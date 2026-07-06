Hombre fue asesinado de un golpe en Copacabana, Antioquia, tras ofrecerle comida a una mujer que estaba en una tienda

Uno de los presentes se habría abalanzado sobre la víctima para golpearlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La violencia en Colombia preocupa a sus habitantes y turistas, debido a que cualquier malentendido puede escalar a una pelea y terminar en tragedia. Varios casos de este tipo se han presentado en el territorio nacional y, generalmente, culminan en fatalidad, lo que tiene en alerta a las autoridades que piden tolerancia y respeto entre la ciudadanía para evitar más muertes.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en Antioquia, donde las autoridades de investigan el asesinato de Julián Andrés Ríos Montoya, que murió tras recibir un golpe en el cuello en la madrugada del 4 de julio de 2026, en el sector La Asunción del municipio de Copacabana, en Valle de Aburrá.

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De acuerdo con información difundida por el diario local Q’hubo Medellín, la víctima fue trasladada al hospital Santa María, donde los médicos que lo trataron confirmaron que falleció por una lesión que le afectó la tráquea.

El atacante se habría llenado de rabia al ver que la víctima habló con su pareja para ofrecerle algo del establecimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El informe judicial del caso indica que el ataque ocurrió en las afueras de una tienda ubicada cerca del puente de La Asunción. Incluso, vecinos del sector que fueron consultados por el mencionado medio relataron que Ríos Montoya llegó al lugar para comprar una botella de agua y se quedó departiendo con varias personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con esos testimonios, el presunto agresor sería la pareja de una mujer a la que la víctima mortal le ofreció algo para consumir en el lugar. Los habitantes señalaron que el hombre llegó y, al percatarse de lo ocurrido, le propinó el golpe en el cuello, pues no le pareció que otra persona estuviera comprando cosas para su pareja.

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Las autoridades manejan la hipótesis de una riña por el ofrecimiento a la pareja de un desconocido y buscan al señalado responsable, pues huyó del lugar tan pronto el ciudadano quedó tendido en el suelo y en medio de la confusión de los presentes que intentaron auxiliarlo.

La víctima no pudo ser salvada por los médicos ante la gravedad de la lesión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Alerta por los casos de violencia en Copacabana

La muerte de Julián Andrés Ríos Montoya es solo uno de los casos que se han presentado en este sector del Valle de Aburrá, por lo que las autoridades están en alerta ante la situación y trabajan por reducir las cifras de violencia.

Pese a esta labor, los ataques que terminan en fatalidad continúan siendo parte de la cotidianidad. Recientemente, se conoció el caso de un hombre, identificado como Juan Fernando Ospina Pestana, de 29 años, que fue asesinado a balazos el lunes 22 de junio en una zona boscosa de la vereda Granizal, en Copacabana.

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Según el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, varias patrullas recorrieron el sector donde apareció el cuerpo para avanzar en el esclarecimiento del crimen y el reconocimiento del terreno para encontrar cualquier indicio que los llevara a dar con el paradero de los responsables.

El sujeto fue ultimado en una zona boscosa - crédito Colprensa

El reporte oficial del caso indica que la víctima, oriunda de Medellín, fue encontrada por trabajadores de Empresas Públicas de Medellín (EPM) que realizaban labores en el lugar. Del mismo modo, Q’hubo Medellín indicó que el cadáver estaba con las manos hacia atrás, atadas a la espalda, lo que lleva a pensar que pudo haber sido torturado antes del ataque a bala.

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En la escena fueron hallados una cédula y un pasaporte que tenía en su poder, además de un pasamontañas con un orificio de arma de fuego y una toalla con sangre, elementos que se convirtieron en parte de la investigación para encontrar a los responsables.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 9 de junio de 2026 en Copacabana se registraron 7 homicidios, la misma cantidad que en el mismo periodo de 2025, cifra que creció aún más con el pasar de las semanas.