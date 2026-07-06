Gustavo Petro reveló con qué equipo le gustaría que Colombia jugara si llega a la final del Mundial 2026: “Sin trampas”

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se dio a través de su cuenta oficial de X - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Raquel Cunha/REUTERS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló sobre el Mundial de la FIFA que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá, y reveló contra qué equipo le gustaría que la Selección Colombia juegue la final en caso de llegar a esa instancia.

En un breve mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario expresó que le gustaría enfrentar a Estados Unidos, selección que disputará su partido por octavos de final ante Bélgica el lunes 6 de julio de 2026.

“Me gustaría una final de fútbol entre EE. UU. y Colombia”, indicó el presidente Gustavo Petro, quien añadió que, en caso de que esto ocurra, espera que sea “sin trampas”.

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Gustavo Petro expresó que le gustaría enfrentar a Estados Unidos en la final del Mundial 2026 - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento del presidente de Colombia se produjo tras la polémica generada en la competición, luego de que la FIFA levantara la suspensión de una fecha a Folarin Balogun, máximo goleador del equipo estadounidense, quien había sido expulsado en el partido contra Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo.

Gustavo Petro respondió al mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se pronunció luego de la decisión de la FIFA. “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, señaló el mandatario estadounidense.

Para que Colombia y Estados Unidos se enfrenten en la final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección Colombia deberá vencer a Suiza en los octavos de final, encuentro programado para el martes 7 de julio. Si avanza, esperará al ganador del duelo entre Argentina y Egipto en cuartos de final. En caso de superar esa instancia, Colombia se medirá en semifinales con el vencedor del partido entre Inglaterra y Noruega.

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En el caso de Estados Unidos, el equipo debe vencer a Bélgica en los octavos de final, partido que se disputará el lunes 6 de julio. Luego, enfrentará al ganador del encuentro entre Portugal y España en cuartos de final. Si avanza a semifinales, deberá medirse con el vencedor del duelo entre Francia y Marruecos.

Estados Unidos enfrentará a Bélgica el lunes 6 de julio de 2026 por los octavos de final del Mundial de la FIFA - crédito David Gonzales/ Reuters

Actualidad de la Selección Colombia

La Selección Colombia enfrentó un desafío considerable en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se midió ante Ghana. El equipo buscaba evitar las sorpresas que ya habían dejado fuera a Alemania y Países Bajos, sumado al tropiezo de Argentina ante Cabo Verde en Miami.

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El combinado colombiano logró imponerse 1-0 sobre el conjunto africano en el estadio de Kansas, en presencia de más de 60.000 seguidores. La solidez táctica y el trabajo defensivo fueron esenciales para mantener el marcador, respaldados por las decisiones del entrenador Néstor Lorenzo, quien realizó sustituciones estratégicas.

Tras esta victoria, Colombia tiene la mirada puesta en Vancouver, donde enfrentará a Suiza, el líder del grupo B. El equipo helvético viene de superar con autoridad al anfitrión Canadá y de eliminar a Argelia por 2-0, perfilándose como un adversario exigente en la próxima ronda.

En el Arrowhead Stadium, la única modificación en el once inicial fue la entrada de Jhon Córdoba, delantero que apenas pudo jugar seis minutos debido a una lesión, cediendo su lugar a Luis Javier Suárez. Este último aprovechó su oportunidad al asistir a Jhon Arias, quien marcó el único gol del partido tras una precisa definición.

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La Selección Colombia enfrentó un desafío considerable en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se midió ante Ghana - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Colombia generó más ocasiones de gol, pero no logró ampliar la ventaja. Durante la segunda parte, la salida de James Rodríguez para dar paso a Richard Ríos fortaleció la contención en el mediocampo, aunque restó creatividad en la generación de juego ofensivo.

Luis Díaz llegó a marcar, pero su gol fue anulado por fuera de lugar. Gustavo Puerta se destacó por su entrega en la recuperación del balón, aportando equilibrio al equipo. Los cambios introducidos por Néstor Lorenzo funcionaron para asegurar la clasificación, aunque la lesión de Jhon Córdoba genera incertidumbre sobre su disponibilidad para el próximo encuentro ante Suiza.

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