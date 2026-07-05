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Colombia instala hospital de campaña en Venezuela para reforzar la atención tras el doble terremoto

Con capacidad para atender hasta 150 pacientes al día, este hospital comenzará a operar en Caracas como parte de una nueva fase de ayuda humanitaria

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Colombia despliega hospital de campaña para atender a damnificados por terremoto en Venezuela-crédito Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)
Colombia despliega hospital de campaña para atender a damnificados por terremoto en Venezuela-crédito Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)

La atención médica para las personas afectas por el terremoto en Venezuela entra en una nueva etapa con el apoyo de Colombia. Luego de concluir las labores de búsqueda y rescate, el país puso en marcha una misión humanitaria enfocada en brindar servicios de salud a las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

El operativo contempla la instalación de un hospital de campaña en Caracas, una infraestructura médica que permitirá ampliar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de la población damnificada. La iniciativa fue coordinada por el Gobierno nacional mediante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en conjunto con el Ministerio de Salud.

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Colombia envió camas hospitalarias, insumos médicos y elementos de apoyo como parte de la misión humanitaria desplegada en Venezuela- crédito REUTERS/Marian Carrasquero
Colombia envió camas hospitalarias, insumos médicos y elementos de apoyo como parte de la misión humanitaria desplegada en Venezuela- crédito REUTERS/Marian Carrasquero

Este despliegue representa un cambio en la estrategia de asistencia colombiana. Después de la intervención inicial de los equipos especializados en rescate, el objetivo ahora es garantizar atención médica continua, fortalecer el acceso a los servicios de salud y acompañar a las comunidades mientras avanzan los procesos de recuperación.

El hospital de campaña pertenece a la Fundación Hospital San Rafael y tendrá capacidad para atender hasta 150 pacientes al día durante un periodo aproximado de dos meses y medio. Su funcionamiento busca aliviar la presión sobre la red asistencial y ofrecer una respuesta oportuna a quienes requieren atención tras el sismo.

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La operación estará a cargo de 35 profesionales del Emergency Medical Team (EMT) Colombia, el único equipo médico de emergencias del país que cuenta con la certificación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para participar en misiones internacionales. Esta acreditación respalda su preparación para intervenir en escenarios de desastre y crisis humanitarias.

2. Un equipo de 35 profesionales del Emergency Medical Team Colombia liderará la atención médica a las comunidades afectadas por el terremoto-crédito (Hospital Nacional San Rafael)
2. Un equipo de 35 profesionales del Emergency Medical Team Colombia liderará la atención médica a las comunidades afectadas por el terremoto-crédito (Hospital Nacional San Rafael)

La unidad médica móvil ofrecerá una amplia cobertura de servicios para responder a diferentes necesidades de la población. Entre las atenciones previstas se encuentran urgencias y estabilización de pacientes, consultas de medicina general, pediatría y ginecología, además de ecografías obstétricas y apoyo mediante laboratorio clínico.

A ello se suman los servicios de atención psicológica, un componente clave en contextos de emergencia, teniendo en cuenta el impacto emocional que dejan este tipo de desastres. También se realizará entrega de medicamentos y se desarrollarán procesos de referencia y contrarreferencia para pacientes que necesiten ser remitidos a centros hospitalarios con mayor capacidad de atención.

El funcionamiento del hospital cuenta con el respaldo de ECHO-Unión Europea y Americares, organizaciones que apoyan este tipo de intervenciones humanitarias para fortalecer la atención en zonas afectadas por emergencias de gran magnitud.

La nueva fase de cooperación entre Colombia y Venezuela prioriza la atención en salud tras concluir las labores de búsqueda y rescate-crédito REUTERS/Adriano Machado
La nueva fase de cooperación entre Colombia y Venezuela prioriza la atención en salud tras concluir las labores de búsqueda y rescate-crédito REUTERS/Adriano Machado

Como parte de la misión, la Ungrd también aportó equipos para fortalecer la capacidad de respuesta del hospital. Entre ellos se encuentran 12 camas hospitalarias que harán parte de la dotación de la infraestructura médica instalada en territorio venezolano. La ayuda enviada desde Colombia incluyó además otros elementos destinados a atender diferentes necesidades derivadas de la emergencia. En total fueron transportadas 1.000 bolsas para el manejo digno de cadáveres, donadas por la Fiscalía General de la Nación, así como 5.000 tapabocas entregados por particulares para apoyar las labores humanitarias.

Estas acciones hacen parte de la nueva fase de cooperación que adelanta el Gobierno colombiano con Venezuela tras el terremoto. La prioridad ahora está centrada en garantizar atención en salud y mantener el acompañamiento a las comunidades afectadas mientras continúan los esfuerzos de recuperación.

Con este nuevo despliegue, Colombia mantiene su participación en la respuesta internacional frente a la emergencia, aportando personal médico especializado, infraestructura hospitalaria y suministros esenciales para enfrentar las necesidades más urgentes de la población. La estrategia busca complementar las capacidades locales y contribuir a que los afectados puedan acceder a servicios de salud en un momento en el que la atención oportuna resulta determinante para la población que sufrió de esta tragedia.

La cifras de la emergencia siguen aumentando

El más reciente informe oficial, del 5 de julio de 2026, elevó a 3342 el numero de personas fallecidas como consecuencia de los fuertes sismos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. A once días del desastre, el reporte da cuenta de 16.740 heridos y de 6462 que fueron rescatadas en medio de las labores.

El Gobierno de Venezuela divulgó un nuevo balance oficial de la emergencia causada por los terremotos del 24 de junio- crédito Gobierno de Venezuela/X
El Gobierno de Venezuela divulgó un nuevo balance oficial de la emergencia causada por los terremotos del 24 de junio- crédito Gobierno de Venezuela/X

Así mismo, la autoridades añadieron que la actividad sísmica no merma, hasta el domingo 5 de julio, se contabilizan 995 replicas, mientras continúan las operaciones de atención a las comunidades afectadas.

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