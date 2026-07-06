Cali vivió momentos de tensión por una motocicleta abandonada cerca del batallón Pichincha: se descartó presencia de explosivos

El corredor del sur de Cali permaneció acordonado cerca de una instalación militar mientras equipos especializados verificaban la situación, desviaban automotores y protegían a residentes y transeúntes hasta reabrir la circulación - crédito X

Cali vivió momentos de tensión ante la aparición de una motocicleta abandonada cerca del batallón Pichincha, en la intersección de la calle 5 con carrera 89, durante la tarde del domingo 5 de julio de 2026.

La alarma se encendió rápidamente entre los habitantes del sector y las autoridades, que, en medio de un clima de constante alerta por los antecedentes de violencia, activaron un operativo especial para descartar la presencia de explosivos. Tras varias horas de revisión, la Policía Metropolitana de Cali confirmó que el vehículo no representaba una amenaza y descartó cualquier vínculo con un atentado terrorista.

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Alerta y operativo en el sur de Cali

El hallazgo de la motocicleta abandonada generó temor en la comunidad vecina al batallón Pichincha de la Tercera Brigada, una zona residencial en el sur de Cali.

La situación motivó la intervención de la Policía Metropolitana de Cali, soldados del Ejército Nacional y agentes de la Secretaría de Movilidad, que cerraron la circulación en la carrera 89 para garantizar la seguridad de los residentes y transeúntes. Los vehículos fueron desviados y la zona permaneció acordonada durante varias horas.

La motocicleta abandonada cerca del batallón Pichincha encendió una alerta de seguridad en el sur de Cali - crédito X

La inquietud de los habitantes se explica por los recientes hechos de violencia registrados en la ciudad y sus alrededores. El 24 de abril de 2026, una buseta bomba explotó a pocos metros de instalaciones militares, lo que incrementó el temor ante la posibilidad de más ataques con vehículos cargados de explosivos.

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Grupos armados disidentes de las Farc, especialmente el frente Jaime Martínez bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, fueron señalados como responsables de atentados similares en 2025 y 2026.

Intervención de la unidad antiexplosivos y reapertura de la vía

Las autoridades movilizaron a la unidad antiexplosivos de la Policía para inspeccionar minuciosamente la motocicleta. Equipos especializados verificaron que no existía ningún artefacto explosivo en el vehículo, lo que permitió descartar la hipótesis de un atentado.

El hallazgo de la motocicleta llevó al cierre de la carrera 89 y al desvío del tránsito durante varias horas - crédito Policía del Valle del Cauca

La Policía Metropolitana de Cali informó a las 4:33 p. m.: “Las autoridades descartaron que la motocicleta abandonada en cercanías al batallón Pichincha, se tratara de un atentado terrorista. Tras la revisión del equipo antiexplosivos de la Policía se descartó la existencia de un artefacto. La vía ya fue habilitada”.

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Mientras se desarrollaba el operativo, se buscó al propietario de la motocicleta, que finalmente fue ubicado. Al llegar al sitio para recoger su vehículo, los agentes de tránsito procedieron a inmovilizarlo por falta de documentos. Este episodio, que tuvo un desenlace administrativo, contrastó con el temor inicial de la comunidad.

La preocupación de la ciudadanía no es infundada. El 21 de agosto del 2025, un camión bomba explotó frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, dejando un saldo de seis muertos y más de 70 heridos. Estas acciones, atribuidas a las disidentes de las Farc, mantienen a la población de Cali y el suroccidente colombiano en constante alerta.

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Reacciones y medidas de seguridad

El propietario de la motocicleta fue ubicado y agentes de tránsito inmovilizaron el vehículo por falta de documentos - crédito Alcaldía de Cali

Las autoridades de Cali reiteraron la importancia de mantener la alerta y fortalecer los controles en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente cerca de instalaciones militares. El despliegue de unidades antiexplosivos y la coordinación entre la Policía y el Ejército buscan prevenir nuevos incidentes y devolver la tranquilidad a los residentes.

La rápida reacción de la comunidad y la fuerza pública fue clave para manejar la situación y evitar consecuencias mayores. La colaboración ciudadana, sumada a la respuesta institucional, permitió confirmar que el caso de la motocicleta abandonada correspondió a una falsa alarma y no a un plan terrorista.

Después de todo, con la reapertura de la carrera 89 y la normalización del tráfico, Cali recuperó la calma tras varias horas de incertidumbre.