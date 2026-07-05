Receta para hacer pan de queso en sartén en solo 5 minutos

Esta receta es ideal para acompañar el desayuno - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada como el aroma de un pan de queso recién hecho para abrir el apetito y traer recuerdos de desayunos en familia o tardes de onces.

El pan de queso en sartén no tiene un inventor único: es una adaptación moderna de recetas tradicionales sin horno. En América Latina, deriva del pandequeso colombiano, el pão de queijo brasileño o la chipa; mientras que, en Europa, destacan el khachapuri georgiano o el lángos húngaro, cocinados en planchas o sartenes desde la antigüedad.

El pan de queso hecho en sartén en cinco minutos es la solución perfecta para quienes buscan un bocado tradicional, rápido y con sabor a hogar, sin necesidad de horno ni equipos especiales.

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El uso de queso es clave para darle sabor y textura al pan - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este amasijo ya se ha convertido en un clásico en Antioquia y el Eje Cafetero, pero se disfruta en todas las mesas del país. Su origen se remonta a la costumbre de aprovechar el queso fresco y la harina de yuca para crear panes esponjosos, ideales para acompañar un tinto o chocolate caliente. Su popularidad ha cruzado generaciones, adaptándose a la vida moderna con versiones exprés como la que hoy te comparto.

Receta de pan de queso hecho en sartén en 5 minutos

El pan de queso hecho en sartén es una versión rápida del pan elaborado en horno. Se hace mezclando almidón de yuca o harina de trigo, queso rallado, huevo y un toque de polvo de hornear. La mezcla se cocina directamente en una sartén antiadherente, logrando un pan esponjoso, dorado por fuera y húmedo por dentro, sin necesidad de hornear.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 minutos Preparación de la masa: 2 minutos Cocción en sartén: 3 minutos



Los panes deben dorarse por ambos lados para darles una cocción optima - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 taza de almidón de yuca (puedes usar harina de trigo si no tienes). 1 taza de queso rallado (queso campesino, doble crema o costeño suave). 1 huevo. 1/2 cucharadita de polvo de hornear. 1 pizca de sal (ajusta si el queso es salado). 2 cucharadas de leche (añade más si la mezcla queda seca). 1 cucharada de mantequilla derretida (opcional, para mejorar textura y sabor).

Cómo hacer pan de queso hecho en sartén, paso a paso

Mezcla el almidón de yuca, el queso rallado, el huevo, el polvo de hornear y la sal en un bowl. Incorpora la leche poco a poco hasta obtener una masa suave y manejable, no líquida. Agrega la mantequilla derretida para una textura más esponjosa. Divide la masa en 4 bolas y aplánalas con las manos o una espátula. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y unta apenas de mantequilla o aceite. Coloca las porciones de masa y tapa la sartén para asegurar que se cocinen bien por dentro. Cocina 1-2 minutos por lado hasta que el pan esté dorado y huela a queso derretido. Voltea con cuidado con una espátula para evitar que se rompa. Retira del fuego cuando ambos lados estén dorados y sirve de inmediato.

El pan de queso puede hacerse de manera individual o uno solo, pero el tiempo de cocción aumenta - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

Usa queso rallado grueso para un sabor más intenso.

No excedas la cantidad de leche para que la masa no quede pegajosa.

Cocina a fuego medio para evitar que se queme por fuera y quede crudo por dentro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 panes de queso medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 170-200

Proteína: 7-8g

Grasas: 8-10g

Carbohidratos: 15-18g

Calcio: 15% del valor diario recomendado

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pan de queso hecho en sartén se mantiene fresco en la nevera hasta 2 días, bien tapado en recipiente hermético. Para recalentarlo, usa la sartén o microondas por pocos segundos. Si deseas guardarlo más tiempo, puedes congelarlo hasta 1 mes y calentar directamente en sartén sin descongelar.