranquilla y el Atlántico podrán comenzar a recuperar la tranquilidad que durante tanto tiempo les fue arrebatadas”, remarcó, que desde La Arenosa ha tomado importantes decisiones de lo que será su administración en uno de los frentes de mayor interés, la seguridad.

¿Quiénes son Los Pepes y por qué el anuncio de Abelardo de la Espriella generó revuelo?

En la región se registró una ola de violencia tras la ruptura entre Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, antiguos socios en la organización Los Costeños.

La escisión de Palomino dio origen a Los Pepes, lo que desencadenó una guerra de control territorial y la multiplicación de homicidios y balaceras en Barranquilla y las poblaciones aledañas, denunciada por el alcalde Álex Char.

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A través de sus redes sociales, el presidente electo Abelardo de la Espriella propuso crear bloques de seguridad urbana, lo que causó controversia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El Gobierno nacional, bajo la administración de Gustavo Petro, había intentado previamente frenar el avance delictivo mediante acercamientos con los cabecillas encarcelados. En octubre de 2025, tanto “Castor” como Palomino firmaron un acuerdo de tregua en la cárcel La Picota, lo que produjo una reducción temporal de los homicidios; aunque el clima de inseguridad persistió debido a la aparición de facciones disidentes.

Esta situación motivó la urgencia de nuevas estrategias, como la anunciada por De la Espriella. “El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para crear la más grande operación de seguridad urbana”.

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