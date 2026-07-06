Colombia

Capturan en Cali a hombre buscado por ‘gota a gota’ en Brasil: se encontraba trabajando en construcción

El operativo, resultado de una acción binacional, permitió desarticular parte de una estructura delictiva extranjera sin levantar sospechas en un contexto cotidiano

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El hombre era buscado en Brasil por su participación en una red dedicada a los prestamos ilegales - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia reportó la detención de un hombre considerado como integrante de una estructura delincuencial y acusado por los delitos de usura y extorsión.

Según el reporte oficial, el sujeto fue detenido en una zona comercial de Cali, en un operativo coordinado con las autoridades de Brasil, teniendo en cuenta que contaba con notificación roja de Interpol.

Los uniformados llegaron hasta un sector exclusivo de la capital del Valle del Cauca cuando el hombre trabajaba en actividades de construcción. Incluso, en el video difundido por la fuerza pública, se observa que, al momento del procedimiento, llevaba puesto el casco de trabajo.

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La detención de este sujeto se produjo en la ciudad de Cali - crédito Policía Nacional de Colombia
La detención de este sujeto se produjo en la ciudad de Cali - crédito Policía Nacional de Colombia

De acuerdo con la investigación policial, el hoy capturado figuraba entre los más buscados por Interpol y por las autoridades del país sudamericano, al estar vinculado en una organización ilegal dedicada a los prestamos ilegales de dinero, conocido popularmente como “gota a gota”.

“El ciudadano requerido contaba con Notificación Roja de Interpol y es solicitado por la justicia brasileña por los delitos de usura y extorsión. Las investigaciones lo señalan como pieza articuladora de una red dedicada a la asfixia financiera y la presión a ciudadanos bajo la modalidad ilegal del ‘gota a gota’”, explicó la institución en un comunicado.

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Del mismo modo, la Policía señaló que el resultado del procedimiento afecta las economías criminales vinculadas a estas redes y refuerza la acción conjunta frente a quienes intentan evadir requerimientos internacionales.

Por el momento, el sujeto fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización, y se evaluará la posibilidad de ser extraditado hacia Brasil para que responda por los delitos mencionados.

El hombre fue detenido mientras hacia labores de construcción - crédito Policía Nacional de Colombia
El hombre fue detenido mientras hacia labores de construcción - crédito Policía Nacional de Colombia

Otros integrantes detenidos

Además del sujeto capturado en Cali, la Policía Nacional de Colombia también entregó detalles sobre la detención de otras tres personas que también contaban con circular roja de Interpol y eran investigadas por las autoridades en España y Panamá.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el brigadier general Herbert Benavídez, dos de los detenidos son solicitados por el país europeo. Los sujetos fueron identificados como Cristian Steven P. T. y Ronal Steven T. C..

El primero es señalado por lesiones graves tras una agresión en Bilbao que dejó a la víctima con daños irreversibles. Benavídez detalló que esa captura se registró en la vía entre Cali y Buenaventura, a la altura del corregimiento El Vergel.

- crédito Policía Nacional de Colombia
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El segundo requerido por España fue retenido en el barrio Altos de Jordán, investigado por pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública; las autoridades españolas lo vinculan con una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína y con hechos de mayo de 2024 en Mollina y Antequera.

El otro caso se presentó en el barrio Cañaveralejo de Cali, donde unidades policiales identificaron a un colombiano con circular roja emitida por Panamá por lesiones personales agravadas, estafa y asociación ilícita.

No obstante, el comandante policial indicó que, por disposiciones legales aplicables entre ambos países, “no fue posible materializar dicho procedimiento” y agregó que se trata de “un ciudadano nacido en Colombia”.

- crédito Policía Nacional de Colombia
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Detienen a pareja vinculada al ‘gota a gota’ en el Valle

Por otra parte, la Policía notificó la detención de una pareja dedicada al microtráfico y de integrar una red vinculada a préstamos ilegales en el sur occidente de Colombia.

Las acciones, realizadas por la seccional de Investigación Criminal (Sijín) y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), se desarrollaron en los barrios Coincer y Teatrino del municipio de Palmira, donde se investigaban actividades de comercialización de estupefacientes y almacenamiento de armas.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron tres armas de fuego y dos kilogramos de estupefacientes, entre ellos, 625 gramos de marihuana, 1.152 gramos de clorhidrato de cocaína y 316 gramos de cocaína, respectivamente.

- crédito Policía Nacional de Colombia
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La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, reveló que las dos personas detenidas fueron identificadas con los alias de La Firma y Mayerly, que deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“La captura de alias ‘La Firma’ y ‘Mayerly’ representa un avance significativo en la lucha contra los delitos que afectan la tranquilidad de los habitantes de El Cerrito. Estas acciones permiten debilitar estructuras dedicadas al tráfico de drogas y a la circulación ilegal de armas, factores que inciden directamente en la comisión de homicidios y otros delitos de alto impacto”, expresó la oficial.

Luego de que fueran llevados a las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, acogiendo los elementos probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación.

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