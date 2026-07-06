Colombia

Tragedia vial en Barrancabermeja: una persona fallecida y un tractocamión incinerado dejó grave accidente

La colisión se presentó en el corredor hacia la Troncal del Magdalena Medio, cuando el vehículo de carga habría perdido condiciones de operación, impactó un talud y quedó envuelto en llamas, según reportes preliminares

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Un accidente de tránsito en la vía entre Barrancabermeja y la Troncal del Magdalena Medio dejó un muerto y consumió por completo un tractocamión - crédito @BomberoBarranca / X
Un accidente de tránsito en la vía entre Barrancabermeja y la Troncal del Magdalena Medio dejó un muerto y consumió por completo un tractocamión - crédito @BomberoBarranca / X

Un accidente de tránsito ocurrido el domingo 5 de julio de 2026 en la vía que conecta a Barrancabermeja con la Troncal del Magdalena Medio provocó la muerte de una persona y la incineración total de un tractocamión.

El hecho, que se registró cerca del corregimiento El Centro, generó alarma entre los habitantes y viajeros de la zona por la magnitud de la explosión y el incendio posterior. Según reportó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, la víctima mortal sería el conductor de una motocicleta que se vio involucrada en el siniestro, cuya identidad permanece sin confirmar al cierre de esta nota.

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El accidente y los primeros momentos de emergencia

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el accidente ocurrió cuando el tractocamión habría presentado una falla mecánica.

Esta situación derivó en una colisión con una motocicleta antes de impactar contra un talud de tierra al costado de la vía. El impacto desencadenó una fuerte explosión que envolvió al tractocamión en llamas, generando una densa columna de humo visible desde varios kilómetros.

El siniestro ocurrió cerca del corregimiento El Centro y causó alarma por la explosión y el incendio que siguieron al impacto - crédito @BomberoBarranca / X
El siniestro ocurrió cerca del corregimiento El Centro y causó alarma por la explosión y el incendio que siguieron al impacto - crédito @BomberoBarranca / X

Testigos presenciales grabaron la escena y relataron cómo el vehículo de carga quedó completamente envuelto por el fuego, mientras personas y otros conductores mantenían distancia por temor a nuevas explosiones.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como el conductor de la motocicleta, aunque su nombre aún no ha sido confirmado. Los organismos de socorro, encabezados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, desplegaron dos máquinas y al menos cinco unidades para controlar y extinguir las llamas.

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Reacción oficial y restablecimiento de la movilidad

Las autoridades locales aseguraron que la emergencia no estuvo relacionada con acciones de grupos armados, descartando versiones iniciales que circularon entre la comunidad.

En un mensaje difundido en la red social X, el cuerpo de bomberos informó: “Con dos máquinas y cinco unidades se realiza control, extinción y enfrentamiento de tractocamión que fue consumido por las llamas en la troncal del Magdalena Medio. En el sitio falleció una persona que se movilizaba en una motocicleta”.

El reporte preliminar indicó que el tractocamión habría sufrido una falla mecánica antes de chocar con una motocicleta y un talud de tierra - crédito @BomberoBarranca / X
El reporte preliminar indicó que el tractocamión habría sufrido una falla mecánica antes de chocar con una motocicleta y un talud de tierra - crédito @BomberoBarranca / X

Tras varias horas de cierre total en la vía, la movilidad fue restablecida y se habilitó el paso para vehículos particulares y de carga. El accidente volvió a poner en el centro de la discusión pública el tema de la seguridad vial en Santander y la vulnerabilidad de los motociclistas, que figuran entre los actores viales con mayor número de víctimas fatales en Colombia durante el 2026.

Aumento de la siniestralidad vial en la región

El siniestro de Barrancabermeja se inscribe en una preocupante tendencia de incremento en la accidentalidad vial en el departamento de Santander. Con base en cifras del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y abril de 2026, 3.019 personas murieron en siniestros viales en Colombia, lo que representa un aumento del 19,4% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 2.529 decesos.

Los departamentos con mayor número de muertes por accidentes de tránsito son Antioquia (378 casos), Valle del Cauca (328) y Bogotá D. C. (203). La mayoría de las víctimas fatales son usuarios de motocicleta, un dato que refuerza las advertencias y llamados a la prevención por parte de las autoridades.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja desplegó dos máquinas y cinco unidades para controlar las llamas del tractocamión - crédito @BomberoBarranca / X
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja desplegó dos máquinas y cinco unidades para controlar las llamas del tractocamión - crédito @BomberoBarranca / X

En el área metropolitana de Bucaramanga, la situación también evidencia un deterioro. Las autoridades reportan un aumento del 33% en el número de víctimas fatales por siniestros viales durante 2026. Solo en la capital santandereana, 27 personas fallecieron en accidentes de tránsito hasta la fecha, de las cuales 20 eran motociclistas. Durante todo 2025, la cifra totalizó 85 fallecidos, lo que marca un crecimiento sostenido y preocupante en los índices de mortalidad vial.

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