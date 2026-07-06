Colombia

Marbelle arremetió en contra de Gustavo Bolívar por denuncia contra quienes atacaron a sus hijos: “Dígale a los policías gringos que son unos cerdos... ”

La artista respondió en redes con dos publicaciones en las que aludió a agentes en Estados Unidos y cuestionó al exfuncionario por declaraciones previas sobre la fuerza pública, sin referirse al incidente del estadio

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Marbelle arremete de nuevo en contra de Gustavo Bolívar, esta vez por polémica en estadio de Kansas City
Marbelle arremete de nuevo en contra de Gustavo Bolívar, esta vez por polémica en estadio de Kansas City - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cruce entre Marbelle y Gustavo Bolívar volvió a instalar una disputa política que ya excede el episodio ocurrido en un estadio de Estados Unidos.

Mientras el exsenador anunció acciones legales después de que insultaran a sus hijos durante el partido de la Selección Colombia ante Ghana en Kansas City, la cantante respondió con dos mensajes en los que reactivó una vieja controversia sobre una frase del hoy exfuncionario contra policías durante el llamado “estallido social”.

Bolívar difundió un video en su cuenta de X y sostuvo que denunciará a quienes increparon a su familia. En ese mensaje fijó el eje de su reacción con una frase breve: “Ya nos robaron la camiseta, no nos robarán la selección”.

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Asimismo, incluyó en su intervención que continuará asistiendo a los partidos de la selección y reiteró que su actividad política responde a la representación de sectores vulnerables y que no tiene intereses de enriquecimiento personal.

Gustavo Bolívar denunciará a quienes acusaron a sus hijos de "ladrones" en el Kansas City Stadium - crédito captuira de pantalla @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar denunciará a quienes acusaron a sus hijos de "ladrones" en el Kansas City Stadium - crédito captuira de pantalla @GustavoBolivar/X

La tensión tomó otra dimensión cuando el excongresista explicó que los insultos no fueron aislados, sino parte de un hostigamiento directo en el estadio. “Un grupo de desatados los atacó diciéndoles que son ladrones”, relató, en una grabación donde también se oyen expresiones como “ladrón”, “hijueput4” y “socialista de mierd4”.

Bolívar también introdujo un dato puntual para defender a su entorno familiar de las acusaciones. “Mis hijos, que nunca en su vida han tenido un contrato con el Estado, pueden revisar, y menos un cargo con el Estado”, afirmó.

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Marbelle retomó una vieja frase de Bolívar para responder al episodio en Kansas City

La cantante, una de las voces más críticas del petrismo en redes sociales, reaccionó al video del exsenador sin referirse al incidente del estadio, sino a antecedentes de sus declaraciones sobre la fuerza pública. En su primera publicación escribió: “Dígale a los policías gringos que son unos CERDOS... a ver qué pasa?”.

Gustavo Bolívar
La cantante le dijo que tratara de referirse de la misma manera de los policías en Estados Unidos a ver qué pasaba - crédito @Marbelle30/X

En un segundo mensaje, insistió sobre la misma línea y dirigió el ataque de forma personal contra Bolívar. “Por aquí para recordarle a la artesanía precolombina que los ‘CERDOS POLICÍAS’... También son hijos y le duelen a sus madres!”.

Marbelle habló después de que Bolívar denunciara agresiones verbales contra sus hijos en Estados Unidos. Esto provocó que sus seguidores comentaran las publicaciones, en ocasiones respaldando así como criticando la posición de la cantante con mensajes como: “Es que se les olvida lo que dicen, parece que vomitaran el odio hacia su pueblo”; “Viven bien cómodos en Miami y al pueblo pan y circo”, entre otros.

Ese antecedente fue reconstruido por La Silla Vacía a partir de una entrevista que Bolívar concedió a Revista Semana en julio de 2023. Allí negó haber tenido una mala relación con la institución y sostuvo que la frase que circuló en redes había sido recortada de su contexto.

Gustavo Bolívar
Marbelle le recordó a Bolívar supuesta frase sobre los policías durante el estallido social - crédito @Marbelle30/X

Bolívar dijo que la expresión sobre “cerdos policías” aludía a cuatro uniformados de Popayán

En esa entrevista, el exsenador buscó delimitar el sentido de una de las frases que ahora Marbelle volvió a instalar. “Yo nunca he tenido malas relaciones con la Policía. El video que editó el señor expresidente Álvaro Uribe, que publicó en sus redes, toma un pedacito de mi video donde dice: ‘Cerdos policías’ y yo me estaba refiriendo a cuatro policías de Popayán que violaron a una niña y que se suicidó posteriormente”.

La respuesta de la cantante se apoyó en ese episodio previo para cuestionar la queja pública de Bolívar por los agravios contra sus hijos. El exfuncionario, por su parte, centró su denuncia en que su familia no ha tenido contratos ni cargos en el Estado y en que los señalamientos en el estadio los presentaron como “ladrones”.

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