Colombia

Nueva medida del Gobierno Petro cambiaría la forma como se pagan las cesantías a los trabajadores: esta es la opción para las empresas

Un borrador de decreto habilita una nueva opción en la liquidación y administración del beneficio laboral, incorpora periodos de ajuste tecnológico y plantea acuerdos personalizados entre las partes

Guardar
Google icon
Pesos colombianos-Colombia
En la actualidad, las cesantías se consignan una vez al año, antes del 14 de febrero - crédito Colprensa

El gobierno de Gustavo Petro busca cambios en el pago de las cesantías de los trabajadores colombianos. Por medio de un borrador de decreto del Ministerio del Trabajo, se plantea el pago mensual del beneficio, lo que habilitaría en Colombia una modalidad para que los empleadores consignen esos recursos mes a mes en el fondo del trabajador, en lugar de concentrar el aporte en una sola consignación anual.

Así las cosas, si el decreto entra en vigor, empleadores y trabajadores podrían pactar consignaciones mensuales anticipadas de cesantías al fondo correspondiente, sin que desaparezca la obligación de hacer una liquidación definitiva al cierre del año. El plazo para completar el valor total seguiría hasta el 14 de febrero del año siguiente y la mora empezaría desde el 15 de febrero si el pago queda incompleto.

PUBLICIDAD

La propuesta reglamenta cambios derivados de la Ley 2466 de 2025 y desarrolla el Régimen Simple Laboral del Auxilio de Cesantías. El eje es permitir consignaciones mensuales equivalentes al 8,33% del salario base de liquidación.

Tienen derecho a recibir cesantías todos los trabajadores vinculados mediante un contrato de trabajo formal (fijo, indefinido, obra o labor, verbal o por días) - crédito Luisa González/Reuters
Tienen derecho a recibir cesantías todos los trabajadores vinculados mediante un contrato de trabajo formal (fijo, indefinido, obra o labor, verbal o por días) - crédito Luisa González/Reuters

El texto señala que la medida no elimina las cesantías ni reduce su valor. También precisa que esta modalidad “podrá ser adoptada por el empleador previo acuerdo con el trabajador”. Añade otra aclaración sobre el alcance del esquema. Según el borrador, la consignación mensual “no se entiende como un pago parcial, anticipado o fraccionado de las cesantías”.

Por supuesto, eso implica que el derecho seguirá consolidándose al cierre del periodo anual. Por eso, el empleador deberá hacer una liquidación definitiva al final del año y completar diferencias si lo consignado no coincide con lo causado.

PUBLICIDAD

Como se recordará, en la actualalidad, los empleadores liquidan las cesantías acumuladas durante el año y las consignan en el fondo elegido por el trabajador a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. Además, es necesario tener claro que las cesantías son una prestación social para trabajadores con contrato laboral y funcionan como un ahorro de protección, sobre todo en caso de desempleo.

Cómo se calcularían los aportes mensuales de cesantías

El borrador fija que el aporte mensual sería del 8,33% del salario base de liquidación. El ingreso base incluiría el salario mensual y el auxilio de transporte, cuando haya lugar. Para quienes tengan salario variable, el cálculo se haría sobre lo devengado en cada mes. El esquema usaría una base ajustada a la realidad de cada periodo.

Un ejemplo incluido en el texto ilustra el mecanismo con un trabajador de salario fijo de $3.000.000 y sin auxilio de transporte. En ese caso, el empleador podría consignar cerca de $249.900 cada mes al fondo de cesantías.

Al terminar el año, la empresa tendría que revisar si hubo incrementos salariales u otras variaciones que obliguen a recalcular. Si el valor definitivo es superior a lo abonado durante los meses previos, deberá pagar la diferencia.

Qué cambia con los intereses de las cesantías

El borrador también abre la puerta a que los intereses de cesantías se paguen de forma mensual. Hoy, esos intereses corresponden al 12% anual y se entregan directamente al trabajador.

Con la nueva modalidad, empleador y trabajador podrían pactar un pago equivalente al 1% mensual, que corresponde a ese mismo 12% anual. El proyecto señala que esta opción operaría “únicamente por mutuo acuerdo entre empleador y trabajador”.

La diferencia frente a las cesantías se mantiene en el diseño del decreto. Mientras los aportes mensuales irían al fondo correspondiente, los intereses se pagarían directamente al trabajador dentro del mes calendario siguiente al de su causación. De igual forma, el documento remarca que el derecho no se altera por cambiar la frecuencia del pago. El trabajador conservaría el valor total de sus cesantías y de sus intereses, y el empleador seguiría sujeto a la liquidación anual para verificar el monto causado.

