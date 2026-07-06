Abelardo de la Espriella necesitaría un plan de $80 billones para sacar a Colombia del estancamiento económico en el que lo dejará Gustavo Petro

Las proyecciones de crecimiento económico para Colombia en 2026 se sitúan en un rango moderado de 2,3% a 3,0% - crédito Luisa González/Reuters

Las últimas proyecciones sobre el crecimiento de la economía colombiana muestran una expansión moderada y un rezago persistente de la inversión. Bancolombia (Grupo Cibest) estimó un crecimiento de 2,7% anual entre abril y junio de 2026, mientras Corficolombiana propuso un “Plan 3,2,1” para reactivar infraestructura, vivienda y minería-energía, con la meta de sumar un punto porcentual adicional de crecimiento por año durante el próximo cuatrienio.

El reporte de Bancolombia, con corte a junio de 2026, ubicó el crecimiento del segundo trimestre en 2,7%, por encima del 2,1% del mismo periodo de 2025. En el acumulado del primer semestre, la expansión estimada fue de 2,4% anual.

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La entidad también elevó en 10 puntos básicos (pb) su previsión frente a mayo y la dejó en línea con el consenso de analistas del mercado estimado por LatinFocus, también en 2,7%. Para Bancolombia, ese resultado “ratifica la tesis de que el país sigue creciendo por debajo de su potencial”.

Bancolombia estima un crecimiento de 2,7% en el PIB colombiano - crédito Bancolombia

El crecimiento convive con rezagos en construcción y minería

La lectura de corto plazo, sin embargo, dejó señales menos favorables. Según el banco, la serie ajustada por efecto estacional del índice NowCast mostró una contracción mensual de 1,2%. En junio de 2026, la economía avanzó 1,9% anual frente al mismo mes de 2025. Ese ritmo fue 0,5 puntos porcentuales (pp) menor que el de mayo, cuando había marcado 2,4%.

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El mapa sectorial mostró contrastes. Grupo Cibest destacó el impulso de:

Recreación: 9,7%.

Sector financiero: 6%.

Industria: 3,7%.

Agricultura: 3,5%

Servicios profesionales: 2,1%.

Administración pública: 4,8%.

Comercio: 4%.

Servicio público de energía: 2,7%.

Servicios público Inmobiliario: con 2%.

En cambio, los que tuvieron un resultado bajo fueron:

Construcción: 0,6%.

Minería: -0,5% (fue la única actividad con contracción).

Dicho balance conecta con el diagnóstico de Corficolombiana sobre la inversión. La firma sostuvo que la recuperación no ha logrado afirmarse en los frentes con mayor peso en la formación de capital.

Plan para reactivar la inversión

Corficolombiana advirtió que la inversión cayó a 16% del PIB en el primer trimestre de 2026, su nivel más bajo en 60 años. Para la entidad, el rezago explica buena parte de la pérdida de dinamismo y obliga a concentrar esfuerzos en los sectores que siguen por debajo de los niveles previos a la pandemia. Bajo esa premisa, la firma propuso un “Plan 3,2,1” para el próximo gobierno. La idea combina tres apuestas sectoriales, dos mecanismos ligados a financiación y ejecución, y la meta de sumar un punto porcentual adicional de crecimiento anual durante el cuatrienio.

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Abelardo de la Espriella, presidente electo, dice que reducirá el Estado para mejorar las finanzas de la Nación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Corficolombiana concentró esa estrategia en infraestructura, vivienda y minería-energía. Según la entidad, esos sectores reúnen una parte sustancial de los bienes y servicios asociados a la formación de capital y son los únicos que todavía no recuperan sus niveles prepandemia ni el desempeño observado en otros países de la región.

Planteó que el país no necesita ampliar la agenda económica, sino ejecutar un plan con prioridades definidas. En esa línea, la propuesta parte de que el obstáculo no es solo identificar sectores, sino activar proyectos y destrabar su desarrollo.

