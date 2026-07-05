Colombia

Tres departamentos representan la mitad de riqueza que produce Colombia, según el Dane

El crecimiento económico de Colombia durante 2025 volvió a concentrarse en un reducido grupo de departamentos. Según la entidad, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca generaron el 50% del Producto Interno Bruto del país

Guardar
Google icon
No hay límite de horario para los comercios que participen en esta jornada que se unirá con el fin de semana de descuentos como inicio de las fiestas decembrinas - crédito Alcaldía de Bogotá
Bogotá se consolidó como la economía con mayor aporte al PIB nacional, al representar una cuarta parte de la producción del país en 2025 -crédito Alcaldía de Bogotá

La economía colombiana sigue mostrando una marcada concentración territorial. Aunque el país registró un crecimiento de 2,6% durante 2025, buena parte de la producción nacional continúa dependiendo de un reducido grupo de departamentos, encabezados por Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.

Las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reflejan que estas tres economías aportaron, por sí solas, la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En otras palabras, de cada $10 que produjo Colombia el año pasado, $5 provinieron de esos territorios.

El informe del Dane evidencia las diferencias económicas entre las regiones y la alta concentración del PIB en pocos departamentos-crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta
El informe del Dane evidencia las diferencias económicas entre las regiones y la alta concentración del PIB en pocos departamentos-crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

El comportamiento confirma una tendencia que se mantiene durante los últimos años: las regiones con mayor población, infraestructura y actividad empresarial siguen concentrando el mayor peso económico, mientras otras avanzan a un ritmo más lento o incluso registran retrocesos. De acuerdo con el informe del Dane, el PIB nacional alcanzó los $1.852 billones en 2025. Dentro de ese resultado, Bogotá se consolidó como la principal economía del país al aportar $477 billones, equivalentes al 25% del total nacional.

PUBLICIDAD

Antioquia ocupó el segundo lugar con una producción de $277 billones, correspondiente al 15% del PIB, mientras que Valle del Cauca se ubicó en la tercera posición con $180 billones y una participación del 10%.

El grupo de departamentos con mayor incidencia en la economía nacional lo completan Santander, con un aporte de $119 billones (6,4%), y Cundinamarca, con $117 billones (6,3%). A ellos se suma Atlántico, que hace parte del bloque de seis departamentos responsables del 67,3% de toda la actividad económica del país.

Una lupa magnifica una sección de una hoja de billetes de 50 mil pesos colombianos en una máquina de impresión, mostrando el rostro de Gabriel García Márquez.
Solo diez departamentos crecieron por encima del promedio nacional de 2,6% durante 2025, mientras cinco registraron contracción económica-crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, el informe evidencia la limitada participación de varios territorios. Vaupés registró el menor aporte al PIB nacional, con apenas $520.000 millones, equivalentes al 0,02% del total. Le siguieron Guainía, con $672.000 millones (0,03%); Vichada, con $1,3 billones (0,071%); Amazonas, con $1,4 billones (0,078%); y Guaviare, con $1,5 billones, equivalente al 0,08%.

PUBLICIDAD

El desempeño económico tampoco fue homogéneo entre los departamentos. Solo diez lograron crecer por encima del promedio nacional de 2,6% durante 2025. Bogotá encabezó ese listado con un crecimiento de 3,5%, seguida por Risaralda, con 3,2%. Antioquia, Tolima y Caquetá compartieron una expansión del 3%, ubicándose entre las economías con mejor comportamiento durante el año.

No todos los territorios registraron resultados positivos. Cinco departamentos cerraron 2025 con variaciones negativas en su actividad económica. Casanare presentó la mayor caída, con -2,2%, seguido por Arauca (-1,9%), La Guajira (-1,6%), Putumayo (-1,3%) y Cesar (-1,1%).

En Medellín, el comercio representa 14,85 % del PIB local y genera alrededor de 266.000 empleos - crédito Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín
Antioquia y Valle del Cauca completan el grupo de tres departamentos que concentran la mitad de la riqueza producida en Colombia-crédito Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín

El Dane también analizó el comportamiento por regiones. Bogotá volvió a ocupar el primer lugar con un PIB de $471 billones, impulsado principalmente por las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, que crecieron 7,9%. El comercio, el transporte, el alojamiento y los servicios de comida también tuvieron un papel determinante, con una expansión de 5,5%.

