Denuncian secuestro masivo del ELN en el Cauca: hay ocho personas desaparecidas

Los hechos habrían ocurrido en la tarde del 3 de julio en López de Micay, Cauca - crédito Brasil de Fato/Flickr/Europa Press

Hay preocupación en el departamento del Cauca, después de que la Alcaldía de López de Micay denunciara la desaparición de ocho personas tras una incursión armada ocurrida durante la tarde del viernes 3 de julio en la que se habría retenido a un grupo de 40 personas.

Según la información denunciada por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, los hehos se presentaron en la comunidad de San Antonio, en la parte alta del río Micay, cuando alrededor de 35 hombres armados irrumpieron el terreno para intimidar a los habitantes.

Los hombres se habrían identificado como integrantes del Ejército de Liberación Nacional y expropiaron al grupo de telefónos móviles y aparatos electrónicos con el fin de impedir una intervención militar y policial.

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