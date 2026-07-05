Colombia

Uribe respaldó la propuesta de Miguel Gómez Martínez para reducir los impuestos en Colombia: “Un cambio muy provechoso”

La iniciativa de simplificar los tributos, presentada por el futuro jefe de la cartera de Hacienda, recibió el respaldo público del expresidente, que destacó el impacto que tendría una menor carga impositiva sobre la inversión, el empleo y las políticas sociales del país

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Miguel Gómez Martínez propuso simplificar el Estatuto Tributario y reducir de 15 a tres los impuestos administrados por la Dian - crédito Composición fotográfica
Miguel Gómez Martínez propuso simplificar el Estatuto Tributario y reducir de 15 a tres los impuestos administrados por la Dian - crédito Composición fotográfica

El nombramiento de Miguel Gómez Martínez como próximo ministro de Hacienda generó expectativa en los sectores políticos y económicos de Colombia.

En entrevista con Semana, Gómez Martínez adelantó que uno de los ejes de su gestión será la simplificación del Estatuto Tributario, que actualmente contempla 15 impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

La propuesta consiste en reducir el número de tributos a solo tres: renta, IVA interno e IVA externo. Según Gómez Martínez, la complejidad actual del sistema genera “toda clase de excepciones que hacen que el recaudo sea muy bajo”. El ministro designado calificó el sistema como “diabólico” y expuso que las exenciones y deducciones vigentes representan alrededor de $140 billones anuales.

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La reacción de Álvaro Uribe Vélez no se hizo esperar. A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario afirmó: “Buena propuesta del Ministro Designado Miguel Gómez de tener unos pocos impuestos, simplifica y también bajaría la carga tributaria. Si a eso se suma garantía de estabilidad sería un cambio muy provechoso para la inversión, el empleo y las soluciones sociales (sic)”.

Álvaro Uribe respaldó la propuesta de Miguel Gómez Martínez y sostuvo que una menor carga tributaria favorecería la inversión y el empleo - crédito @AlvaroUribeVel / X
Álvaro Uribe respaldó la propuesta de Miguel Gómez Martínez y sostuvo que una menor carga tributaria favorecería la inversión y el empleo - crédito @AlvaroUribeVel / X

Este respaldo refuerza la visibilidad de la reforma planteada desde el equipo económico del presidente electo.

El plan económico de Gómez Martínez

De acuerdo con lo publicado por el medio citado, Miguel Gómez Martínez explicó que el nuevo Gobierno evaluará primero la posibilidad de reducir el gasto y después analizará la necesidad de nuevas reformas tributarias.

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Al ser consultado sobre una eventual reforma desde el inicio de su gestión, Gómez Martínez señaló que “si hubiera una solución única, sería fácil, pero no la hay. Primero disminuimos el gasto y después miramos el tema de impuestos”.

La reforma tributaria planteada por el ministro designado concentraría los tributos en renta, IVA interno e IVA externo - crédito prensa Abelardo de la Espriella
La reforma tributaria planteada por el ministro designado concentraría los tributos en renta, IVA interno e IVA externo - crédito prensa Abelardo de la Espriella

El ministro designado puso de relieve el desafío que representa la evasión fiscal en el país. Estimaciones de la Dian citadas por Gómez Martínez indican que la evasión alcanza aproximadamente 35% en el IVA y 40% en renta, lo que constituye “una tronera de ingresos que se pierde y que, en buena medida, explica el déficit fiscal”. Además, mencionó que la autoridad tributaria lleva dos años sin cumplir la meta de recaudo, a pesar de haber incorporado nuevo personal.

Entre los temas a revisar, Gómez Martínez considera fundamental analizar qué exenciones y deducciones fiscales se justifican desde el punto de vista social y del crecimiento económico. El futuro ministro advirtió que la reforma será compleja, pero confía en que la sociedad colombiana la recibirá de manera favorable.

Perfil y trayectoria de Miguel Gómez Martínez

Miguel Gómez Martínez es economista egresado del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), donde también obtuvo una maestría en Economía Internacional y Ciencia Política. Su carrera abarca roles en la academia, el sector financiero, gremios y la administración pública. Ha presidido entidades como Asocolflores, Bancóldex y Fasecolda, y fue asesor económico de Juan Manuel Santos cuando este era ministro de Comercio Exterior.

La trayectoria de Miguel Gómez Martínez incluye cargos en la academia, el sector financiero, los gremios y la administración pública - crédito Colprensa
La trayectoria de Miguel Gómez Martínez incluye cargos en la academia, el sector financiero, los gremios y la administración pública - crédito Colprensa

En el ámbito académico, Gómez Martínez se desempeñó como decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y profesor de economía en el Cesa. En la esfera pública, fue vicecontralor general en 1994, embajador en Francia durante el gobierno de Álvaro Uribe y representante a la Cámara por Bogotá entre 2010 y 2014 por el Partido de La U, donde participó en debates económicos y fiscales.

El próximo titular de Hacienda llega a una de las carteras más estratégicas del gobierno, responsable de las finanzas públicas, la política fiscal, la deuda estatal y la formulación de reformas tributarias. Su designación fue celebrada por gremios y centros de pensamiento, quienes consideran que su experiencia será clave para afrontar los desafíos del nuevo gobierno.

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