Después apareció la región Central, que alcanzó un PIB nominal de $437 billones, equivalente al 23,6% del total nacional. La región Oriental ocupó el tercer puesto con $371 billones y una participación del 20%. Por su parte, la región Caribe aportó $277 billones, lo que representó el 14,9% de la economía colombiana. Más atrás se ubicó la región Pacífica, con $252 billones y una participación de 13,6%, mientras que Amazonía-Orinoquía cerró el listado con un PIB de $45 billones, equivalente al 2,4% del total.

El informe también incluyó el PIB por habitante, que durante 2025 llegó a $34,9 millones a nivel nacional. Ocho departamentos superaron ese promedio: Bogotá encabezó el listado con $59,3 millones por persona, seguida por Casanare ($50 millones), Santander ($49,6 millones), Meta ($48,4 millones), San Andrés y Providencia ($43,2 millones), Antioquia ($40 millones), Valle del Cauca ($38,4 millones) y Boyacá ($37,8 millones).

Los resultados del Dane vuelven a poner sobre la mesa el desafío de reducir las brechas económicas entre las regiones. Mientras un pequeño grupo de departamentos continúa impulsando la mayor parte de la producción nacional, buena parte del territorio mantiene una participación reducida en la economía colombiana.

Temas Relacionados

PIB ColombiaCrecimiento económicoBogotáAntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Queiroz dejó el banquillo de Ghana tras caer ante Colombia en el Mundial 2026: estas fueron sus estadísticas

El entrenador portugués duró tres meses en la dirección técnica del equipo africano, había llegado para liderar al seleccionado de ese país en el la Copa del Mundo 2026

Carlos Queiroz dejó el banquillo de Ghana tras caer ante Colombia en el Mundial 2026: estas fueron sus estadísticas

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este domingo 5 de julio

El costo de estas piezas cambia diariamente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este domingo 5 de julio

Sinuano Día resultados de hoy domingo 5 de julio: ganadores del último sorteo

Como todos los domingo, este tradicional sorteo colombiano, difundió la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy domingo 5 de julio: ganadores del último sorteo

Chontico Día resultados de hoy domingo 5 de julio, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy domingo 5 de julio, esta fue la jugada ganadora

La CAR activó medidas prioritarias ante el posible desplome de árboles durante El Niño: solicitan reportar señales de alerta

La autoridad ambiental expidió la Resolución 115 de 2026 para agilizar permisos de intervención en ejemplares con amenaza, con el fin de prevenir afectaciones a personas, bienes, animales e infraestructura en Cundinamarca

La CAR activó medidas prioritarias ante el posible desplome de árboles durante El Niño: solicitan reportar señales de alerta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

ENTRETENIMIENTO

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe

Luisa Fernanda W hizo confesión sobre su relación con Pipe Bueno y sorprendió a sus seguidores: “Me desesperaba todo el tiempo”

Sebastián Caicedo arremetió contra el discurso de Gustavo Petro sobre alza en la canasta básica: “Lo van a negar también”

Hermana de Karol G reaccionó a publicación de la artista llorando y le dedicó unas palabras: “Eres muy fuerte”

Ana Lucía Domínguez evitó opinar sobre la carta de Karol G a Abelardo de la Espriella y respaldó a su esposo tras insultos en redes sociales

Deportes

Iván Barton será el árbitro entre Colombia y Suiza en los octavos de final del Mundial 2026: es recordado por esta razón

Iván Barton será el árbitro entre Colombia y Suiza en los octavos de final del Mundial 2026: es recordado por esta razón

Colombia jugará ante Suiza con una combinación en el uniforme que le trae buenos recuerdos

Carlos Antonio Vélez cuestionó a Néstor Lorenzo tras enterarse que James Rodríguez jugó enfermo ante Ghana: “¿Cómo se le ocurre?”

Un ciudadano estadounidense quedó sorprendido con el himno de Colombia: terminó gritando el gol de la Tricolor en el Mundial 2026

Juan Fernando Quintero, uno de los capitanes de la selección Colombia, y su historia de vida: “Plata y miedo nunca hemos tenido”