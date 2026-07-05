La CAR activó medidas prioritarias ante el posible desplome de árboles durante El Niño: solicitan reportar señales de alerta

La CAR pidió reportar árboles con inclinación severa, raíces expuestas, pudrición, ramas secas o daños estructurales visibles - crédito Bomberos Cundinamarca

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) activó una atención prioritaria y nuevas medidas de prevención ante el riesgo creciente de caída de árboles por la llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026, que traerá consigo sequía, alta radiación solar y temperaturas elevadas en la región central del país.

En respuesta, la CAR expidió la Resolución 115 de 2026, la cual establece procedimientos ágiles para la autorización de talas y podas urgentes en árboles en condición de riesgo, buscando proteger a personas, bienes, animales e infraestructura ante posibles incidentes derivados de la vulnerabilidad de la cobertura vegetal.

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Según la directora jurídica de la CAR, Emma Constanza Zúñiga, la transición de periodos húmedos a la ausencia de lluvias y el aumento sostenido de la temperatura generan condiciones para la desestabilización y caída de árboles de gran tamaño, así como el desprendimiento de ramas y troncos.

La Resolución 115 de 2026 de la CAR agilizó la autorización de talas y podas urgentes en árboles en condición de riesgo - crédito Bomberos Bogotá

“Desde mediados de junio las autoridades climáticas confirmaron la llegada del fenómeno de El Niño en su etapa inicial, por lo que las coberturas vegetales comienzan a ser impactadas por la ausencia de lluvias y la fuerte radiación solar”, afirmó Zúñiga.

La autoridad ambiental enfatizó que el proceso de adaptación y monitoreo es crítico para evitar daños mayores. Entre las señales de riesgo que la comunidad debe identificar están la inclinación severa del árbol, raíces expuestas o cortadas, pudrición por encharcamiento, y troncos o ramas secos, agrietados o desgarrados por vejez o enfermedades fitosanitarias.

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En caso de detectar estos signos, los ciudadanos deben diligenciar un formulario de validación de árboles en condición de riesgo inminente y radicarlo por los canales oficiales de la CAR. En máximo tres días, la entidad informará la fecha de la visita técnica y, de confirmarse el riesgo, el solicitante podrá proceder con la intervención autorizada de inmediato o en los siguientes 15 días calendario.

La sequía, la alta radiación solar y las temperaturas elevadas del fenómeno de El Niño aumentan la desestabilización y caída de árboles en Cundinamarca - crédito @BogotaTransito/X

La CAR recomendó a la ciudadanía estar atenta ante árboles que presenten inclinación inusual, raíces expuestas, signos de pudrición o daños estructurales visibles, y reportar estos casos de manera oportuna usando los canales oficiales. Una vez validado el riesgo, la intervención debe realizarse cumpliendo los lineamientos técnicos y ambientales establecidos.

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Ruta de preparación ante posible crisis hídrica

La activación de las medidas hace parte de la “Ruta de Preparación Climática” lanzada por la CAR en el encuentro El agua nos conecta: Hablemos de la Ruta de Preparación Climática, que reunió a representantes del sector empresarial, entidades territoriales y aliados estratégicos para fortalecer capacidades institucionales y comunitarias ante los impactos del fenómeno de El Niño. La subdirectora de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CAR, Nidia Ría, subrayó que anticiparse es una responsabilidad compartida y que “el agua no es un recurso ilimitado”.

Expertos presentaron el contexto técnico que justifica la nueva ruta, recordando las contingencias vividas en 2024 y 2025, cuando el sistema Chingaza descendió a niveles críticos de almacenamiento y municipios como Sabana Centro, Sabana Occidente y Ubaté enfrentaron déficits de lluvia de hasta el 60%, afectando a más de dos millones de habitantes.

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La crisis hídrica de 2024 y 2025 llevó al sistema Chingaza a niveles críticos y dejó déficits de lluvia de hasta el 60% en Sabana Centro, Sabana Occidente y Ubaté - crédito Eaab

El sector productivo tampoco fue ajeno a la crisis: más de 45.000 hectáreas agrícolas sufrieron pérdidas por estrés hídrico y empresas de alimentos, floricultores, agropecuarios y farmacéuticos debieron ajustar operaciones o depender de carrotanques para mantener su actividad.

Durante la jornada, se abordaron estrategias para fortalecer la resiliencia territorial y ambiental frente a escenarios de sequía, desabastecimiento y riesgos asociados al fenómeno de El Niño, incluyendo la reducción de la vulnerabilidad comunitaria y productiva ante incendios forestales y pérdida de cobertura vegetal.

La CAR destacó acciones preventivas como la entrega de más de 80.000 kits de aprovechamiento de aguas lluvias a familias campesinas y estudios de ingeniería en cuencas estratégicas de los ríos Bogotá, Negro y Sumapaz.

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