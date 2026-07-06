Héroes colombianos visitaron a Moisés, el niño de 11 años que rescataron de los escombros tras los terremotos en La Guaira, Venezuela

El niño y su padre expresaron su agradecimiento a los equipos de rescate colombianos, reconociendo su labor humanitaria en días tan complejos - crédito Ungrd

El reencuentro de un niño con los rescatistas colombianos que le salvaron la vida tras quedar bajo los escombros se convirtió en uno de los momentos más emotivos posteriores a los terremotos del 24 de junio en Venezuela. El pequeño, identificado como Moisés Calzadilla, abrazó al equipo que lo rescató con vida en La Guaira después de pasar dos días bajo la infraestructura derrumbada.

El menor de 11 años de edad se reunió en Venezuela con los integrantes de USAR COL-1, el equipo colombiano de búsqueda y rescate urbano que lo sacó con vida, y junto con su padre Lázaro Rubio les agradeció por mantener la búsqueda y labores hasta lograr el rescate.

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De acuerdo con un comunicado publicado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el reencuentro ocurrió entre abrazos, sonrisas y obsequios. Padre e hijo agradecieron al equipo colombiano por no perder la esperanza.

El equipo colombiano logró hallar con vida a Moisés Calzadilla tras siete horas de rescate - crédito Ungrd

Cómo fue el rescate de Moisés en La Guaira

El operativo para sacar al menor duró siete horas. Los rescatistas usaron cámaras de búsqueda y mantuvieron contacto verbal permanente con el niño durante toda la maniobra para brindarle tranquilidad y mostrarle su apoyo en medio de este proceso tan complicado.

El reporte indicó que Moisés estaba a cuatro metros de profundidad cuando el equipo logró ubicarlo. Tras el rescate, los integrantes del grupo le entregaron los distintivos que portan en sus uniformes.

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Los rescatistas de USAR COL-1 entregaron sus distintivos a Moisés al liberarlo de los escombros - crédito Ungrd

El despliegue del equipo colombiano tras los sismos

El contingente colombiano estuvo integrado por 63 rescatistas, entre ellos cuatro mujeres, y cuatro caninos especializados y se confirmó que el grupo regresaba a Colombia el domingo 5 de julio de 2026, por lo que ese mismo día querían abrazar a uno de los pequeños que se convirtió en símbolo de esperanza.

Durante la misión en Venezuela, el equipo acumuló más de 192 horas de trabajo en inspección de zonas devastadas, búsqueda y rescate de personas con vida y colaboraciones con grupos USAR de otros países. También realizó 35 evaluaciones de posibles sitios y cinco colaboraciones con esos equipos.

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El personal durmió un máximo de cuatro horas al día. A eso se sumaron temperaturas superiores a 40℃, lo que demuestra el nivel de compromiso con su trabajo.

La condecoración y la certificación internacional de USAR COL-1

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, condecoró a rescatistas de siete países y a sus caninos. Entre ellos estuvo Colombia, distinguida con las medallas Héroe de Venezuela y Héroes Caninos de Venezuela por su apoyo humanitario y sus labores tras los terremotos del 24 de junio.

El equipo colombiano mantuvo la búsqueda entre estructuras colapsadas en La Guaira, la zona más devastada por la tragedia. Esa labor formó parte de las tareas internacionales de salvamento en Venezuela.

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La reciente reclasificación de USAR COL-1 ante la ONU lo ubica entre los 59 equipos del mundo con la certificación internacional más alta para rescate urbano. Ese reconocimiento acompañó la labor con la que intervino en la emergencia en Venezuela.

El reencuentro entre el niño rescatado y quienes lo salvaron se convirtió en un momento muy emotivo - crédito Ungrd

Muertos en Venezuela

Los terremotos del 24 de junio de 2026 en Venezuela dejaron al menos 3.342 muertos y 16.740 heridos, según el gobierno interino, que el domingo 5 de julio de 2026 todavía no informó una cifra de desaparecidos oficial.

Cabe mencionar que en el cementerio La Esperanza de La Guaira, fueron enterrados más de 150 cuerpos sin identificar, constataron periodistas de la AFP. Eli Zavala, residente del área que participa en esas tareas, dijo a la agencia que los sepultureros empezaron a cavar fosas individuales al día siguiente de los temblores.

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Las tumbas están señalizadas con un ramo de flores y una cruz blanca con una placa que dice “Identificación especial” y la fecha del fallecimiento.