Colombia

El ministro de Defensa solicitará la renuncia protocolaria a 70 funcionarios de libre remoción: este es el motivo

La solicitud afectará a viceministros, directores, secretarios y asesores del ministerio, y se descartó que se extienda hacia la cúpula de las Fuerzas Militares

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Once bandas criminales intensifican la violencia en Atlántico, agravando la seguridad en municipios clave del departamento, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito @mindefensa/X
La medida había sido ordenada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito @mindefensa/X

En medio del empalme que se desarrolla entre el equipo del gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella, se han conocido varios movimientos con funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

Fuentes cercanas a la cartera le manifestaron a Infobae Colombia que el titular Pedro Arnulfo Sánchez pedirá en las próximas horas la renuncia protocolaria de funcionarios de libre nombramiento y remoción a cerca de 70 funcionarios.

Entre la nómina que saldrían del Ministerio se contemplan viceministros, directores, secretarios y asesores que, según conoció este medio de comunicación, deberán presentar en el transcurso de la primera semana de julio de 2026 el documento donde pongan a disposición su cargo.

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Así mismo, señalaron que esta es una decisión que busca ordenar la transición administrativa y dejar al próximo titular del ministerio con margen para definir su propio equipo.

“Cómo andan diciendo q va a dejar gente atornillada, escondida… entonces pa evitar esos cuentos, solicitará desde ya la renuncia protocolaria”, comentó una de las fuentes cercanas a Infobae Colombia.

Del mismo modo, aseguró que la medida no involucra a la cúpula militar, sino al personal administrativo del ministerio. La decisión apunta a que quienes hoy ocupan esos puestos dejen sus cargos a disposición mientras se concreta el relevo en la conducción de la cartera.

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Igualmente, este tipo de renuncia no implica de manera automática la salida definitiva de todos los funcionarios. El nuevo ministro o ministra podrá decidir quiénes continúan y quiénes serán reemplazados dentro de su equipo.

En ese sentido, el actual jefe de la cartera pretende que su sucesor o sucesora tenga plena autonomía para ratificar o designar a los funcionarios que considere pertinentes. Se trata de una práctica habitual en cambios de gobierno o de gabinete, aplicada sobre cargos de libre nombramiento y remoción.

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