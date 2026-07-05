Cortes de agua de 24 horas en Bogotá y Soacha: Eaab anunció suspensión del servicio del 7 al 9 de julio en zonas clave

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que las suspensiones temporales buscan garantizar el suministro de agua y prevenir daños mayores en la infraestructura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció suspensiones temporales del servicio de agua potable en diversos sectores de la ciudad y el municipio de Soacha, desde el martes 7 hasta el jueves 9 de julio de 2026, debido a obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución.

De acuerdo con la compañía, las intervenciones tienen como objetivo principal garantizar el suministro continuo de agua y minimizar riesgos de daños mayores en la infraestructura, por lo que resultan imprescindibles para la seguridad y el bienestar de los usuarios.

Durante estos tres días, los cortes de agua afectarán a barrios de localidades como Soacha, Suba, Usaquén, Kennedy, Engativá, San Cristóbal y Puente Aranda, además del municipio de Gachancipá. Los trabajos incluyen empates en redes de acueducto, instalación de válvulas, verificación de macromedidores, así como mantenimiento correctivo y preventivo en distintos tramos de la ciudad.

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La Eaab anunció cortes de agua en Bogotá, Soacha y Gachancipá del 7 al 9 de julio de 2026 por obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución - crédito Acueducto de Bogotá

Cortes programados para el 7 de julio

En Soacha, los barrios Despensa, León XIII, Los Olivos y La María estarán sin servicio desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, en el sector comprendido entre la diagonal 33 a la calle 61, entre la carrera 4 a la carrera 24, por cierre a terceros.

En Suba, los sectores Tibabuyes II y Sabana de Tibabuyes tendrán suspensión del servicio desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, en la carrera 136a hasta la diagonal 151, entre la calle 144 a la calle 146, por empates en redes de acueducto.

En Usaquén, los barrios La Granja Norte, El Redil y San Antonio Norte estarán afectados en la carrera 8a hasta la carrera 15, entre la calle 170 a la calle 175, desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, por instalación de válvula.

El municipio de Gachancipá también tendrá suspensión desde las 10:00 a. m. durante 24 horas por trabajos de mantenimiento correctivo.

Los usuarios aseguraron que algunos tubos se rompieron - crédito Colprensa

Cortes programados para el 8 de julio

En la localidad de Kennedy, el barrio Lusitania tendrá corte de agua de 8:00 a.m. a 8:00 a.m. del día siguiente, en el área comprendida entre la avenida Américas a la avenida Calle 13, entre la avenida carrera 68 a la carrera 68d, por empates en redes de acueducto.

Los barrios La Cecilia, El Rubi y Roma (sur de la calle 56a sur) tendrán suspensión desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, en los siguientes sectores: De la diagonal 57b bis sur a la calle 58 bis sur, entre la carrera 79 a la carrera 79c De la calle 56a sur a la calle 58g sur, entre la carrera 78 a la carrera 79 De la carrera 78 a la carrera 77g bis, entre la calle 57c sur a la calle 58g sur, por mantenimiento preventivo.

En Suba, los barrios Mirandela y Casa Blanca Suba I tendrán corte desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, en la carrera 58 a la carrera 80, entre la calle 183 a la calle 191, por empates en redes de acueducto.

En los barrios Niza Sur y Niza Norte (Suba y Usaquén), la interrupción será desde las 10:00 a. m. durante 4 horas, de la calle 125a hasta la diagonal 129, entre la transversal 60 a la avenida Boyacá, por verificación de macromedidor.

Kennedy concentrará cortes de agua el 8 de julio en Lusitania, La Cecilia, El Rubi y Roma por empates en redes de acueducto y mantenimiento preventivo - crédito Colprensa

Cortes programados para el 9 de julio

En Engativá, los barrios Engativá Pueblo, Villa Gladys, La Faena, La Riviera, Sabanas del Dorado y El Gaco estarán sin servicio de agua de 9:00 a. m. durante 24 horas, en la carrera 112 a la carrera 129, entre la calle 63 a la calle 71, por empates en redes de acueducto.

En San Cristóbal, los barrios Veinte de Julio, Granada Sur y Montebello estarán afectados de 8:00 a. m. durante 24 horas, en la avenida calle 22 sur a la calle 27 sur, entre la carrera 2 a la carrera 6, por empates en redes de acueducto.

En Puente Aranda, el barrio Gorgonzola tendrá corte de 8:00 a. m. durante 24 horas, en la calle 6 a la calle 13, entre la transversal 42 a la carrera 50, por empates en redes de acueducto.

En Kennedy, los barrios Hipotecho, Hipotecho Occidental y Nueva Marsella estarán sin agua de 8:00 a. m. durante 24 horas, en la avenida calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72, por empates en redes de acueducto.

En Soacha, los barrios Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha tendrán suspensión desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, en la calle 6 sur a la calle 6e, entre la avenida Carrera 4 (Autopista Sur) a la transversal 7 (vía Indumil), por mantenimiento preventivo.

Suba tendrá suspensiones de agua el 8 de julio en Mirandela, Casa Blanca Suba I, Niza Sur y Niza Norte por empates en redes de acueducto y verificación de macromedidor - crédito Colprensa

Recomendaciones para la ciudadanía

Finalmente, la Eaab recomendó a los usuarios llenar el tanque de reserva de sus viviendas antes del corte y consumir el agua almacenada en recipientes antes de las 24 horas posteriores. Se sugiere hacer uso racional del líquido, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Para atención prioritaria, especialmente en clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, estará disponible el servicio de carrotanques, el cual puede solicitarse llamando a la Acualínea 116.