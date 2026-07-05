Empalme: José Manuel Restrepo confirmó que la Contraloría acompañará la transición entre el Gobierno Petro y el de De la Espriella

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo confirmó el acompañamiento de la Contraloría General de la República en el proceso de empalme - crédito REUTERS

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, anunció el domingo 5 de julio de 2026 que la Contraloría General de la Nación aceptó participar en el proceso de empalme entre el Gobierno saliente, de Gustavo Petro, y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella. La confirmación buscaría brindarle máxima transparencia y legitimidad a esta transición, para la que se ha definido un estricto cronograma.

Según Restrepo, que se pronunció en su perfil de X, al compartir la comunicación recibida por el orgnanismo de control fiscal, la presencia de este ente constituye una garantía para la ciudadanía, ya que permitirá conocer el estado real de la administración y sentar bases sólidas para la nueva gestión. Lo anterior, en medio de las tensiones surgidas tras la primera reunión entre los equipos, que se llevó a cabo el viernes 3 de julio.

PUBLICIDAD

Con esta misiva, compartida por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, la Contraloría confirmó acompañamiento al empalme entre Gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

“Recibimos con enorme satisfacción la participación de la Contraloría General de la República en el proceso de empalme anticorrupción que hemos seguido por instrucciones del presidente electo Abelardo de la Espriella. La participación de la Contraloría es una demostración de la legitimidad de un proceso que lo único que busca es generarle transparencia y claridad a los colombianos sobre cómo se recibe el país", dijo.

Tanto Restrepo como De la Espriella habían solicitado de manera formal la participación de la Contraloría General de la República en el empalme. Frente a esta petición, Carlos Enrique Silgado Betancourt, contralor general encargado, confirmó la disposición de la entidad para acompañar este proceso; lo que cayó bien entre los que hacen parte de la comitiva de la nueva administración, que asumirá en forma el 7 de agosto.

PUBLICIDAD

“Agradezco la invitación y celebro esta iniciativa, orientada a fortalecer la transparencia, la continuidad de la gestión pública y la adecuada protección de los recursos del Estado, propósitos que guardan plena armonía con los principios que orientan la función pública y el ejercicio del control fiscal”, remarcó Silgado Betancourt en el documento oficial dirigido a Restrepo, que se hizo pública por el vicepresidente entrante.

En desarrollo...