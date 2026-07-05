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El Niño se fortalece: estas son las regiones de Colombia que enfrentarían mayores afectaciones

El Ideam confirmó la consolidación del fenómeno y las autoridades activaron medidas de prevención ante el aumento del riesgo de sequías, incendios forestales y presión sobre los recursos hídricos

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El fenómeno de El Niño ya fue confirmado y las proyecciones anticipan una disminución significativa de las lluvias en varias regiones del país-crédito Ministerio de Ambiente
El fenómeno de El Niño ya fue confirmado y las proyecciones anticipan una disminución significativa de las lluvias en varias regiones del país-crédito Ministerio de Ambiente

La llegada anticipada del fenómeno del Niño ya empieza a reflejarse en las proyecciones climáticas para Colombia. Mientras las autoridades avanzan en planes de prevención, nuevos análisis muestran que varias regiones del país enfrentarán reducción significativa de las lluvias durante los próximos meses, con consecuencias para el abastecimiento de agua, la agricultura, la generación de energía y el riesgo de incendios forestales.

Las estimaciones más recientes indican que la región Caribe volverá a estar entre las más vulnerables. Sin embargo, el impacto no se limitará al norte del país. Departamentos de la región Andina, así como algunos territorios de la Amazonía y la Orinoquía, también registrarían disminuciones importantes en las precipitaciones conforme avance el segundo semestre del año.

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Las autoridades mantienen el monitoreo climático ante el aumento del riesgo de incendios forestales y el impacto sobre los recursos hídricos-crédito Colprensa y Canva
Las autoridades mantienen el monitoreo climático ante el aumento del riesgo de incendios forestales y el impacto sobre los recursos hídricos-crédito Colprensa y Canva

El escenario comenzó a consolidarse el pasado 11 de junio, cuando el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó oficialmente la presencia de las condiciones oceánicas y atmosféricas propias de El Niño en el océano Pacífico ecuatorial, según información de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (Noaa) en Estados Unidos. La declaración llegó cerca de tres meses antes de lo que inicialmente se había previsto, aunque desde semanas atrás los modelos climáticos ya advertían una alta probabilidad de que el fenómeno se adelantara.

Las proyecciones internacionales también apuntan a un evento persistente. De acuerdo con Noaa, existe un 96% de probabilidad de que las condiciones asociadas a El Niño continúen durante el trimestre comprendido entre noviembre, diciembre y enero. Además, el organismo estima una probabilidad del 63% de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte en ese mismo periodo.

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Tradicionalmente, El Niño modifica el comportamiento climático del país al reducir las lluvias y elevar las temperaturas, especialmente en las regiones Andina y Caribe. Esa combinación suele incrementar el riesgo de incendios forestales, disminuir los niveles de los embalses, afectar la disponibilidad de agua para consumo humano y ejercer presión sobre el sistema de generación hidroeléctrica.

La Guajira, parte de la región Caribe y varios departamentos andinos aparecen entre las zonas con mayor riesgo de afectación-crédito REUTERS/John Vizcaino
La Guajira, parte de la región Caribe y varios departamentos andinos aparecen entre las zonas con mayor riesgo de afectación-crédito REUTERS/John Vizcaino

Ante este panorama, el Gobierno nacional activó una alerta temprana nacional con el propósito de fortalecer la coordinación entre las entidades encargadas de la gestión del riesgo. Las acciones incluyen un seguimiento permanente a las condiciones meteorológicas, el trabajo conjunto con gobernaciones y alcaldías y la preparación de medidas preventivas para enfrentar los posibles impactos.

En paralelo, Esri Colombia elaboró un análisis geográfico basado en el comportamiento esperado de las precipitaciones para identificar cuáles serán las zonas más expuestas durante los próximos meses. El estudio divide las proyecciones en distintos periodos para mostrar cómo evolucionaría el fenómeno en el territorio nacional.

Entre el 27 de junio y el 27 de julio se espera una de las reducciones más marcadas de lluvia. En varios sectores de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira las precipitaciones podrían disminuir más del 80%. A estos departamentos se sumarían áreas de Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia y Vaupés, donde también se anticipan descensos considerables.

Los incendios forestales ponen en riesgo comunidades locales y el medio ambiente en múltiples departamentos de Colombia - crédito Colprensa
Los incendios forestales ponen en riesgo comunidades locales y el medio ambiente en múltiples departamentos de Colombia -crédito Colprensa

El análisis señala que entre el 24 de julio y el 20 de agosto esas alteraciones se mantendrán e incluso comenzarán a extenderse hacia otros departamentos donde inicialmente no se proyectaban efectos tan notorios. En regiones como Chocó, Nariño, Putumayo, Amazonas, Guainía, Vichada, Arauca, Córdoba y el Eje Cafetero también se registrarían reducciones en las lluvias, aunque inferiores al 50%. Dentro de este grupo, Nariño y Caldas aparecen entre los territorios con mayores afectaciones.

La evolución prevista para el periodo comprendido entre el 20 de agosto y el 17 de septiembre muestra un cambio en la distribución de los impactos. Mientras la costa Caribe experimentaría una recuperación parcial de las precipitaciones, el fenómeno concentraría buena parte de su intensidad en el sur del país. En departamentos como Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño se proyectan disminuciones superiores al 80% en varios sectores.

Esri identificó cinco zonas con mayor riesgo por la intensidad y duración de las afectaciones. La Guajira encabeza la lista, con reducciones de entre el 40% y el 60% en las lluvias entre junio y octubre, especialmente en el norte del departamento. También figuran Norte de Santander, donde las precipitaciones caerían cerca del 50%; el corredor entre Cundinamarca y Boyacá, con descensos sostenidos; y la zona conformada por Huila, Tolima, Cauca y Valle del Cauca, donde se esperan algunos de los impactos más fuertes del fenómeno.

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