Colombia

Joven fue atropellado y arrastrado varios metros por un conductor en Bogotá: la violenta acción quedó en video

El hecho se presentó en el parque de los Hippies, al parecer, tras pelear por una patineta

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En Chapinero, Bogotá, la huida de un conductor tras atropellar a dos personas en las inmediaciones del parque de los Hippies ha dejado a la comunidad alarmada y a las autoridades en busca de respuestas. El hecho, captado en videos que circulan en redes sociales, ha desatado una ola de reacciones encontradas sobre lo sucedido y las causas que lo originaron - crédito @PasaenBogota / X

Los hechos ocurrieron en inmediaciones del parque de los Hippies, cuando un incidente en la vía terminó con dos personas arrolladas por un conductor que luego se dio a la fuga.

Según relataron los presentes, el detonante fue un accidente aparentemente menor: una patineta habría rodado bajo el automóvil, por lo que el conductor aparentemente agredió a un joven que terminó sobre el capó del vehículo.

Las imágenes captadas por celulares mostraron que, durante la discusión, el joven intentó bloquear el paso del conductor para evitar que huyera. En ese momento, el hombre aceleró de forma violenta, arrastrando al joven sobre el capó por varias cuadras.

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Testimonios y registro audiovisual del hecho

Videos que circulan en plataformas digitales captaron tanto el inicio de la discusión como el momento en que el vehículo atropella a un segundo ciudadano. Los testigos que presenciaron la escena intentaron detener al conductor e incluso lo rodearon para impedir que escapara. La tensión aumentó cuando, en medio del tumulto, el automóvil embistió a otra persona mientras intentaba abrirse paso entre la multitud.

Un joven terminó herido y otro ciudadano fue arrollado luego de que una discusión por una patineta desencadenara un grave episodio vial en la calle 60 con carrera 13, en Bogotá. Mientras se multiplican los llamados a identificar al conductor que escapó, los testimonios y el registro audiovisual se convierten en las piezas centrales de una investigación que sigue abierta - crédito @PasaenBogota / X

Quienes se encontraban en el lugar reaccionaron con gritos y se apresuraron a auxiliar a los heridos. El conductor, sin detenerse a prestar auxilio, huyó del sitio, mientras algunos trataron de seguirlo y otros permanecieron atendiendo a las víctimas.

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Hasta la fecha, no se ha confirmado la identidad del conductor ni se conocen detalles precisos sobre el estado de salud de los lesionados. El material audiovisual compartido en redes sociales por quienes estaban presentes se ha transformado en una pieza clave para la investigación.

La reacción ciudadana y el impacto en redes sociales

El incidente rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde usuarios compartieron opiniones polarizadas sobre el comportamiento tanto del conductor como de los jóvenes involucrados.

Tras llevarse a un joven en el capo, el hombre se dio a la figa - crédito @PasaenBogota / X
Tras llevarse a un joven en el capo, el hombre se dio a la figa - crédito @PasaenBogota / X

Algunos mensajes publicados decían: “Bueno pero que lástima, quedó vivo la rata asquerosa. Bien por el conductor, no se dejó robar de la pandilla” y otros preguntaron por los momentos previos al ataque para entender ambas posiciones: “Cuál será el contexto? Porque si los nenes están atacando, groseros o intento de linchamiento, porque no los dejan hacer sus cositas, pues es normal que el del auto se defienda”.

Otros mensajes, cargados de descalificaciones, reflejaron la indignación y el clima de confrontación: “Típico de un anciano exigir y refutar, pero les queda grande comportarse como hombres, puros maricas detrás de una pantalla”.

También hubo comentarios que intentaron justificar la reacción del conductor, aludiendo al temor de ser víctima de un robo o agresión por parte del grupo: “Y qué pretenden? Que el conductor se quede expuesto a que toda esa ñeramenta asquerosa con cara de poco baño y exceso de sustancias psicoactivas con perfil de petroskis lo atraquen o lo apuñalen”.

Por el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre la identidad del conductor ni sobre el estado de los jóvenes atropellados.

En los videos se observa como varios jovenes rodean al vehículo intentando detenerlo - crédito @PasaenBogota / X
En los videos se observa como varios jovenes rodean al vehículo intentando detenerlo - crédito @PasaenBogota / X

Atropellar a una persona en Colombia conlleva graves sanciones penales, civiles y administrativas. Las penas varían dependiendo de la gravedad de los hechos, si hubo consumo de alcohol y si el conductor huyó del lugar.

Si el atropello causa lesiones o la muerte, el conductor es procesado por la Fiscalía General de la Nación: Lesiones personales culposas: Las penas de prisión van desde 1 año y medio hasta 7 años, dependiendo de la gravedad de las heridas y si se cometió con imprudencia grave.

Además de ingresar a la cárcel, si el caso lo requiere, el conductor debe asumir la reparación económica (responsabilidad civil extracontractual) por todos los daños y perjuicios causados a la víctima. Esto cubre gastos médicos, pérdida de capacidad laboral, daño moral y lucro cesante

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