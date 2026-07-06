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Así fue el rescate de un oso perezoso que quedó atrapado en una red eléctrica

Tras estar una hora suspendido en los cables de energía, el animal fue rescatado por la Defensa Civil y quedó a disposición de la policía

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Una alerta ciudadana permitió que un oso perezoso atrapado en una red eléctrica en el sector de Tres Esquinas, Suaita, fuese rescatado sin lesiones por autoridades de Santander. La operación, que reunió a organismos de socorro y vecinos, evitó que el animal sufriera una descarga mortal y puso en evidencia los riesgos crecientes para la fauna silvestre en zonas urbanas del departamento -crédito Reynaldo Ariolfo Suárez Cortes / Facebook

Momentos de incertidumbre marcaron la mañana en Tres Esquinas, corregimiento de Vado Real en Suaita, Santander, cuando la vida de un oso perezoso quedó en peligro al intentar cruzar una red eléctrica. La alarma se presentó cuando el animal quedó atrapado, inmovilizado sobre los cables y sin posibilidad de avanzar.

De inmediato, los habitantes del sector solicitaron ayuda a los organismos de socorro, conscientes del grave riesgo de electrocución.

Las maniobras implicaron un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la Defensa Civil Colombiana, que desplegaron un operativo especializado que se prolongó cerca de una hora. Durante ese tiempo, el principal objetivo fue minimizar el estrés del mamífero y proteger tanto su integridad como la seguridad de los rescatistas.

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El procedimiento requirió extrema precaución debido a la complejidad del terreno y la altura en la que se encontraba el animal. Según explicaron los organismos involucrados, la estrategia consistió en generar un entorno estable para que el oso pudiera descender por sus propios medios, utilizando herramientas que evitaron movimientos bruscos o lesiones.

Estado del oso tras el rescate

Un operativo articulado entre la Policía Nacional y la Defensa Civil logró salvar a un oso perezoso que había quedado suspendido sobre cables de alta tensión en Suaita, Santander. Gracias a la intervención técnica y el apoyo de la comunidad, el ejemplar descendió de forma segura y ahora permanece bajo observación veterinaria mientras se define su futuro - crédito Dígame.com.co / Facebook

En los videos se logró observar que el rescatista de la defensa civil apoyó una escalera en el poste de luz y con una rama trato de alcanzar al animal que logró aferrarse para bajar de la red eléctrica. Integrantes de la Policía Ambiental realizaron una valoración inicial y confirmaron que el animal no presentaba lesiones visibles, aunque se recomendó mantener un seguimiento especializado antes de decidir su destino final.

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El oso quedó bajo custodia policial a la espera de la llegada de profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). Para evaluar su estado de salud y determinar si el ejemplar puede regresar a su entorno natural o si requiere cuidados adicionales en un sitio de resguardo temporal.

En este tipo de emergencias, la comunidad debe abstenerse de intervenir por cuenta propia. La recomendación de las autoridades es informar a la Policía Ambiental, Defensa Civil, Bomberos o autoridad ambiental para garantizar una respuesta técnica que priorice la vida de la fauna silvestre.

La importancia de la colaboración ciudadana

Dudwing Villamizar, representante de la Defensa Civil, destacó el valor del oportuno llamado de los vecinos. “Invitamos a la comunidad a informar de inmediato ante la presencia de especies en riesgo para poder realizar un rescate adecuado y proteger la vida de estos animales”, expresó el rescatista en redes sociales.

El animal fue rescatado por la Defensa civil y la policía - crédito Lo Que Pasa En Bucaramanga y Colombia.com﻿ / Facebook
El animal fue rescatado por la Defensa civil y la policía - crédito Lo Que Pasa En Bucaramanga y Colombia.com﻿ / Facebook

Por su parte, el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía en Santander, explicó que la activación del protocolo de rescate fue posible por la participación de los habitantes del sector. “Recibimos el requerimiento ciudadano y activamos el operativo junto a los organismos de socorro, logrando que el oso descendiera de manera segura”, señaló el oficial.

Riesgos y recomendaciones para la fauna silvestre

Las autoridades reiteraron que encuentros como este suelen presentarse en zonas donde la expansión urbana y la infraestructura eléctrica coinciden con corredores naturales de animales silvestres. Por ello, es esencial fortalecer acciones de conservación en Santander para evitar situaciones similares en el futuro.

Manipular un perezoso no solo resulta peligroso para quien lo intenta, sino que genera un estrés considerable para el animal. En caso de emergencia, se aconseja mantener la distancia, informar a los organismos competentes y nunca intentar capturarlo sin conocimientos ni equipo adecuado.

El animal pasará a ciudado de la CAS - crédito Lo Que Pasa En Bucaramanga y Colombia.com﻿ / Facebook
El animal pasará a ciudado de la CAS - crédito Lo Que Pasa En Bucaramanga y Colombia.com﻿ / Facebook

Si se tiene que dar la intervención, por ejemplo, para evitar que un perro lo ataque o impedir un atropello, la forma correcta de manipulación requiere sujetar al animal por el pelaje a mitad de la espalda o por debajo de las axilas, siempre manteniendo brazos extendidos para protegerse de posibles mordidas o arañazos.

Una vez trasladado, debe colocarse al pie de un árbol, en la misma dirección en la que se desplazaba inicialmente, ya que son animales territoriales y la desorientación puede llevarlos a intentar cruzar nuevamente zonas de riesgo.

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