Gustavo Petro buscaría la nulidad de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente en instancias judiciales: así avanza el proceso

Gustavo Petro seguiría sin aceptar la victoria del abogado Abelardo de la Espriella en los comicios del 21 de junio - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/REUTERS

En un extenso mensaje en su perfil de X en el que le respondió a Carlos Alonso Lucio —uno de los coordinadores del proceso de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella—, el jefe de Estado, Gustavo Petro, dejó entrever que estaría impulsando o apoyando la nulidad de las elecciones en las que el abogado resultó elegido el 21 de junio de 2026 y que culminaron formalmente con la entrega de credenciales al nuevo mandatario.

En uno de los apartes de su publicación en la red social, Petro esbozó que avanzarían en la presentación de una demanda contra la presencia de De la Espriella en la contienda electoral, lo que alimentó aún más las suspicacias sobre si, en verdad, el gobernante está dispuesto a entregar su cargo el 7 de agosto: fecha en la que tendrá que asumir su sucesor, como está dispuesto en la Constitución Política.

PUBLICIDAD

“Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ningúna parte del país, solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo”, expresó el mandatario. Con ello se estaría refiriendo a la recolección de firmas que promueve el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exsuperintendente de Subsidio Familiar Luis Guillermo Pérez, a través de las redes sociales.

En uno de sus extensos mensajes en X, el presidente Gustavo Petro confirmó que está impulsando la nulidad de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente - crédito @petrogustavo/X

En efecto, Pérez habilitó una plataforma virtual con un formulario para sumar ciudadanos a la acción y conservarse como principal demandante. El fin es que este recurso sea estudiado por la Sección Quinta del Consejo de Estado y en caso de que admita la demanda, uno de los primeros puntos por resolver será si acepta la medida cautelar solicitada para suspender el evento de transmisión de mando.

PUBLICIDAD

¿Qué buscarían con la demanda de nulidad de la elección de Abelardo de la Espriella?

La ofensiva judicial pretendería alcanzar incluso la ceremonia de posesión, que está prevista para dentro de 33 días, el 7 de agosto, día en que De la Espriella asumiría las riendas del país. En su mensaje, Petro dio a entrever que no solo sería la demanda mencionada, sino otros recursos que no fueron precisados, pero que desde ya despiertan interés por la manera en que buscaría interponerse en la llegada del Gobierno.

En desarrollo...