Infraestructura, vivienda y energía concentran las metas del cuatrienio

En infraestructura, el planteamiento pasa por iniciar la construcción de 5.000 kilómetros de red vial primaria y la intervención de 35.000 kilómetros de vías terciarias. El paquete también incluye proyectos férreos, aeroportuarios, portuarios y fluviales.

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Corficolombiana recordó que este sector fue uno de los motores del crecimiento entre 2005 y 2019, con expansiones cercanas al 8,3% anual. Hoy, las obras civiles siguen alrededor de 36% por debajo de su nivel prepandemia, el mayor rezago registrado en tres décadas. Anotó que ese retroceso se debió a la interrupción del ciclo de inversión entre los programas 4G y 5G, a la existencia de solo cuatro proyectos en ejecución frente a una cartera de 18 y a retrasos en vigencias futuras, ajustes tarifarios y bajos niveles de ejecución pública.

La segunda apuesta se concentra en vivienda. El informe propone un millón de soluciones habitacionales, con 300.000 subsidios para vivienda nueva y otros 300.000 para mejoramiento. Calculó que cada peso invertido en vivienda genera entre $2 y $3 de valor agregado. Aun así, el sector acumula once trimestres de contracción, se mantiene cerca de 25% por debajo de su nivel prepandemia y registra el peor inicio de año en 15 años, con caídas de 18% en iniciaciones y lanzamientos y de 8% en ventas.

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La tercera línea busca llevar otra vez la producción de petróleo a un millón de barriles diarios y reforzar la soberanía energética. Corficolombiana señaló que el sector minero-energético suma nueve trimestres de contracción, mientras la producción de petróleo cayó 3,5% en 2025 y la de gas descendió 17,2%, una tendencia que continúa en 2026.

Los $80 billones y los cuellos de botella de ejecución

El costo estimado del plan ronda los $80 billones durante el cuatrienio. Corficolombiana desagregó ese monto en:

Vigencias futuras de proyectos 4G y 5G: $24,8 billones.

Vías terciarias: $20 billones.

Diferencial de recaudo de peajes: $12 billones.

Subsidios de vivienda: $11,6 billones.

Obligaciones pendientes con empresas energéticas: $9,2 billones .

La firma reconoció que esas necesidades coinciden con un escenario de fragilidad fiscal. Por eso planteó combinar disciplina presupuestal, priorización del gasto e innovación en las fuentes de financiación.

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A la vez, pidió:

Simplificar trámites

Agilizar consultas previas

Ofrecer estabilidad jurídica

Mejorar los mecanismos de financiamiento

Avanzar en el desarrollo de yacimientos no convencionales.

También propuso:

Reactivar los proyectos de interés nacional y estratégico (pines).

Aplicar presupuestos por resultados.

Reforzar la coordinación entre el Gobierno nacional y las regiones.

Priorizar la seguridad en territorios estratégicos.

Aprovechar herramientas tecnológicas para acelerar procesos administrativos y eliminar cuellos de botella institucionales.

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Si las tres apuestas logran que infraestructura, vivienda y minería recuperen al menos sus niveles prepandemia al final del próximo gobierno, Colombia podría crecer cerca de un punto porcentual adicional por año durante el cuatrienio.

Corficolombiana estimó además que el país cerraría una brecha cercana a dos puntos del PIB acumulada desde 2019, elevaría la tasa de inversión hasta por lo menos el 22% del PIB, incrementaría el recaudo tributario en alrededor de un punto del PIB por año y generaría cerca de medio millón de empleos.

La firma añadió que, desde 2019, el crecimiento económico promedio se ubica 1,1 puntos porcentuales por debajo del registrado durante la década anterior. Para Corficolombiana, la mejora de la actividad dependerá de que las prioridades económicas se conviertan en proyectos ejecutados en los sectores donde hoy se concentra el mayor rezago.

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