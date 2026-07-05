Tres departamentos representan la mitad de riqueza que produce Colombia, según el Dane

Bogotá se consolidó como la economía con mayor aporte al PIB nacional, al representar una cuarta parte de la producción del país en 2025 -crédito Alcaldía de Bogotá

La economía colombiana sigue mostrando una marcada concentración territorial. Aunque el país registró un crecimiento de 2,6% durante 2025, buena parte de la producción nacional continúa dependiendo de un reducido grupo de departamentos, encabezados por Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.

Las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reflejan que estas tres economías aportaron, por sí solas, la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En otras palabras, de cada $10 que produjo Colombia el año pasado, $5 provinieron de esos territorios.

El informe del Dane evidencia las diferencias económicas entre las regiones y la alta concentración del PIB en pocos departamentos-crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

El comportamiento confirma una tendencia que se mantiene durante los últimos años: las regiones con mayor población, infraestructura y actividad empresarial siguen concentrando el mayor peso económico, mientras otras avanzan a un ritmo más lento o incluso registran retrocesos. De acuerdo con el informe del Dane, el PIB nacional alcanzó los $1.852 billones en 2025. Dentro de ese resultado, Bogotá se consolidó como la principal economía del país al aportar $477 billones, equivalentes al 25% del total nacional.

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Antioquia ocupó el segundo lugar con una producción de $277 billones, correspondiente al 15% del PIB, mientras que Valle del Cauca se ubicó en la tercera posición con $180 billones y una participación del 10%.

El grupo de departamentos con mayor incidencia en la economía nacional lo completan Santander, con un aporte de $119 billones (6,4%), y Cundinamarca, con $117 billones (6,3%). A ellos se suma Atlántico, que hace parte del bloque de seis departamentos responsables del 67,3% de toda la actividad económica del país.

Solo diez departamentos crecieron por encima del promedio nacional de 2,6% durante 2025, mientras cinco registraron contracción económica-crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, el informe evidencia la limitada participación de varios territorios. Vaupés registró el menor aporte al PIB nacional, con apenas $520.000 millones, equivalentes al 0,02% del total. Le siguieron Guainía, con $672.000 millones (0,03%); Vichada, con $1,3 billones (0,071%); Amazonas, con $1,4 billones (0,078%); y Guaviare, con $1,5 billones, equivalente al 0,08%.

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El desempeño económico tampoco fue homogéneo entre los departamentos. Solo diez lograron crecer por encima del promedio nacional de 2,6% durante 2025. Bogotá encabezó ese listado con un crecimiento de 3,5%, seguida por Risaralda, con 3,2%. Antioquia, Tolima y Caquetá compartieron una expansión del 3%, ubicándose entre las economías con mejor comportamiento durante el año.

No todos los territorios registraron resultados positivos. Cinco departamentos cerraron 2025 con variaciones negativas en su actividad económica. Casanare presentó la mayor caída, con -2,2%, seguido por Arauca (-1,9%), La Guajira (-1,6%), Putumayo (-1,3%) y Cesar (-1,1%).

Antioquia y Valle del Cauca completan el grupo de tres departamentos que concentran la mitad de la riqueza producida en Colombia-crédito Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín

El Dane también analizó el comportamiento por regiones. Bogotá volvió a ocupar el primer lugar con un PIB de $471 billones, impulsado principalmente por las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, que crecieron 7,9%. El comercio, el transporte, el alojamiento y los servicios de comida también tuvieron un papel determinante, con una expansión de 5,5%.

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Después apareció la región Central, que alcanzó un PIB nominal de $437 billones, equivalente al 23,6% del total nacional. La región Oriental ocupó el tercer puesto con $371 billones y una participación del 20%. Por su parte, la región Caribe aportó $277 billones, lo que representó el 14,9% de la economía colombiana. Más atrás se ubicó la región Pacífica, con $252 billones y una participación de 13,6%, mientras que Amazonía-Orinoquía cerró el listado con un PIB de $45 billones, equivalente al 2,4% del total.

El informe también incluyó el PIB por habitante, que durante 2025 llegó a $34,9 millones a nivel nacional. Ocho departamentos superaron ese promedio: Bogotá encabezó el listado con $59,3 millones por persona, seguida por Casanare ($50 millones), Santander ($49,6 millones), Meta ($48,4 millones), San Andrés y Providencia ($43,2 millones), Antioquia ($40 millones), Valle del Cauca ($38,4 millones) y Boyacá ($37,8 millones).

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Los resultados del Dane vuelven a poner sobre la mesa el desafío de reducir las brechas económicas entre las regiones. Mientras un pequeño grupo de departamentos continúa impulsando la mayor parte de la producción nacional, buena parte del territorio mantiene una participación reducida en la economía colombiana.