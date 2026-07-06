Colombia

Pensión de sobrevivientes: la Corte Constitucional unificó la regla de convivencia para acceder al beneficio

La decisión judicial modificó la forma en la que se evalúan las disputas entre familiares por prestaciones ante la muerte de un trabajador

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Prosperidad Social informó que de ser necesario, las personas menores de 90 años con alguna condición de salud podrá solicitar el pago por domicilio. Cortesía: Prosperidad Social.
La pensión de sobrevivientes es una prestación económica que protege al grupo familiar de un afiliado o pensionado tras su fallecimiento - crédito Prosperidad Social

La pensión de sobrevivientes en Colombia es definida por el Consejo de Estado como una prestación económica que busca proteger a la familia de un afiliado o pensionado que fallece.

El beneficio permite que los miembros del grupo familiar reciban un ingreso mensual para contrarrestar el impacto económico de la pérdida. Por eso, tras una decisión de la Corte Constitucional, la pensión volvió a quedar bajo una regla única. La Sala Plena reiteró que el requisito legal de convivencia no puede aplicarse en forma distinta cuando la persona fallecida era afiliada activa al sistema de pensiones o cuando ya tenía la condición de pensionada.

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Así las cosas, el que reclame la prestación como cónyuge o compañero (a) permanente debe acreditar al menos cinco años de convivencia con la persona fallecida. La exigencia opera por igual si el causante cotizaba al sistema o si ya recibía una pensión.

La Sala Plena advirtió que “no existe fundamento constitucional o legal que justifique un trato diferenciado entre el beneficiario del causante pensionado como para el del afiliado”. Con ese criterio, la corporación reafirmó que no pueden crearse categorías que dejen con menor protección a las familias de trabajadores que mueren mientras siguen activos en el mercado laboral.

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La Corte Constitucional es el máximo tribunal encargado de garantizar la integridad y supremacía de la Constitución - crédito Luisa González/Reuters
La Corte Constitucional es el máximo tribunal encargado de garantizar la integridad y supremacía de la Constitución - crédito Luisa González/Reuters

Con el fallo se remarca que el tiempo mínimo exigido para el cónyuge supérstite (esposo o esposa que sobrevive a su pareja tras el fallecimiento de esta) o el compañero (a) permanente es de cinco años. También señala que no puede sostenerse que, por el solo hecho de que el causante fuera afiliado activo, ese requisito sea inexistente o inferior al previsto cuando ya se había pensionado.

El caso que llevó la disputa a la Corte Constitucional

La decisión surgió de una acción de tutela presentada por un ciudadano que alegó la afectación de su derecho pensional. Según el expediente, primero obtuvo el reconocimiento de una prestación económica y después las autoridades competentes se la revocaron por completo para dividir el dinero en partes iguales con la cónyuge supérstite del trabajador fallecido.

La determinación cuestionada partió de una idea concreta: como el causante era un afiliado activo y no un pensionado, no hacía falta demostrar un período mínimo de vida en común para acceder a la condición de beneficiario. Dicho razonamiento terminó en una orden de reparto de la prestación que la Corte revisó.

Al estudiar el caso, la Corte amparó los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital del accionante. Después dejó sin efectos la sentencia que había ordenado dividir la mesada sin revisar de forma correcta los tiempos previstos por la ley.

La pensión de sobrevivientes garantiza calidad de vida al conyugue que queda solo - crédito Luisa González/Reuters
La pensión de sobrevivientes garantiza calidad de vida al conyugue que queda solo - crédito Luisa González/Reuters

Precedentes que los jueces debían aplicar

Para el tribunal, el eje del caso también estaba en la obligación de respetar el precedente judicial. La corporación recordó que la doctrina ya estaba consolidada en la Sentencia SU-149 de 2021 de la Corte Constitucional y en la Sentencia SL-3507 de 2024 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

De igual manera, la Corte examinó la actuación de los jueces de instancias previas y encontró fallas de argumentación. Frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, señaló que el tribunal cuestionado incumplió la carga de transparencia porque ni siquiera mencionó la providencia ni evaluó la esencia de su motivación jurídica.

Respecto de la sentencia de unificación de la propia Corte Constitucional, la corporación indicó que el despacho encargado admitió que esa decisión existía, pero no cumplió con las cargas de suficiencia ni de idoneidad necesarias para apartarse de ella. Según el alto tribunal, los jueces repitieron conceptos antiguos de la Sala Laboral que la propia corporación judicial ya había descartado.

El alto tribunal también concluyó que la sentencia cuestionada dejó de aplicar precedentes vigentes para la jurisdicción laboral y constitucional. De acuerdo con la misma, el apartamiento no estuvo respaldado por argumentos propios y válidos que sostuvieran un cambio de postura.

Familia colombiana-Colombia
Los beneficiarios principales de una pensión de sobrevivientes incluyen cónyuges, hijos menores o estudiantes (hasta 25 años) y padres dependientes- crédito Colprensa

Qué cambia en la práctica para las reclamaciones

El efecto inmediato del fallo fue anular la sentencia que había dispuesto la división de la prestación entre los beneficiarios. Además, la Corte ordenó dictar una nueva decisión judicial ajustada a las directrices unificadas de las altas cortes del país. La orden implica que el nuevo análisis deberá aplicar la misma exigencia de convivencia sin distinguir entre afiliado activo y pensionado. También deberá revisar quién cumple las condiciones legales para acceder a la prestación y asegurar la protección del mínimo vital del verdadero beneficiario.

La decisión no incluye una condición nueva para reclamar la pensión de sobrevivientes. Lo que hace es precisar que la norma ya existente debe aplicarse de manera uniforme en todos los procesos, incluso en las disputas entre cónyuge y compañero (a) permanente.

Para los que reclaman esta prestación, el alcance práctico es que el requisito de convivencia no podrá variar según la situación laboral del trabajador al momento de su muerte. Para jueces, autoridades y fondos de pensiones, la decisión fija un criterio común para evitar fallos distintos ante casos semejantes.

Dicho criterio unificado busca reducir choques de interpretación en reclamaciones futuras. De igual forma, fija una pauta común para las autoridades y los fondos de pensiones que resuelven estas controversias, así como para las familias que acuden al sistema en busca de la prestación.

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