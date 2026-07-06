Colombia

Él es el general (r) Jorge Eduardo Mora, será el primer ministro de Defensa de Abelardo de la Espriella

El militar en retiro ocupará la cartera a partir del 7 de agosto de 2026, en reemplazo del también general retirado Pedro Arnulfo Sánchez

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció al mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa Nacional.

El mandatario electo dio a conocer el nuevo nombramiento en sus redes sociales.

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