De la Espriella dio segunda alocución como presidente electo y lanzó nuevas pullas a Petro: “Recibimos el poder del Gobierno más corrupto”

El presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, se refirió a temas claves de su administración - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

En su segunda alocución como presidente electo de los colombianos, el abogado Abelardo de la Espriella se pronunció en la noche del domingo 5 de julio de 2026 sobre uno de los asuntos que más reacciones ha causado en las redes sociales: el de la manera en que se abordará la seguridad durante su cuatrienio, como sucesor del saliente mandatario, Gustavo Petro, del que se ha declarado

El jefe de Estado, que asumirá el cargo de manera formal el próximo 7 de agosto, se refirió en este nuevo encuentro con los ciudadanos de lo que para él ha sido el “saqueo a Colombia” y aprovechó, en consecuencia, para darle un ultimatúm a los corruptos. “Sientan que cada palabra nace del diálogo permanente con los colombianos”, reafirmó el mandatario, en relación con la necesidad de preservar “orden, la justicia y el futuro”.

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“Es claro que recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia”, refirió De la Espriella, con un llamativo paralelismo, en el que habló de un “conductor que lleva un cadáver” y, según él, teme a ser descubierto. Acto seguido, hizo una relación de las principales problemáticas que han sido identificadas por su equipo de empalme, en especial en lo referente en las finanzas públicas.

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