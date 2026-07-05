Colombia

Aniversario del ELN desató una ola de violencia en regiones clave de Colombia: Defensoría del Pueblo alertó por crisis humanitaria

La entidad reportó hostigamientos, intimidaciones y daños a bienes públicos en Chocó, Cauca y Risaralda, con hechos también en Valle del Cauca, Arauca, Nariño y Norte de Santander

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El aniversario 62 del ELN coincidió con acciones violentas en varias regiones de Colombia, según la Defensoría del Pueblo y autoridades locales - crédito Christian Escobar Mora / EFE
El aniversario 62 del ELN coincidió con acciones violentas en varias regiones de Colombia, según la Defensoría del Pueblo y autoridades locales - crédito Christian Escobar Mora / EFE

El 62° aniversario del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó una serie de acciones violentas en distintas regiones de Colombia, según reportó la Defensoría del Pueblo y confirmaron las autoridades locales.

La jornada estuvo marcada por ataques armados, actos de intimidación, amenazas a la infraestructura pública y desplazamientos forzados, en coincidencia con la fecha conmemorativa de la fundación de la organización insurgente.

Hostigamientos y ataques en municipios de Chocó, Cauca y Risaralda

De acuerdo con información divulgada por la Defensoría del Pueblo, los hechos más preocupantes ocurrieron en Chocó, Cauca y Risaralda.

En San José del Palmar (Risaralda) se registró un ataque contra la estación de Policía y el batallón local, mientras que en el corregimiento de Santa Cecilia se reportaron hostigamientos que dejaron daños en la infraestructura policial y un uniformado herido. Además, la aparición de banderas y elementos alusivos al ELN en Pereira y Dosquebradas incrementó la alarma en la región.

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Los ataques del ELN incluyeron hostigamientos, amenazas a la infraestructura pública y desplazamientos forzados en el marco de la conmemoración de su fundación - crédito @DefensoriaCol / X
Los ataques del ELN incluyeron hostigamientos, amenazas a la infraestructura pública y desplazamientos forzados en el marco de la conmemoración de su fundación - crédito @DefensoriaCol / X

En Chocó, el municipio de Tadó vivió un hostigamiento inusual, pues la estación de Policía fue atacada mediante el uso de drones equipados con explosivos, una táctica que evidencia el nivel de sofisticación alcanzado por el grupo armado.

Mientras tanto, en López de Micay (Cauca), la violencia generó el desplazamiento de más de 200 personas, principalmente familias de la comunidad de San Antonio de Gurunendy, que requieren atención humanitaria urgente.

Expansión de la amenaza y presencia simbólica

El impacto del aniversario del ELN se extendió más allá de estas regiones. En Guaitarilla (Nariño), Guainía y Sácama (Casanare) se identificó la instalación de banderas alusivas al grupo, aunque las autoridades descartaron la presencia de explosivos tras las verificaciones de rutina.

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En Cali (Valle del Cauca), una granada fue lanzada contra el CAI de Alfonso López sin llegar a detonar, hecho que generó pánico entre los habitantes y que se encuentra bajo investigación.

La situación en Arauca también fue motivo de preocupación. Municipios como Saravena, Tame y Arauquita reportaron homicidios selectivos recientemente, profundizando la crisis humanitaria en el departamento. La Defensoría del Pueblo advirtió que estas acciones constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario, pues ponen en riesgo a la población civil y generan un ambiente de zozobra.

Banderas y propaganda del ELN aparecieron en Nariño, Guainía, Casanare, Pereira y Dosquebradas, lo que elevó la alerta de las autoridades - crédito Reuters
Banderas y propaganda del ELN aparecieron en Nariño, Guainía, Casanare, Pereira y Dosquebradas, lo que elevó la alerta de las autoridades - crédito Reuters

Norte de Santander: máxima alerta por propaganda y artefactos sospechosos

El departamento de Norte de Santander no fue ajeno al incremento de riesgos. Desde la madrugada del aniversario, los habitantes reportaron la aparición de cajas y cilindros con las siglas del ELN en vías como la que conecta Chitagá y El Cerrito (Santander), lo que activó los protocolos de seguridad ante la sospecha de posibles explosivos.

Además, se observaron banderas y propaganda del grupo en corredores viales como la carretera entre Pamplona y Saravena (Arauca), donde las autoridades retiraron cilindros pintados con los colores y las iniciales del ELN.

El despliegue de la Quinta Brigada del Ejército Nacional permitió verificar que los elementos encontrados no representaban peligro, pero la presencia de símbolos y amenazas mantuvo a la población en estado de alerta.

Conductores de transporte público también denunciaron grafitis alusivos al grupo insurgente en vehículos que transitaban por la ruta entre Cúcuta y Tibú.

Respuesta estatal y llamado a la población

La Segunda División señaló que, bajo el Plan Ayacucho Plus, se desactivaron actividades de propaganda en Norte de Santander, con apoyo de avisos ciudadanos a la línea 107 y verificación de objetos sospechosos - crédito @Ejercito_Div2 / X

La Segunda División del Ejército Nacional informó que, en medio del denominado Plan Ayacucho Plus, se neutralizaron siete acciones de proselitismo armado en la región del Catatumbo y sobre la ruta nacional 55.

El brigadier general Néstor Fabián Nieto, comandante de la Trigésima Brigada, destacó que estos resultados fueron posibles por la colaboración de la ciudadanía, que utilizó la línea 107 contra el terrorismo para alertar sobre movimientos sospechosos. “Su confianza y colaboración son fundamentales para anticipar amenazas y fortalecer la seguridad de la región”, afirmó el oficial en declaraciones públicas.

La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a las autoridades nacionales y territoriales para reforzar las medidas de prevención y garantizar atención humanitaria inmediata a las comunidades afectadas.

En su comunicado, la entidad expresó: “Rechazamos los hechos de violencia, intimidación y afectación a la población civil en distintos territorios del país, atribuibles al ELN en el contexto de su aniversario número 62”.

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