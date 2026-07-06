Presidente de la Corte Suprema descartó el llamado a la “desobediencia civil” de Iván Cepeda: “Es para que la Constitución se cumpla”

Iván Mauricio Lenis Gómez, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia - crédito Corte Suprema de Justicia

Mientras el senador y ahora líder de la oposición, Iván Cepeda, insiste en llamar a una desobediencia civil contra el presidente electo Abelardo de la Espriella, desde la Corte Suprema de Justicia indicaron que no existe una razón de peso que pueda justificar dicha convocatoria.

Así lo aseguró el presidente del alto tribunal, el magistrado Mauricio Lenis que, en una rueda de prensa, aseguró que el excandidato presidencial del Pacto no ha logrado sustentar sus razones para insisten en una desobediencia.

“Este es un tema complejo. Realmente la desobediencia civil implica acciones concretas. Yo no sé, hasta el momento lo que hemos percibido es que ha manifestado eso y no ha desarrollado como más allá de eso”,señaló el magistrado.

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