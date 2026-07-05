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Gustavo Petro y Verónica Alcocer volvieron a posar juntos tras meses de distanciamiento: Antonella los unió con su grado de colegio

La hija menor de este matrimonio se graduó del reconocido Liceo Francés Louis Pasteur y ahora se prepara para iniciar una nueva etapa, con la intención de seguir construyendo su carrera en el fútbol

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Gustavo Petro y Verónica Alcocer coincidieron en la graduación del colegio de su hija Antonella tras meses sin aparecer juntos - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram
Gustavo Petro y Verónica Alcocer coincidieron en la graduación del colegio de su hija Antonella tras meses sin aparecer juntos - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

La graduación de bachiller de Antonella Petro, la hija menor del presidente saliente Gustavo Petro, se convirtió en el escenario de un inesperado reencuentro familiar.

Tras meses de evidente distanciamiento y de evitar cualquier aparición pública conjunta, el mandatario y la primera dama, Verónica Alcocer, volvieron a posar juntos ante las cámaras para celebrar el logro académico de su hija.

El evento, que combinó la ceremonia oficial de graduación y la tradicional fiesta de prom (fiesta de graduación de fin de curso), se llevó a cabo en las instalaciones del reconocido Liceo Francés Louis Pasteur, en Bogotá.

La velada contó con una alta carga emotiva y diplomática, al destacar la asistencia del embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, que acompañó a las directivas de la institución educativa durante la entrega de los diplomas.

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El Liceo Francés Louis Pasteur fue el escenario donde Antonella Petro recibió su diploma de bachiller de la mano del embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté - crédito @lycee_francais_louis_pasteur/Instagram
El Liceo Francés Louis Pasteur fue el escenario donde Antonella Petro recibió su diploma de bachiller de la mano del embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté - crédito @lycee_francais_louis_pasteur/Instagram

El gesto político de Antonella Petro en la ceremonia

Antonella Petro no pasó desapercibida durante la entrega de los diplomas; al ser llamada al escenario, la joven decidió caminar hacia la mesa directiva sosteniendo una pequeña bandera de Palestina, un gesto que generó diversas reacciones debido a la postura internacional que manejó el gobierno de su padre.

La propia Antonella compartió el video del momento en sus plataformas digitales, al explicar el significado personal detrás de su acción: “Es la mejor forma de honrar a mi papá y a mi mamá, lo que soy y lo que nos han enseñado”.

Cabe destacar que el presidente Petro expresó durante su gestión un firme respaldo a Palestina, hasta el punto de romper las relaciones diplomáticas con un histórico aliado de Colombia, Israel, a raíz de la guerra que estalló en 2023 tras la masacre cometida por el grupo terrorista palestino Hamas, en el que más de 1.400 personas fueron asesinadas a sangre fría tanto en un festival de música electrónica, como en sus casas cerca de la frontera con Gaza.

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En ese contexto, calificó a Israel como un Estado “genocida”, una postura que generó diversas repercusiones en el ámbito internacional, incluidas tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la ceremonia, Antonella Petro caminó al escenario sosteniendo una bandera de Palestina, un gesto que relacionó con los valores que le inculcaron sus padres - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

El fin de una larga distancia pública entre Petro y Alcocer

Acompañando a la joven en la celebración estuvieron sus padres y su hermana mayor dentro de este matrimonio, Sofía Petro, formando una imagen de ‘unidad’ que no se veía desde hacía bastante tiempo en el entorno presidencial.

Y es que el distanciamiento era tan marcado que la última vez que se les había visto compartir un espacio público fue el 8 de marzo de 2026, durante la jornada de las elecciones legislativas. A partir de ese momento, la ruptura se hizo completamente evidente de cara a los siguientes compromisos democráticos del año.

Durante las elecciones presidenciales, tanto en la primera como en la segunda vuelta, la estrategia de la pareja fue no coincidir bajo ninguna circunstancia; mientras el presidente Petro madrugaba a inaugurar las urnas y ejercer su derecho al voto en la Plaza de Bolívar, Alcocer aparecía en el mismo puesto de votación varias horas después, evitando de forma deliberada la fotografía conjunta.

Para las elecciones presidenciales de 2026, Verónica Alcocer y Gustavo Petro decidieron no asistir juntos - crédito @Veronicalcocerg/X - Andrea Puentes/Presidencia
Para las elecciones presidenciales de 2026, Verónica Alcocer y Gustavo Petro decidieron no asistir juntos - crédito @Veronicalcocerg/X - Andrea Puentes/Presidencia

Ante la importancia del grado escolar de la menor de la casa, la expareja presidencial pareció dejar de lado las diferencias personales y las tensiones del cierre de gobierno —que termina el 7 de agosto de 2026— para enfocarse plenamente en el rol de padres.

La presencia de Sofía Petro también ayudó a consolidar el ambiente de armonía familiar durante toda la jornada. Para los seguidores de la familia presidencial, este encuentro demuestra que, a pesar de los rumbos de vida distintos que tomaron el mandatario y la primera dama (que se separaron sentimentalmente, pero aún lo están en lo legal), el bienestar y los triunfos de sus hijos son el punto de unión indiscutible.

Gustavo Petro y Verónica Alcocer volvieron a aparecer juntos después de varios meses para el grado de su hija Antonella - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram
Gustavo Petro y Verónica Alcocer volvieron a aparecer juntos después de varios meses para el grado de su hija Antonella - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

Con este logro académico, Antonella Petro culmina una importante etapa de su formación escolar bajo la atención pública. Además de obtener su diploma del Liceo Francés, comienza a proyectarse hacia su futuro profesional; según dijo, su intención es estudiar Ciencias Políticas y, al mismo tiempo, continuar desarrollando su carrera en el fútbol, con el objetivo de representar algún día a la selección nacional en los torneos más importantes.

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