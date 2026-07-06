Colombia

Equipo colombiano de Medicina Legal apoyará la identificación de víctimas en Venezuela tras devastadores terremotos

La misión, anunciada por el embajador en Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, busca asegurar la trazabilidad de los fallecidos y cotejar datos con familiares para entregar restos con certeza tras los sismos en Caracas y La Guaira

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La misión colombiana busca garantizar la trazabilidad de los fallecidos y comparar datos con registros de familiares en Venezuela - crédito AP Photo
La misión colombiana busca garantizar la trazabilidad de los fallecidos y comparar datos con registros de familiares en Venezuela - crédito AP Photo

La llegada de un grupo de especialistas de Medicina Legal de Colombia a Venezuela representa un refuerzo clave para las labores de identificación de los fallecidos por los terremotos que afectaron en forma devastadora a zonas como La Guaira y Caracas el 24 de junio de 2026.

Milton Rengifo, embajador de Colombia en Venezuela, explicó que la misión del equipo es lograr una trazabilidad precisa de quienes han fallecido y la comparación con registros de familiares. Así, se busca que los cuerpos puedan ser entregados con certeza a sus allegados, evitando dobles pérdidas y errores en los procesos de sepultura.

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Según reportó EFE, la saturación de las morgues en puntos críticos como el puerto de La Guaira y la morgue de Bellomonte en Caracas agrava el drama de los familiares, que deben recorrer instalaciones improvisadas y caminar entre decenas de cuerpos a la espera de encontrar a sus seres queridos.

El uso de técnicas avanzadas de identificación genética y dactilar por parte de este equipo colombiano se presenta como una herramienta fundamental para agilizar las entregas y reducir la incertidumbre.

La misión colombiana busca garantizar la trazabilidad de los fallecidos y comparar datos con registros de familiares en Venezuela - crédito Reuters
La misión colombiana busca garantizar la trazabilidad de los fallecidos y comparar datos con registros de familiares en Venezuela - crédito Reuters

Familias enfrentan una doble tragedia

Para muchos venezolanos y extranjeros afectados, el dolor no termina con la pérdida de un familiar. Diversos testimonios recogidos por la agencia citada muestran cómo la ausencia de información clara y la desorganización en los centros de acopio de cadáveres dificultan el proceso de duelo.

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Mayra Martín, tía de uno de los fallecidos, relató que las autoridades suelen enviar a los familiares de un lugar a otro sin brindar respuestas concluyentes sobre el paradero de los cuerpos. “Ellos nos mandan para allá, nos mandan para acá y en realidad necesitamos saber”, expresó.

El caso de Daniel Franco, colombiano que viajó a Venezuela para buscar a su madre y a su tía, también ilustra la situación. Aunque un bombero le notificó que los cuerpos habían sido retirados del edificio donde residían, no logró hallarlos en los puntos de recolección. “Primero nos muestran fotos, pero yo no la vi ahí y luego caminaba entre los cuerpos intentando buscarla”, relató Franco a EFE. Esta experiencia se repite entre quienes buscan cerrar el ciclo de duelo y dar sepultura digna a sus allegados.

La saturación de las morgues de La Guaira y Bellomonte agravó la búsqueda de cuerpos tras los terremotos en Venezuela - crédito EFE
La saturación de las morgues de La Guaira y Bellomonte agravó la búsqueda de cuerpos tras los terremotos en Venezuela - crédito EFE

El contexto de la emergencia

El doble terremoto del 24 de junio dejó un saldo oficial de 3.342 fallecidos y 16.740 heridos, según datos divulgados por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano.

La magnitud de la catástrofe llevó al colapso de servicios forenses y funerarios, mientras que la acumulación de cuerpos en morgues temporales obligó a las autoridades a buscar apoyo internacional. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la prohibición de exportar materiales de construcción y la creación de un fondo para la reconstrucción. Rodríguez aseguró que “ningún cuerpo va a ser llevado a fosas comunes”, una preocupación recurrente entre las familias afectadas.

El gobierno reportó que solo en Caraballeda se acumularon 1,25 millones de toneladas de escombros y que 856 edificios resultaron dañados, con 190 colapsados.

Las técnicas de identificación genética y dactilar apuntan a agilizar la entrega de cuerpos y reducir la incertidumbre de las familias - crédito Reuters
Las técnicas de identificación genética y dactilar apuntan a agilizar la entrega de cuerpos y reducir la incertidumbre de las familias - crédito Reuters

Desmovilización de rescatistas y continuidad de la búsqueda

Con el transcurso de los días, la mayoría de los equipos internacionales de rescate iniciaron su regreso a sus países de origen. De los 77 equipos de 31 países que participaron en las labores iniciales, permanecen solo 25, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha). Ahora, la Protección Civil venezolana asume la responsabilidad principal de la recuperación de cuerpos y manejo de la emergencia.

En zonas como Playa Grande, decenas de personas permanecen en los alrededores de edificios colapsados, esperando noticias o ayuda para hallar a sus seres queridos.

La identificación de víctimas mediante genética e identificación dactilar cobra especial importancia ante la magnitud de la tragedia y el número de cuerpos aún sin reclamar. El apoyo de Colombia podría ofrecer alivio a muchas familias que esperan respuestas, mientras el país vecino continúa enfrentando el reto de la reconstrucción y la atención a los damnificados.

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