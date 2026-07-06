Colombia

Remesas abren una oportunidad para reactivar la compra de vivienda en Colombia

El país recibió más de US$13.000 millones por este concepto durante el 2025, un flujo de recursos que, según Asobancaria, podría impulsar la inversión inmobiliaria si se reducen las barreras de acceso al crédito para los colombianos que viven en el exterior

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Estados Unidos continúa siendo el principal país desde donde los colombianos envían remesas a sus familias-crédito REUTERS/Dado Ruvic
Estados Unidos continúa siendo el principal país desde donde los colombianos envían remesas a sus familias-crédito REUTERS/Dado Ruvic

Cada vez mas colombianos que viven en el exterior mantienen un vinculo económico con el país a través del envió de remesas. Más allá de apoyar a sus familias, esos recursos están despertando un creciente interés por la compra de vivienda, un mercado que todavía enfrenta barreras para responder a esa demanda.

Mientras las transferencias desde otros países siguen aumentando, el sector financiero y el mercado inmobiliario tienen ante sí una oportunidad para transformar esos ingresos en patrimonio. Sin embargo, la validación de recursos obtenidos en el exterior, las limitaciones para acceder al crédito y algunos obstáculos regulatorios continúan frenando ese proceso.

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El aumento de las remesas fortaleció el interés de los colombianos residentes en el exterior por invertir en vivienda-crédito REUTERS/Nathalia Angarita/Foto de archivo
El aumento de las remesas fortaleció el interés de los colombianos residentes en el exterior por invertir en vivienda-crédito REUTERS/Nathalia Angarita/Foto de archivo

Así lo plantea un análisis de Asobancaria, que identifica las remesas como una fuente con alto potencial para impulsar el ahorro, la inversión y la adquisición de vivienda en Colombia, especialmente entre quienes residen fuera del país.

Las cifras respaldan esa tendencia. Durante el 2025, Colombia recibió US$13.098 millones en remesas, un aumento del 10,6% frente a los US$11.848 millones registrados en 2024. Con ese resultado, el país se ubicó como el tercer mayor receptor de remesas de América Latina, solo por detrás de México y Guatemala.

El informe destaca que estos recursos representan cerca del 3% del Producto Interno Bruto (PIB), además de superar los ingresos generados por las exportaciones de café e incluso la inversión extranjera directa. Ese comportamiento ha convertido a las remesas en un componente cada vez más relevante para la economía nacional y para la estabilidad del mercado cambiario.

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El Ministerio de Vivienda tramita un decreto para que el valor acordado en la promesa de compra no cambie hasta el día de la escrituración- crédito VisualesIA
Asobancaria señala que facilitar el acceso al crédito hipotecario podría dinamizar el mercado inmobiliario nacional- crédito VisualesIA

El crecimiento de estos envíos está estrechamente relacionado con el aumento de la migración colombiana. Entre 2022 y 2023, cerca de un millón de personas salió del país, mientras que la expansión del trabajo remoto y de la contratación internacional permitió que más profesionales comenzaran a generar ingresos desde el extranjero. De acuerdo con datos de Deel citados en el análisis, la contratación transfronteriza de trabajadores colombianos aumentó 49% durante 2025, un fenómeno que amplió la capacidad de ahorro de quienes hoy mantienen ingresos en otras economías.

El perfil laboral de buena parte de los migrantes fortalece ese potencial. Cerca de cuatro de cada diez colombianos ocupados en Estados Unidos trabajan en actividades profesionales y administrativas, lo que generalmente se traduce en mejores ingresos y mayores posibilidades de invertir en vivienda en Colombia.

Estados Unidos continúa siendo el principal origen de las remesas, con una participación de 53,4%. España ocupa el segundo lugar, mientras Canadá, Reino Unido y Chile incrementaron su importancia como países desde donde se envían recursos hacia Colombia. Pese a ese escenario favorable, Asobancaria advierte que el principal desafío consiste en convertir esos flujos de dinero en patrimonio inmobiliario.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, evitó las sanciones económicas anunciadas por Donald Trump tras un acuerdo para que los migrantes indocumentados sean repatriados en vuelos comerciales - crédito Depositphotos
La participación de compradores internacionales en el mercado de vivienda colombiano muestra un crecimiento sostenido durante el último año -crédito Depositphotos

Un estudio de International Migration Review citado en el informe señala que solo el 19,9% de los migrantes consultados tenía vivienda en el país donde residía, mientras que el 30,4% ya había adquirido un inmueble en su nación de origen. Además, casi la mitad manifestó su intención de comprar una propiedad en el futuro. El análisis concluye que el interés existe, pero persisten dificultades relacionadas con la validación de ingresos obtenidos fuera de Colombia, la distancia geográfica y las restricciones para acceder a créditos hipotecarios.

Como referente regional aparece México, donde varias entidades financieras desarrollaron productos específicos para atender a los migrantes. Uno de los resultados más relevantes de esa experiencia es que los créditos otorgados a migrantes presentan menores niveles de morosidad, lo que demuestra que vivir fuera del país no representa necesariamente un mayor riesgo cuando existen mecanismos adecuados de evaluación financiera.

La discusión cobra especial importancia en Colombia, donde el mercado de vivienda enfrenta una desaceleración marcada por la reducción de subsidios, la caída en las ventas de Vivienda de Interés Social (VIS) y las dificultades de acceso al financiamiento para muchos hogares. Aun así, el deseo de comprar vivienda sigue siendo alto. Estudios de Camacol muestran que el 83,8% de los jóvenes aspira a tener casa propia, mientras cerca del 70% de quienes no planean adquirirla atribuye esa decisión a limitaciones económicas y financieras.

Las ventas a compradores internacionales también reflejan un cambio de tendencia. En abril de 2025 representaron el 8,8% del total, de las cuales el 6,4% correspondió a colombianos residentes en el exterior y el 2,4% a extranjeros. En la vivienda No VIS, esa participación llegó al 15,6%, con Quindío, Bolívar, Magdalena, Risaralda y Antioquia entre los departamentos que más atraen este tipo de compradores.

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