Colombia

Receta para hacer pan de queso en sartén en solo 5 minutos

Con esta preparación puede degustar el delicioso platillo sin la necesidad de un horno

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Pan redondo de queso humeante y dorado, con queso derretido estirándose al cortarlo, sobre una tabla de madera; un tazón pequeño con contenido amarillo.
Esta receta es ideal para acompañar el desayuno - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada como el aroma de un pan de queso recién hecho para abrir el apetito y traer recuerdos de desayunos en familia o tardes de onces.

El pan de queso en sartén no tiene un inventor único: es una adaptación moderna de recetas tradicionales sin horno. En América Latina, deriva del pandequeso colombiano, el pão de queijo brasileño o la chipa; mientras que, en Europa, destacan el khachapuri georgiano o el lángos húngaro, cocinados en planchas o sartenes desde la antigüedad.

El pan de queso hecho en sartén en cinco minutos es la solución perfecta para quienes buscan un bocado tradicional, rápido y con sabor a hogar, sin necesidad de horno ni equipos especiales.

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Recipientes con harina, queso rallado, un huevo, leche, sal, polvo de hornear y mantequilla derretida, sobre una mesa de madera.
El uso de queso es clave para darle sabor y textura al pan - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este amasijo ya se ha convertido en un clásico en Antioquia y el Eje Cafetero, pero se disfruta en todas las mesas del país. Su origen se remonta a la costumbre de aprovechar el queso fresco y la harina de yuca para crear panes esponjosos, ideales para acompañar un tinto o chocolate caliente. Su popularidad ha cruzado generaciones, adaptándose a la vida moderna con versiones exprés como la que hoy te comparto.

Receta de pan de queso hecho en sartén en 5 minutos

El pan de queso hecho en sartén es una versión rápida del pan elaborado en horno. Se hace mezclando almidón de yuca o harina de trigo, queso rallado, huevo y un toque de polvo de hornear. La mezcla se cocina directamente en una sartén antiadherente, logrando un pan esponjoso, dorado por fuera y húmedo por dentro, sin necesidad de hornear.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 5 minutos
    • Preparación de la masa: 2 minutos
    • Cocción en sartén: 3 minutos
Un bol con harina, un huevo, queso rallado y leche. Junto a este, una cuchara de madera y un batidor. Una sartén con cuatro panes redondos friéndose en una estufa.
Los panes deben dorarse por ambos lados para darles una cocción optima - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 1 taza de almidón de yuca (puedes usar harina de trigo si no tienes).
  2. 1 taza de queso rallado (queso campesino, doble crema o costeño suave).
  3. 1 huevo.
  4. 1/2 cucharadita de polvo de hornear.
  5. 1 pizca de sal (ajusta si el queso es salado).
  6. 2 cucharadas de leche (añade más si la mezcla queda seca).
  7. 1 cucharada de mantequilla derretida (opcional, para mejorar textura y sabor).

Cómo hacer pan de queso hecho en sartén, paso a paso

  1. Mezcla el almidón de yuca, el queso rallado, el huevo, el polvo de hornear y la sal en un bowl.
  2. Incorpora la leche poco a poco hasta obtener una masa suave y manejable, no líquida.
  3. Agrega la mantequilla derretida para una textura más esponjosa.
  4. Divide la masa en 4 bolas y aplánalas con las manos o una espátula.
  5. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y unta apenas de mantequilla o aceite.
  6. Coloca las porciones de masa y tapa la sartén para asegurar que se cocinen bien por dentro.
  7. Cocina 1-2 minutos por lado hasta que el pan esté dorado y huela a queso derretido.
  8. Voltea con cuidado con una espátula para evitar que se rompa.
  9. Retira del fuego cuando ambos lados estén dorados y sirve de inmediato.
Una mano sujeta un pan de queso con hebras de queso fundido que se estiran desde una canasta, junto a una taza humeante y trozos de mantequilla.
El pan de queso puede hacerse de manera individual o uno solo, pero el tiempo de cocción aumenta - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

  • Usa queso rallado grueso para un sabor más intenso.
  • No excedas la cantidad de leche para que la masa no quede pegajosa.
  • Cocina a fuego medio para evitar que se queme por fuera y quede crudo por dentro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 panes de queso medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 170-200
  • Proteína: 7-8g
  • Grasas: 8-10g
  • Carbohidratos: 15-18g
  • Calcio: 15% del valor diario recomendado

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pan de queso hecho en sartén se mantiene fresco en la nevera hasta 2 días, bien tapado en recipiente hermético. Para recalentarlo, usa la sartén o microondas por pocos segundos. Si deseas guardarlo más tiempo, puedes congelarlo hasta 1 mes y calentar directamente en sartén sin descongelar.

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