Dinero - Colombia
En Colombia, las cesantías se pueden retirar parcial o totalmente solo en casos específicos aprobados por ley: terminación del contrato laboral, estudios superiores (para ti, cónyuge o hijos), y compra, construcción o mejora de vivienda - crédito Colprensa

Consignaciones en la Pila, plazos de implementación y fecha de mora

Las consignaciones mensuales anticipadas solo podrían hacerse por la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila). El proyecto vincula este canal con la trazabilidad, el registro y el control de los pagos.

Para poner en marcha el sistema, el Ministerio de Salud y Protección Social tendría un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigencia del decreto para hacer los ajustes tecnológicos en la Pila. Después, las administradoras de fondos de cesantías y los operadores de información contarían con otros seis meses para adecuar sus sistemas.

El borrador también define qué ocurriría si una empresa deja de hacer uno o varios pagos mensuales. Esa omisión no constituiría mora de forma automática si el empleador completa el valor total anual a más tardar el 14 de febrero del año siguiente.

Los abonos hechos durante los meses previos se integrarían al acumulado de cesantías del trabajador. Ese saldo podría tenerse en cuenta dentro de los montos que la ley permite retirar de forma parcial.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCesantíasMinisterio del TrabajoColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Niño se fortalece: estas son las regiones de Colombia que enfrentarían mayores afectaciones

El Ideam confirmó la consolidación del fenómeno y las autoridades activaron medidas de prevención ante el aumento del riesgo de sequías, incendios forestales y presión sobre los recursos hídricos

El Niño se fortalece: estas son las regiones de Colombia que enfrentarían mayores afectaciones

Aniversario del ELN desató una ola de violencia en regiones clave de Colombia: Defensoría del Pueblo alertó por crisis humanitaria

La entidad reportó hostigamientos, intimidaciones y daños a bienes públicos en Chocó, Cauca y Risaralda, con hechos también en Valle del Cauca, Arauca, Nariño y Norte de Santander

Aniversario del ELN desató una ola de violencia en regiones clave de Colombia: Defensoría del Pueblo alertó por crisis humanitaria

Mujer a la que su exnovio le amputó las manos relató nuevos detalles del brutal ataque en Huila: “Me mandó un machetazo a la cabeza”

La estilista de 37 años dijo que vivió amenazas, celos y control durante seis meses con su expareja, y ahora pide que otras mujeres avisen a las autoridades desde la primera señal de agresión

Mujer a la que su exnovio le amputó las manos relató nuevos detalles del brutal ataque en Huila: “Me mandó un machetazo a la cabeza”

Transmilenio activó recargas gratuitas para julio: 747.000 usuarios vulnerables ya pueden acceder al beneficio en su tarjeta TuLlave

Las asignaciones del programa también incluyen a 160.000 personas con discapacidad y 252.000 en condición de pobreza, además de pagadiarios, exhabitantes de calle y participantes de Comunidad del Cuidado

Transmilenio activó recargas gratuitas para julio: 747.000 usuarios vulnerables ya pueden acceder al beneficio en su tarjeta TuLlave

“Una complejidad diabólica”: De la Espriella congelará el gasto desde el 7 de agosto; el ministro de Hacienda designado confirmó varios cambios

Miguel Gómez Martínez, en diálogo con Infobae Colombia, afirmó que el país “no compite porque, entre otros factores, tiene un sistema impositivo que drena a las empresas de capacidad de innovar y expandirse”

“Una complejidad diabólica”: De la Espriella congelará el gasto desde el 7 de agosto; el ministro de Hacienda designado confirmó varios cambios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

ENTRETENIMIENTO

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe

Luisa Fernanda W hizo confesión sobre su relación con Pipe Bueno y sorprendió a sus seguidores: “Me desesperaba todo el tiempo”

Sebastián Caicedo arremetió contra el discurso de Gustavo Petro sobre alza en la canasta básica: “Lo van a negar también”

Hermana de Karol G reaccionó a publicación de la artista llorando y le dedicó unas palabras: “Eres muy fuerte”

Ana Lucía Domínguez evitó opinar sobre la carta de Karol G a Abelardo de la Espriella y respaldó a su esposo tras insultos en redes sociales

Deportes

Iván Barton será el árbitro entre Colombia y Suiza en los octavos de final del Mundial 2026: es recordado por esta razón

Iván Barton será el árbitro entre Colombia y Suiza en los octavos de final del Mundial 2026: es recordado por esta razón

Colombia jugará ante Suiza con una combinación en el uniforme que le trae buenos recuerdos

Carlos Antonio Vélez cuestionó a Néstor Lorenzo tras enterarse que James Rodríguez jugó enfermo ante Ghana: “¿Cómo se le ocurre?”

Un ciudadano estadounidense quedó sorprendido con el himno de Colombia: terminó gritando el gol de la Tricolor en el Mundial 2026

Juan Fernando Quintero, uno de los capitanes de la selección Colombia, y su historia de vida: “Plata y miedo nunca hemos tenido”