Gustavo Petro convocó a una movilización nacional el 20 de julio para una despedida “anticipada” como jefe de Estado

Gustavo Petro confirmó que no esperará la fecha tradicional del relevo presidencial para pronunciar su último discurso como jefe de Estado - crédito Juan Bello/Presidencia

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, sorprendió al país al anunciar a través de sus redes sociales que ‘anticipará’ su acto oficial de despedida como jefe de Estado para el 20 de julio, Día de la Independencia Nacional.

Con esta declaración —algo ambigua—, el mandatario confirmó que no realizará su balance de cierre ni su despedida popular durante los tradicionales días 6 o 7 de agosto, fechas en las que constitucionalmente concluiría su mandato y entregará el poder al presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La decisión fue comunicada por el propio Petro mediante un extenso mensaje en su cuenta de la red social X, en la que convocó a una movilización general en todas las plazas públicas del país.

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Petro justificó el cambio de fecha asegurando que no quiere despedirse el 6 ni el 7 de agosto porque, según escribió, esas son "fechas trágicas" - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Según el gobernante, el tradicional desfile del 20 de julio, que en 2026 tendrá lugar en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur y occidente de Bogotá, servirá como el escenario definitivo para cerrar su ciclo de gobierno frente a la ciudadanía.

Una despedida en la plaza pública y no en el protocolo final

En el plano político, el anuncio marca un fuerte distanciamiento frente a las ceremonias habituales de empalme y transición de mando (algo de lo que, después de las elecciones presidenciales, Petro ya se ha desligado).

El mandatario enfatizó que prefiere que su último discurso de cara a la ciudadanía coincida con el grito de independencia, argumentando que las fechas tradicionales de agosto cargan con un significado negativo para su sector político.

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“Los invito este 20 de julio a acompañar a la fuerza pública y después de su desfile a escuchar mi despedida como jefe de estado de Colombia. No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia”, escribió textualmente el presidente Petro en sus redes oficiales.

El presidente Gustavo Petro anunció que realizará su despedida oficial el próximo 20 de julio, durante la conmemoración del Día de la Independencia - crédito @petrogustavo/X

El llamado del presidente saliente no se limita a un acto de rendición de cuentas, sino que busca convertirse en la primera gran manifestación de fuerza popular de la izquierda colombiana antes de la llegada del gobierno de la “Patria Milagro”.

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Petro detalló que sus simpatizantes deben volcarse a las calles para blindar las políticas sociales impulsadas durante sus cuatro años de gestión.

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