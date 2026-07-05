Abelardo de la Espriella ya mostró sus cartas al reuniurse con altos funcionarios de EE. UU.: estos fueron los temas que abordaron

A poco más de un mes de su posesión, Abelardo de la Espriella sostuvo una reunión con una delegación oficial de Estados Unidos - crédito Europa Press

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, comenzó a mover las fichas de su política internacional antes de su posesión oficial, que será el 7 de agosto, tras la culminación del mandato de Gustavo Petro.

El viernes 3 de julio, el futuro mandatario lideró una reunión de alto nivel en Barranquilla con una delegación oficial de los Estados Unidos para definir la hoja de ruta en seguridad, comercio y lucha contra el crimen organizado, de la que se tuvo conocimiento el 5 de julio.

Al encuentro asistieron altos funcionarios del Departamento de Estado, representantes del Pentágono y delegados de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. La elección de Barranquilla como sede destaca la intención del nuevo gobierno de descentralizar los diálogos diplomáticos y mandarle un mensaje de confianza a las regiones.

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Abelardo de la Espriella sostuvo una reunión con una delegación oficial de Estados Unidos para abordar temas de seguridad, comercio y cooperación bilateral - crédito Prensa De la Espriella

De acuerdo con el comunicado de la prensa de De la Espriella, durante las conversaciones, que se extendieron por varias horas, se pusieron sobre la mesa los temas más críticos de la agenda binacional.

La delegación norteamericana y el equipo del presidente electo priorizaron las estrategias conjuntas contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad nacional en las fronteras. De igual manera, el intercambio comercial y la atracción de inversión extranjera ocuparon un lugar central en el diálogo.

“El nuevo Gobierno de la Patria Milagro trabajará para reconstruir una alianza seria, firme y confiable con Estados Unidos, basada en la seguridad, la cooperación, la defensa de la libertad y el respeto institucional”, señalaron a través del comunicado.

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