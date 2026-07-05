Colombia

Empalme: José Manuel Restrepo confirmó que la Contraloría acompañará la transición entre el Gobierno Petro y el de De la Espriella

El vicepresidente electo destacó que la presencia del órgano de control fiscal representa una garantía de transparencia y legitimidad para los colombianos, al permitir que la entrega y recepción de información oficial se lleve a cabo bajo estricta vigilancia

Guardar
Google icon
José Manuel Restrepo - Contraloría
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo confirmó el acompañamiento de la Contraloría General de la República en el proceso de empalme - crédito REUTERS

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, anunció el domingo 5 de julio de 2026 que la Contraloría General de la Nación aceptó participar en el proceso de empalme entre el Gobierno saliente, de Gustavo Petro, y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella. La confirmación buscaría brindarle máxima transparencia y legitimidad a esta transición, para la que se ha definido un estricto cronograma.

Según Restrepo, que se pronunció en su perfil de X, al compartir la comunicación recibida por el orgnanismo de control fiscal, la presencia de este ente constituye una garantía para la ciudadanía, ya que permitirá conocer el estado real de la administración y sentar bases sólidas para la nueva gestión. Lo anterior, en medio de las tensiones surgidas tras la primera reunión entre los equipos, que se llevó a cabo el viernes 3 de julio.

PUBLICIDAD

Contraloría confirmó acompañamiento al empalme
Con esta misiva, compartida por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, la Contraloría confirmó acompañamiento al empalme entre Gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

Recibimos con enorme satisfacción la participación de la Contraloría General de la República en el proceso de empalme anticorrupción que hemos seguido por instrucciones del presidente electo Abelardo de la Espriella. La participación de la Contraloría es una demostración de la legitimidad de un proceso que lo único que busca es generarle transparencia y claridad a los colombianos sobre cómo se recibe el país", dijo.

Tanto Restrepo como De la Espriella habían solicitado de manera formal la participación de la Contraloría General de la República en el empalme. Frente a esta petición, Carlos Enrique Silgado Betancourt, contralor general encargado, confirmó la disposición de la entidad para acompañar este proceso; lo que cayó bien entre los que hacen parte de la comitiva de la nueva administración, que asumirá en forma el 7 de agosto.

PUBLICIDAD

“Agradezco la invitación y celebro esta iniciativa, orientada a fortalecer la transparencia, la continuidad de la gestión pública y la adecuada protección de los recursos del Estado, propósitos que guardan plena armonía con los principios que orientan la función pública y el ejercicio del control fiscal”, remarcó Silgado Betancourt en el documento oficial dirigido a Restrepo, que se hizo pública por el vicepresidente entrante.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Gobierno PetroEmpalme Gobierno ColombiaAbelardo de la EspriellaProceso de empalmeColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lucio encendió la polémica tras insistir en que Petro debe ser juzgado y que De la Espriella no dudaría en extraditarlo: el presidente respondió

En su reacción al líder de empalme, el presidente saliente acusó a su contradictor de “defender paramilitares”, denunció el hostigamiento sufrido por su familia, advirtió sobre el auge de un ambiente de persecución política y defendió que la resistencia del progresismo debe mantenerse a través de vías pacíficas y legales

Lucio encendió la polémica tras insistir en que Petro debe ser juzgado y que De la Espriella no dudaría en extraditarlo: el presidente respondió

Abelardo de la Espriella ya mostró sus cartas al reuniurse con altos funcionarios de EE. UU.: estos fueron los temas que abordaron

Desde Barranquilla, el presidente electo de Colombia sostuvo un encuentro con altos representantes de Estados Unidos, entre ellos delegados del Pentágono y de la embajada estadounidense

Abelardo de la Espriella ya mostró sus cartas al reuniurse con altos funcionarios de EE. UU.: estos fueron los temas que abordaron

Nueva medida del Gobierno Petro cambiaría la forma como se pagan las cesantías a los trabajadores: esta es la opción para las empresas

Un borrador de decreto habilita una nueva opción en la liquidación y administración del beneficio laboral, incorpora periodos de ajuste tecnológico y plantea acuerdos personalizados entre las partes

Nueva medida del Gobierno Petro cambiaría la forma como se pagan las cesantías a los trabajadores: esta es la opción para las empresas

Cortes de agua de 24 horas en Bogotá y Soacha: Eaab anunció suspensión del servicio del 7 al 9 de julio en zonas clave

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado informó interrupciones temporales por obras de reparación y mantenimiento en redes de distribución, con afectaciones en varias localidades y en Gachancipá

Cortes de agua de 24 horas en Bogotá y Soacha: Eaab anunció suspensión del servicio del 7 al 9 de julio en zonas clave

Gustavo Petro y Verónica Alcocer volvieron a posar juntos tras meses de distanciamiento: Antonella los unió con su grado de colegio

La hija menor de este matrimonio se graduó del reconocido Liceo Francés Louis Pasteur y ahora se prepara para iniciar una nueva etapa, con la intención de seguir construyendo su carrera en el fútbol

Gustavo Petro y Verónica Alcocer volvieron a posar juntos tras meses de distanciamiento: Antonella los unió con su grado de colegio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

ENTRETENIMIENTO

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe

Luisa Fernanda W hizo confesión sobre su relación con Pipe Bueno y sorprendió a sus seguidores: “Me desesperaba todo el tiempo”

Sebastián Caicedo arremetió contra el discurso de Gustavo Petro sobre alza en la canasta básica: “Lo van a negar también”

Hermana de Karol G reaccionó a publicación de la artista llorando y le dedicó unas palabras: “Eres muy fuerte”

Ana Lucía Domínguez evitó opinar sobre la carta de Karol G a Abelardo de la Espriella y respaldó a su esposo tras insultos en redes sociales

Deportes

Iván Barton será el árbitro entre Colombia y Suiza en los octavos de final del Mundial 2026: es recordado por esta razón

Iván Barton será el árbitro entre Colombia y Suiza en los octavos de final del Mundial 2026: es recordado por esta razón

Colombia jugará ante Suiza con una combinación en el uniforme que le trae buenos recuerdos

Carlos Antonio Vélez cuestionó a Néstor Lorenzo tras enterarse que James Rodríguez jugó enfermo ante Ghana: “¿Cómo se le ocurre?”

Un ciudadano estadounidense quedó sorprendido con el himno de Colombia: terminó gritando el gol de la Tricolor en el Mundial 2026

Juan Fernando Quintero, uno de los capitanes de la selección Colombia, y su historia de vida: “Plata y miedo nunca hemos tenido”