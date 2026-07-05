Transmilenio activó recargas gratuitas para julio: 747.000 usuarios vulnerables ya pueden acceder al beneficio en su tarjeta TuLlave

La Secretaría de Integración Social destinó más de $11.200 millones a los pasajes gratis para facilitar el acceso a educación, empleo y salud en Bogotá - crédito Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social, en alianza con la Secretaría de Movilidad y Transmilenio, comenzó la recarga de pasajes gratis en el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp y Servicio Troncal) para más de 747.000 personas en condición de vulnerabilidad en Bogotá, correspondientes al ciclo de julio.

La medida, que involucra una inversión superior a $11.200 millones, busca reducir las barreras de acceso al transporte público para quienes más lo necesitan, facilitando su movilidad y el acceso a oportunidades fundamentales como educación, empleo y servicios de salud en la capital.

El programa está dirigido a personas en situación de pobreza extrema o moderada, personas con discapacidad y adultos mayores de 62 años o quienes sean beneficiarios del servicio Comunidad de Cuidado en condición de dependencia funcional moderada, según lo definido en el artículo 74 del Plan Distrital de Desarrollo y el Acuerdo Distrital 031 de 2025.

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Con este esquema, la Administración distrital refuerza su compromiso de garantizar la movilidad como un derecho y no como un privilegio para los sectores más excluidos de la ciudad.

El programa de pasajes gratis en Transmilenio y Sitp está dirigido a personas en pobreza extrema o moderada, personas con discapacidad y adultos mayores de 62 años - crédito Alcaldía de Bogotá

Quiénes reciben pasajes gratis y cómo se asignan

La estrategia de pasajes gratuitos tiene como beneficiarios a tres grandes grupos poblacionales: personas mayores (333.000), personas con discapacidad (160.000) y personas en condición de pobreza (252.000). Además, incluye a quienes viven en pagadiarios, exhabitantes de calle y personas mayores que forman parte de la Comunidad del Cuidado. La inversión destinada para estos grupos supera los $11.200 millones, con $3.470 millones para personas mayores, $2.900 millones para personas con discapacidad y $4.870 millones para quienes se encuentran en situación de pobreza.

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Para activar el beneficio, las personas deben contar con una tarjeta personalizada TuLlave. La recarga de pasajes puede realizarse en las taquillas, puntos de carga automática o puntos autorizados dentro de las estaciones y portales de Transmilenio. Al personalizar la tarjeta, Transmilenio reporta la información a la entidady, tras la validación de los datos, se activa el subsidio de transporte correspondiente al mes.

La asignación de pasajes es automática para quienes cumplen los criterios de focalización definidos por el Sisbén IV de Bogotá y la dependencia. En el caso de personas mayores de 62 años o con discapacidad que no estén registradas en el Sisbén, recibirán al menos un pasaje siempre que cuenten con una tarjeta personalizada activa.

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La estrategia incluye a 333.000 personas mayores, 160.000 personas con discapacidad y 252.000 personas en condición de pobreza, además de población priorizada como exhabitantes de calle y residentes de pagadiarios - crédito Integración Social

Procedimiento para activar la recarga y condiciones de acceso

Las personas beneficiarias solo deben acercarse a cualquier estación de Transmilenio con dispositivos de carga automática o a los puntos de carga personalizada para activar los pasajes gratuitos. Si la tarjeta TuLlave se encuentra bloqueada, es necesario acudir a los canales de atención oficiales para su desbloqueo y reactivación. No es preciso adquirir una nueva tarjeta a menos que sea indispensable por bloqueo o daño del plástico.

La cantidad de pasajes asignados varía de acuerdo con la situación socioeconómica y el perfil Sisbén del beneficiario. Por ejemplo, quienes pertenecen a los grupos D del Sisbén —tanto adultos mayores como personas con discapacidad— o quienes no están en la base de datos reciben un pasaje mensual. La focalización y el número de pasajes asignados se determinan a partir de la información suministrada por el Sisbén IV, la entidad y Transmilenio.

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Para ser beneficiario es necesario residir en Bogotá y estar incluido en el Sisbén IV o en los listados de población priorizada por condiciones de exclusión extrema. En el caso de personas mayores de 62 años o con discapacidad sin encuesta Sisbén, basta con tener la tarjeta personalizada activa para recibir el beneficio.

Para activar la recarga de pasajes gratis es obligatorio contar con una tarjeta personalizada TuLlave y validarla en taquillas, portales o puntos de carga autorizados de Transmilenio - crédito Alcaldía de Bogotá

Preguntas frecuentes y recomendaciones para beneficiarios

La Secretaría de Integración Social aclaró que no todos los miembros de una familia reciben pasajes gratis, sino únicamente quienes cumplen los criterios de focalización. El subsidio para personas en pobreza extrema y moderada está dirigido a mayores de 16 años. Si una persona mayor de 62 años con tarjeta personalizada no recibe el subsidio, debe verificar su perfil Sisbén y la actualización de datos en TransMilenio.

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En cuanto al desbloqueo de tarjetas, el procedimiento debe realizarse en los canales de atención de TransMilenio S.A. El programa no cubre a quienes residen fuera de Bogotá, como en el municipio de Soacha. La precarga de pasajes se realiza a partir de la base de tarjetas personalizadas activas, suministrada por Transmilenio a la secretaría, que asigna los pasajes según la situación socioeconómica de cada beneficiario.

Si un usuario presenta inconvenientes para activar la recarga, debe verificar que cuenta con la encuesta Sisbén IV de Bogotá, que fue beneficiario el mes anterior, que pertenece a la población priorizada y que ya utilizó la cantidad de pasajes gratuitos asignados en el ciclo anterior. También es importante validar la tarjeta en una máquina de recarga automática o en las taquillas de las estaciones.

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