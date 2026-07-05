Colombia

Ahora los buses del Sitp en Bogotá no se detendrán en todos los paraderos, solo en los autorizados: “Están distribuidos en A, B, C y D”, explicó conductor

Un funcionario del sistema de transporte público detalló que los usuarios deben consultar el listado que aparece en cada estación y recordó que hacer señas no garantiza el servicio, porque el operador solo puede recoger pasajeros donde esté habilitado

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El sistema del transporte público en Bogotá indica al conductor si la detención corresponde a la parada asignada - crédito Colombia Oscura/X

A partir del 1 de julio de 2026, los trabajadores del Sitp (Sistema Integrado de Transporte), en Bogotá, solo podrán detenerse en los paraderos autorizados, una medida que busca imponer orden y reducir sanciones para los empleados.

Esta advertencia fue abordada por un conductor de transporte público, quien explicó el anuncio de las nuevas restricciones para el ascenso y descenso de pasajeros. En un video difundido en redes sociales, el hombre detalla cómo las rutas están organizadas por zonas, clasificadas en A, B, C y D: “Mire, les voy a explicar algo pa que no me sigan echando la madre cuando no les paro”.

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La explicación se vuelve concreta al mostrar la señalización en los paraderos. El conductor aclara: “Los paraderos están distribuidos en A, B, C y D. La mayoría hay paraderos A y B. Ya cuando son muchas rutas, sacan otro paradero que es C y otro es D”.

El sistema del transporte público en Bogotá indica al conductor si la detención corresponde a la parada asignada - crédito @TransMilenio / X
El sistema del transporte público en Bogotá indica al conductor si la detención corresponde a la parada asignada - crédito @TransMilenio / X

La normativa deja en claro que los conductores deben obedecer la designación marcada: “A mí me ordenan parar en el paradero B. Yo tengo que parar en el B. Miren, si ven allá la tablita, si ven allá, ahí dice claramente 221B00. Y ahí está la ruta. ¿Sí? Si yo abro la puerta, ahí me va a marcar la parada”.

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Desde el 1 de julio de 2026, quienes conducen buses del sistema solo podrán detenerse en los puntos señalados como autorizados. Las paradas en otros lugares implican sanciones económicas y disciplinarias para los trabajadores, lo que ha generado molestias y confusión entre los usuarios. El cambio pretende hacer más eficiente el servicio y evitar detenciones arbitrarias en la vía.

El video se detiene en un punto clave: la responsabilidad recae en los conductores cuando los usuarios insisten en detenerse fuera de los lugares permitidos. “Pero si yo paro donde usted me saca la mano, que es un paradero que no es autorizado, me la van a mentar es la empresa a mí. Por lo menos”, advierte el trabajador.

La dinámica diaria deja ver la tensión que genera la nueva regla. “Ahora vamos a ir allá al otro paradero, que es el A. A veces sacan la mano en ese y uno no les para y lo alcanzan a uno en el semáforo y lo rellenan a uno a madres, por lo menos”, relata, evidenciando el malestar de los usuarios que no comprenden el motivo de la negativa.

El conductor del transporte público explicó que cada ruta en Bogotá tiene paradas permitidas y asignadas por zonas A, B, C y D - crédito Captura de video
El conductor del transporte público explicó que cada ruta en Bogotá tiene paradas permitidas y asignadas por zonas A, B, C y D - crédito Captura de video

El conductor muestra cómo la tecnología respalda la medida: “Vea, este es el A, ya no es mi paradero. Miren, la unidad lógica me manda automáticamente al otro paradero. Y si yo paro en este, y si yo paro en este, que es el A, y abro la puerta. Miren: parada no autorizada. Entonces, es una multica para mí”.

El trabajador insiste en la necesidad de respetar la designación de los paraderos y aconseja a los pasajeros: “Por eso no se les puede parar donde sacan la mano, sino en el paradero. Tiene que fijarse si es el A o el B. ¿Y cómo saben si esa ruta le para ahí? Pues miren en la tabla. Ahí aparecen todas las rutas”.

En el video, el conductor muestra cómo el sistema detecta automáticamente las paradas. Al abrir la puerta en un lugar indebido, suena un pitido y queda registrada la infracción: “Miren: parada no autorizada. Entonces, es una multica para mí”.

La explicación del trabajador apunta a una pedagogía urgente para los usuarios habituales del sistema. La resistencia inicial y los reclamos verbales en los semáforos reflejan el choque de costumbres: “A veces sacan la mano en ese y uno no les para y lo alcanzan a uno en el semáforo y lo rellenan a uno a madres, por lo menos”.

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