Él es el general (r) Jorge Eduardo Mora, será el primer ministro de Defensa de Abelardo de la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció al mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa Nacional.
El mandatario electo dio a conocer el nuevo nombramiento en sus redes sociales.
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