Colombia

Comandantes del ELN enviaron mensaje a Abelardo de la Espriella y anunciaron que continuarán en armas: “Seguir siendo rebeldes”

En textos atribuidos a Antonio García, comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a Nicolás Rodríguez Bautista, también identificado como comandante del ELN, la organización afirmó que seguirá “siendo insurgente”

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ELN y Abelardo de la Espriella - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Captura de YouTube/Sergio Acero/REUTERS
Los textos de los máximos comandantes fueron publicados en la página ELN-Voces - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Captura de YouTube/Sergio Acero/REUTERS

Comandantes del ELN enviaron un mensaje contra el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que ratificaron que la guerrilla mantendrá su condición de fuerza insurgente armada.

En textos atribuidos a Antonio García, comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a Nicolás Rodríguez Bautista, también identificado como comandante del ELN, la organización afirmó que entrará en una etapa de resistencia y que seguirá “siendo insurgente” y “siendo rebelde”.

"Hoy más que antes, el ELN asume el reto de seguir siendo insurgente, de seguir siendo rebelde y levantado en armas, para estar junto al pueblo en sus luchas y para que un día la paz con Justicia Social, deje de ser sueño para convertirse en realidad", afirmó Rodríguez Bautista.

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ELN - crédito Voces/ELN
El ELN afirmó que entrará en una etapa de resistencia y que seguirá “siendo insurgente” y “siendo rebelde” - crédito Voces/ELN

Los dos comandantes presentaron a De la Espriella como expresión de sectores de derecha y extrema derecha y sostuvieron que su llegada al poder abrirá una etapa de resistencia política. Rodríguez Bautista afirmó que el ELN continuará alzado en armas, mientras García anunció “tiempos de unidad popular y democrática” para resistir lo que describió como un nuevo escenario de confrontación.

García presentó “Firmes por la patria” como una estrategia comunicacional de campaña y sostuvo que el hoy presidente electo obtuvo respaldo en una franja de 13 millones de votantes, sobre un total de 41 millones habilitados.

A partir de ese cálculo, afirmó que De la Espriella no representa “a la mitad de los colombianos”, sino al 31% de los facultados para votar. También escribió: “Por eso, lo que viene es candela, y habrá alianza continental contra las fuerzas democráticas y populares para hacer de Colombia el ‘principal aliado’ de los Estados Unidos”.

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En su lectura, García aseguró que el resultado electoral no expresa una disputa tradicional entre sectores de la oligarquía, sino un choque entre una “derecha oligarca” y una propuesta de cambio que, según él, sigue en construcción.

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Antonio García aseguró que el resultado electoral no expresa una disputa tradicional entre sectores de la oligarquía, sino un choque entre una “derecha oligarca” y una propuesta de cambio que, según él, sigue en construcción - crédito Voces/ELN

Añadió que ese proyecto deberá corregir errores, subsanar falencias y escuchar a las bases y al pueblo para construir coherencia entre lo que dice y lo que hace.

También vinculó la campaña “Firmes por la patria” con una idea de disciplinamiento social y subordinación a Estados Unidos. Según su interpretación, el gesto y la simbología de esa consigna proyectan obediencia, silencio ante el autoritarismo y una lógica de control alineada con Donald Trump.

García afirmó que ese rumbo busca consolidar una alianza continental contra las fuerzas democráticas y populares en “Nuestramérica”. “Vienen, entonces, tiempos de unidad popular y democrática, para resistir y defender la soberanía nacional, los derechos e intereses del pueblo”, señaló.

Sobre el próximo gobierno, Nicolás Rodríguez Bautista dijo que el discurso moderado de De la Espriella no altera su lectura de fondo. “El señor Abelardo de la Espriella... el pueblo y sus luchadores sabemos descifrar su lenguaje, porque sabemos quién lo llevó a la presidencia y a quién va a representar”, escribió.

El dirigente comparó lo que espera de esa administración con etapas anteriores del poder en Colombia. Afirmó que el futuro presidente no actuará de forma distinta a Guillermo León Valencia, que recurrirá a fórmulas similares a las de Julio César Turbay Ayala y que tendrá en cuenta lo aprendido de Álvaro Uribe Vélez sobre el uso de la legalidad para actuar con ilegalidad.

Nicolás Rodríguez Bautista dijo que el discurso moderado de De la Espriella no altera su lectura de fondo - crédito Sergio Acero/REUTERS
Nicolás Rodríguez Bautista dijo que el discurso moderado de De la Espriella no altera su lectura de fondo - crédito Sergio Acero/REUTERS

Rodríguez Bautista también dejó una advertencia sobre el sentido de esa victoria electoral. “Por los votos con los que ganó De la Espriella, hay que recordar: ‘el pueblo elige a sus propios verdugos’”, escribió.

En el cierre de su pronunciamiento, el comandante sostuvo que la organización mantendrá su confrontación con el Estado y su vínculo con las luchas populares. Planteó que el ELN seguirá alzado en armas mientras persista en su propósito de actuar junto al pueblo y de buscar una paz ligada a la justicia social.

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