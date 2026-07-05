“Una complejidad diabólica”: De la Espriella congelará el gasto desde el 7 de agosto; el ministro de Hacienda designado confirmó varios cambios

Abelardo de la Espriella, presidente electo, y Miguel Goméz Martínez, ministro de Hacienda desifnado, encontrarán a Colombia con un déficit fiscal cercano al 6% - crédito -crédito Sergio Acero/Reuters - @EconUrosario/X

El economista Miguel Gómez Martínez, exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, fue designado ministro de Hacienda en el gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia.

Su gestión iniciará con un decreto para congelar el gasto público, en respuesta a un déficit fiscal que se ubica entre el 7% y el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), teniendo en cuenta que enfrentará el desafío de corregir el desequilibrio en las cuentas del Estado.

Dentro de la estrategia, Gómez Martínez plantea reducir el gasto en $60 billones y disminuir el número de ministerios de 19 a 13, lo que requerirá reformas para adecuar la estructura estatal a la capacidad financiera del país. Además, considera que estas medidas son fundamentales para recuperar la sostenibilidad fiscal y mejorar la eficiencia administrativa.

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El designado funcionario afirmó que buscará priorizar el reperfilamiento de la deuda pública para aliviar las obligaciones de corto plazo y reforzar la confianza de los inversionistas. Además, impulsará una reforma tributaria centrada en tres impuestos principales, con el objetivo de atraer inversión y simplificar el sistema fiscal.

A estos asuntos se refirió el nuevo funcionario, clave para las finanzas del Gobierno nacional, en diálogo con Infobae Colombia.

Miguel Gómez Martínez será el sucesor de Germán Ávila en el Ministerio de Hacienda - crédito Colprensa

- ¿Cuáles serán las principales prioridades fiscales de su gestión al frente del Ministerio de Hacienda?

La prioridad es recuperar la estabilidad macroeconómica comprometida por el exceso de gasto público del gobierno saliente. Estamos viviendo un recalentamiento de la economía con el efecto colateral de una persistente inflación y un nivel de endeudamiento excesivo.

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- ¿Qué medidas planea implementar para controlar el déficit fiscal en el corto y mediano plazo?

En el corto plazo, el 7 de agosto, vamos a congelar el gasto público. Tenemos que frenar el desangre de las finanzas públicas. En el mediano plazo queremos reducir su tamaño con una reforma del Estado y con el proceso de descentralización, transfiriendo presupuesto y responsabilidades a los entes territoriales para que podamos descargar las funciones del Gobierno Central.

Necesitamos un Estado central más pequeño y focalizado y un nivel territorial más fuerte y responsable.

- ¿Cómo enfrentará los retos de la deuda pública y qué estrategias considera clave para garantizar su sostenibilidad?

El primer objetivo es recuperar la confianza de los inversionistas internacionales que se ha diluido por el manejo errático de las finanzas pública. El aumento excesivo del stock de deuda se refleja en el costo de la misma que alcanza niveles sin precedentes.

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La confianza se obtiene cuando se confirma que el Gobierno tiene un plan de ajuste serio y que va a cumplir.

El Ministerio de Hacienda es la institución gubernamental encargada de dirigir la política económica, administrar los recursos públicos y diseñar la política fiscal de un país - crédito Luisa González/Reuters

- ¿Qué cambios propone para el sistema tributario colombiano? ¿Hay planes de una reforma tributaria?

El sistema tributario colombiano es de una complejidad diabólica. El eje de la reforma debe ser la simplificación del mismo que haga más eficiente el recaudo, pero, sobre todo, que libere a las empresas de la excesiva carga tributaria que hoy les impide crecer e invertir.

Colombia no compite porque, entre otros factores, tiene un sistema impositivo que drena a las empresas de capacidad de innovar y expandirse. Los capitales colombianos se han ido y el recaudo no crece. Hay que volver a traerlos para que contribuyan al desarrollo.

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- ¿De qué manera buscará fortalecer la lucha contra la evasión y elusión fiscal?

La evasión en Colombia es más alta de lo que se afirma. La Dian, que administra 15 tributos, no tiene la capacidad de focalizarse en la fiscalización.

Un sistema tributario más simple y el uso intensivo de la inteligencia artificial debe permitirnos ser más eficientes en luchas contra la evasión y la elusión.

Por ahora, los subsidios del Estado seguirán siendo iguales - crédito Prosperidad Social

- ¿Cuál será su enfoque respecto a la inversión social ante tantas restricciones presupuestales?

No habrá recortes en los subsidios a las poblaciones más desfavorecidas. Pero haremos un barrido para evitar que se sigan colando quienes no deben recibirlos.

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La inversión social tiene en Colombia protección constitucional. Pero la mejor política social es aquella que genera empleo de calidad. Esto no se produce sin empresas que inviertan y crezcan; que compitan e innoven. No creemos que el bienestar de una Nación se pueda construir únicamente mediante políticas redistributivas.

La lucha más eficaz contra la pobreza es el crecimiento acelerado como lo confirma la historia económica.

- ¿Qué acciones contempla para estimular el crecimiento económico y la generación de empleo?

El plan de ajuste vendrá acompañado de un plan de expansión económica en el cual sectores como la construcción, la minería y el turismo tienen que volver a jugar un papel preponderante.

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Haremos el ajuste pero también queremos más crecimiento pues el promedio de 1,7% de expansión anual del PIB que nos deja el Gobierno saliente es decepcionante.

Pese a que la tasa de desempleo se ubica en 8%, la de empleo informal es del 57,6% - crédito Dane

- ¿Cómo planea manejar la relación con el Banco de la República y la política monetaria?

En el marco de las instituciones que ordena al banco a coordinar la política monetaria con la política económica y al Gobierno a respetar la autonomía del banco central.

- ¿Qué propuestas tiene para mejorar la confianza de los mercados nacionales e internacionales en la economía colombiana?

La mejor forma de recuperar la confianza es diciendo la verdad de lo que encontramos e implementar las medidas correctivas que son difíciles y duras.

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Cuando los mercados vean nuestro compromiso, volverán a confiar en el país.

- ¿Qué mensaje le enviaría a los ciudadanos y sectores productivos sobre el rumbo económico del país bajo su liderazgo?

Colombia es un país de pruebas. Nuestra historia está plagada de dificultades que hemos sorteado. Una vez más tenemos que demostrar que somos capaces de enfrentar los retos.

Recuperar la estabilidad de la economía es una labor en la que todos tenemos que poner nuestra parte.

El Gobierno hará los suyo. Los empresarios tienen que volver a invertir (la inversión está en su nivel más bajo en décadas) y los ciudadanos deben apostarle a que con disciplina, paciencia e inteligencia podemos salir adelante y construir la Patria Milagro.

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