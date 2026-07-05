Colombia

Video: mujer que festejaba el triunfo de Colombia ante Ghaba y se quitó el brasier cayó de un carro en movimiento en Armenia

La pasajera de un Chevrolet Spark blanco se asomó por la ventana de acompañante, se despojó del sostén y perdió el equilibrio

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Durante la celebración en Armenia, la mujer se quitó el sostén y perdió el equilibrio dentro del automóvil en movimiento - crédito Colombia Oscura/X

Las celebraciones por el triunfo de la selección Colombia en el Mundial 2026 dejaron una escena de alto riesgo cuando una mujer cayó desde un carro particual en movimiento, generando alarma entre los presentes en Armenia (Quindío).

El suceso fue captado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde se observa el peligro al que se expuso la protagonista del incidente.

Las imágenes muestran que la mujer ocupaba el asiento del acompañante en un Chevrolet Spark blanco. Mientras el vehículo avanzaba, la pasajera decidió asomarse por la ventanilla para sumarse a los festejos callejeros.

En medio de la euforia, se quitó el sostén, alzó los brazos a manera de celebración y, al inclinarse hacia atrás, perdió el equilibrio cuando el vehículo se puso en movimiento, lo que provocó que cayera de espaldas contra el asfalto.

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El incidente en Armenia quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales durante los festejos de la Selección Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS
El incidente en Armenia quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales durante los festejos de la Selección Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS

En medio del registro audiovisual también se evidencia a una segunda mujer, vestida con una camiseta azul de la selección Colombia y que viajaba en el asiento trasero, la cual se desplazó hacia la derecha del automóvil y descendió rápidamente para asistir a la afectada. El conductor del vehículo y otra persona que se encontraba en un carro cercano también se aproximaron para brindar ayuda.

El incidente se difundió ampliamente en plataformas digitales, generando preocupación por los riesgos asociados a este tipo de celebraciones imprudentes. El video evidencia cómo la emoción colectiva puede derivar en situaciones de peligro cuando no se toman precauciones mínimas de seguridad.

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Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Estos jóvenes de ahora, señor Dios mío, no tienen valores, donde están las madres de esta chica”; “Las tetas no le sirvieron absolutamente para nada cuando se fue de culo. Ojalá la dama aprenda la lección, en la vida más que tetas, es el cerebro el que termina sirviendo, pero son épocas de abelardistas donde nada va sorprender”; “Yo creo que se quería hacer la desmayada para amortiguar la vergüenza en la caída”; “Se quitó el sostén y se cayó 🤔 le ganaron las tetas, pero se cayó de espaldas 🤔“; ”Que estúpida, esa no se valora como mujer, después se queja porque le dicen puta"; “Por eso es que gritan firmes por la patria porque más silicona que cerebro”; “En un Spark y creyó q iba en un lamborghini”; “El alcohol debe haber amortiguado el golpe”: fueron algunos de los mensajes.

Tras la caída en Armenia, otra mujer, el conductor y una persona que descendió de su vehículo acudieron a auxiliarla.- crédito Captura de video
Tras la caída en Armenia, otra mujer, el conductor y una persona que descendió de su vehículo acudieron a auxiliarla.- crédito Captura de video

Fiesta colombiana contagió a “brujo” de Ghana

La clasificación de la selección Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 quedó marcada por una postal inesperada: la celebración multitudinaria en las tribunas del estadio Arrowhead de Kansas, Estados Unidos, donde el ambiente festivo desbordó cualquier expectativa tras el triunfo 1-0 frente a Ghana.

El episodio que más comentarios generó no tuvo relación con el juego, sino con la presencia de un personaje singular: un hincha identificado como el “brujo” de la selección de Ghana. Varios videos publicados en redes sociales muestran el instante en que este aficionado africano fue llevado en hombros por los seguidores colombianos, en una muestra de camaradería y humor tras la derrota ghanesa.

La escena se desarrolló en un entorno de alegría contagiosa. Los hinchas de Colombia rodearon al “místico” visitante, coreando de manera improvisada: “¡Se quemó, el brujo se quemó!”. El propio personaje aceptó la broma, lanzando entre risas sus “polvos mágicos” y sumándose al festejo cafetero.

El momento fue rápidamente captado en teléfonos móviles y se viralizó en las horas posteriores al encuentro. En los pasillos del estadio Arrowhead, la euforia tricolor convirtió la anécdota en uno de los episodios más comentados del partido, destacando el tono festivo y la interacción amistosa entre hinchadas.

El partido entre Colombia y Ghana finalizó con victoria sudamericana por la mínima diferencia, asegurando su pase a la siguiente ronda del Mundial. Tras el pitazo final, el festejo en el campo se trasladó a las tribunas, donde el peculiar hincha ghanés fue el protagonista de un acto espontáneo que captó la atención de medios y aficionados.

Durante la celebración, se pudo observar cómo los seguidores de la Tricolor bromeaban sobre la “magia” del brujo, asegurando que esta vez no fue suficiente para frenar el planteamiento de Néstor Lorenzo. La escena, lejos de cualquier tensión, reflejó el espíritu deportivo y la convivencia pacífica entre fanáticos de distintas nacionalidades.

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