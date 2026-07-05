Colombia

Nuevos beneficios para recicladores de oficio en Colombia: así funciona la red de protección social del Ministerio del Trabajo

La medida, vigente desde el 1 de julio, garantiza cobertura en salud, accidentes de trabajo y respaldo en la vejez para quienes realizan aprovechamiento de residuos de manera independiente y están asociados a ORO registradas

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Recicladores Bogotá
La medida beneficia a recicladores independientes asociados a Organizaciones de Recicladores de Oficio registradas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - crédito Uaesp

El 1 de julio de 2026 entró en vigor el Decreto 271 de 2026, que establece una Red de Protección Social específica para las personas recicladoras de oficio en Colombia, mejorando sus condiciones de salud, riesgos laborales y protección en la vejez, sin que esto implique la creación de una relación laboral formal con las organizaciones que los agrupan.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, señaló que la nueva medida tiene como objetivo brindar “mejores condiciones de protección” a los recicladores de oficio, un sector clave en la gestión ambiental y la economía circular del país. A continuación, se presenta el Abecé del documento para comprender en detalle la iniciativa nacional.

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A. ¿A quiénes beneficia y cómo funciona el decreto?

El decreto aplica a las personas que ejercen la labor de reciclaje de forma independiente y que están asociadas a Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO), registradas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Estas organizaciones deben cumplir con la normativa vigente y reportar periódicamente el censo de recicladores al Sistema Único de Información (SUI). El beneficio también alcanza a las entidades del sistema de seguridad social y a autoridades municipales y distritales, responsables de implementar la Red de Protección Social para la Vida.

Al menos 2.000 recicladores de diferentes zonas del país llegaron a Bogotá para protestar - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La Red de Protección Social para recicladores se financia con recursos tarifarios del servicio de aseo y con ingresos por la comercialización de materiales reciclables - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Las personas recicladoras de oficio son definidas como quienes recuperan, recolectan, transportan y clasifican residuos sólidos aprovechables, garantizando su reincorporación al ciclo productivo y sosteniendo a sus familias mediante esta actividad.

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El Decreto 271 no crea una relación laboral entre la organización y la persona recicladora, pero sí les otorga acceso a protección social integral mediante afiliaciones en salud, riesgos laborales y programas de protección para la vejez.

B. Características y obligaciones de la Red de Protección Social

La Red de Protección Social para la Vida de Recicladores se financiará con recursos tarifarios provenientes de los pagos de los usuarios del servicio público de aseo y de los ingresos por la comercialización de materiales reciclables. Estos fondos se trasladan a las ORO por la prestación de la actividad de aprovechamiento, sin descuentos al ingreso mensual de los recicladores.

Entre las principales características y obligaciones se encuentran:

  • Afiliación en salud: quienes ya estén en el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud conservarán su afiliación. Las personas no afiliadas serán priorizadas y orientadas para acceder al régimen subsidiado, gestionado por las entidades territoriales.
  • Riesgos laborales: las ORO serán responsables de afiliar y pagar los aportes de sus asociados al Sistema General de Riesgos Laborales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila). La base de cotización será de un salario mínimo mensual legal vigente, y la afiliación no genera una relación laboral directa.
  • Protección para la vejez: si el reciclador no cumple los requisitos para los subsidios de aportes en pensión, podrá vincularse automáticamente al programa Beneficios Económicos Periódicos (Beps) de Colpensiones. La organización realizará aportes del 5% del ingreso mensual del reciclador a este programa, sin superar los topes del Beps.
  • Inclusión de mayores: el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social podrá inscribir a recicladores mayores en el programa Colombia Mayor, según requisitos legales y reglamentarios.
La pensión de sobrevivientes constituye un mecanismo de apoyo financiero destinado a ciertos familiares de personas afiliadas o pensionadas que fallecen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las ORO deberán afiliar a sus asociados al Sistema General de Riesgos Laborales mediante la Pila y asumir esos aportes sin descuentos al ingreso del reciclador - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El decreto prohíbe descontar de los ingresos de los recicladores el pago de aportes a Beps y al Sistema de Riesgos Laborales. Todos los procedimientos de afiliación, reporte de novedades y recaudo se realizarán mediante los canales establecidos por los organismos respectivos.

C. Beneficios concretos y compromisos para los recicladores

La entrada en vigor del Decreto 271 de 2026 representa un avance en el reconocimiento y la dignidad de quienes ejercen el reciclaje como oficio en Colombia. Desde el 1 de julio de 2026, las personas recicladoras de oficio pueden acceder, sin costo directo, a protección en salud, riesgos laborales y mecanismos de respaldo en la vejez, financiados con recursos del sector y sin que esto implique relación laboral con la organización.

Además, Colpensiones está listo para vincular a 45.000 recicladores al programa Beps, brindando un respaldo económico en etapas de retiro. Los recicladores que decidan cesar su actividad pueden informarlo a la ORO y a la entidad territorial competente, lo que permitirá actualizar el censo y gestionar el retiro de los programas asociados.

Cabe precisar que el documento precisa que el cese de actividad no afecta la afiliación al régimen subsidiado de salud, que se rige por las reglas generales del sistema.

El Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deberán reglamentar la información que las organizaciones reporten sobre sus asociados y censos, mientras que el Ministerio de Salud ajustará los mecanismos operativos para facilitar la afiliación y el recaudo de aportes.

Recicladores
El decreto también prevé la inclusión de recicladores mayores en Colombia Mayor y exige a las entidades públicas reglamentar reportes, afiliación y recaudo - crédito Colprensa

Resumen de beneficios clave para los recicladores de oficio

  • Conservan o acceden prioritariamente al régimen subsidiado de salud.
  • Afiliación y cobertura en riesgos laborales, sin relación laboral directa.
  • Acceso automático a Beps para protección económica en la vejez.
  • Inclusión de mayores en el programa Colombia Mayor, si cumplen requisitos.
  • Prohibición de descuentos sobre sus ingresos para financiar su protección social.
  • Financiamiento de aportes a través de recursos tarifarios y comerciales del sector.

La implementación de la Red de Protección Social para la Vida requiere el compromiso de todas las entidades involucradas, con el objetivo de garantizar condiciones de protección, dignidad y reconocimiento para las personas recicladoras de oficio, según indicó el Ministerio del Trabajo.

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