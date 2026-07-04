Colombia

Más de 2.300 niños de varios departamentos del país recibirán 18 toneladas de pollo para garantizarles seguridad alimentaria

La iniciativa prevé distribuir 373.600 porciones de proteína a más de 2.300 menores de entre cero y cinco años durante un año, con entregas continuas orientadas a reforzar la seguridad alimentaria

Guardar
Google icon
Una mano enguantada de azul sostiene un pollo entero fresco sobre una exhibición de pollos sin envasar en un mostrador de carnicería.
Fenavi anunció una donación de 18 toneladas de pollo para 2026 con la que entregará 373.600 raciones a más de 2.300 niños en condición de vulnerabilidad en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, anunció una donación de 18 toneladas de pollo para 2026 con la que prevé entregar 373.600 raciones de proteína a más de 2.300 niños de entre cero y cinco años en condición de vulnerabilidad, en una apuesta por sostener durante un año el acceso regular a este alimento y reforzar la seguridad alimentaria infantil.

El anuncio se produjo en un contexto en el que el 11,8% de los menores de cinco años en Colombia está en condición de vulnerabilidad alimentaria alta o muy alta, de acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad Alimentaria Infantil de Abaco. La organización también advirtió que 432 mil niños sufren desnutrición crónica.

PUBLICIDAD

El programa Pollo Shares, activo desde 2019, superará con esta edición los 2,6 millones de raciones distribuidas. Fenavi informó que hasta ahora ya había entregado más de 2.255.800 raciones de proteína de pollo.

La donación de pollo de Fenavi busca reforzar la seguridad alimentaria infantil con acceso regular a proteína para niños de cero a cinco años - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
La donación de pollo de Fenavi busca reforzar la seguridad alimentaria infantil con acceso regular a proteína para niños de cero a cinco años - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La nueva fase de la iniciativa se desarrollará en alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) y contempla entregas en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, Pereira, Santa Marta y La Guajira, además de otras zonas donde opera la red de bancos de alimentos.

La meta no es una distribución aislada. El presidente ejecutivo de Fenavi, Gonzalo Moreno, explicó que el diseño del programa busca mantener un suministro continuo para que los menores puedan acceder a proteína de pollo al menos tres veces por semana.

PUBLICIDAD

Moreno lo resumió así: “¿Qué significa eso? 373 mil raciones de pollo que vamos a entregar durante todo este tiempo a 2.300 niños. Con esta actividad que venimos realizando desde el año 2019 llegamos a la suma de 2,6 millones de raciones que hemos donado precisamente a la primera infancia”, declaraciones del directivo citadas en un comunicado de Fenavi.

En otra intervención, el directivo explicó por qué el programa se concentra en esa etapa de la vida: “Si nosotros logramos sacar a estos niños de la desnutrición cuando están en los primeros años de vida, vamos a poder tener personas en un futuro con más capacidades”.

“Pollo Shares es una muestra de cómo el compromiso colectivo puede traducirse en oportunidades concretas para mejorar la calidad de vida de miles de niños”, Añadió, Gonzalo Moreno.

El director del programa Pollo de Fenavi, Luis Rodolfo Álvarez, planteó el mismo objetivo en términos operativos. “Nosotros debemos entregar este pollo continuamente durante el año. Esa es nuestra promesa: al menos cumplirles tres platos con pollo a la semana para que realmente haya un impacto en su desarrollo cognitivo”, afirmó en declaraciones citadas por Blu Radio.

Abaco advirtió que la desnutrición crónica es irreversible

Abaco advirtió que el 11,8% de los menores de cinco años en Colombia enfrenta vulnerabilidad alimentaria alta o muy alta - crédito Fenavi
Abaco advirtió que el 11,8% de los menores de cinco años en Colombia enfrenta vulnerabilidad alimentaria alta o muy alta - crédito Fenavi

Por su parte, la gerente de Logística de Abaco Ingrid Brown señaló que la desnutrición crónica sigue entre los principales problemas del país y subrayó el carácter permanente de ese daño.

Hoy tenemos 432 mil niños que sufren de desnutrición crónica. Recordemos que esta es una enfermedad irreversible. Hoy somos 26 bancos de alimentos en todo el país que estamos tratando de realizar acciones para rescatar alimentos y entregarlos a la población en situación de vulnerabilidad”, dijo en declaraciones citadas por La FM.

Brown añadió que, por medio de Pollo Shares, los niños beneficiados reciben proteína de pollo tres veces por semana dentro de un acompañamiento continuo. Según explicó, el programa atiende a 2.300 menores y forma parte de un trabajo sostenido que la red desarrolla desde hace siete años.

La directiva indicó que Chocó y La Guajira concentran algunos de los mayores índices de desnutrición e inseguridad alimentaria, aunque aclaró que el problema se extiende a todo el país, incluida Bogotá.

Imagen de referencia. Chocó y La Guajira concentran algunos de los mayores índices de desnutrición e inseguridad alimentaria - crédito Esteban Biba/EFE
Imagen de referencia. Chocó y La Guajira concentran algunos de los mayores índices de desnutrición e inseguridad alimentaria - crédito Esteban Biba/EFE

También señaló que la asociación cuenta con un Observatorio de Nutrición Infantil que recopila datos sobre desnutrición aguda, desnutrición crónica e inseguridad alimentaria en municipios y departamentos.

La red de bancos de alimentos tiene presencia en 13 ciudades, entre ellas Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta, Buenaventura, Santa Marta y municipios de La Guajira. En esta edición, la campaña fue presentada bajo el nombre “El pedido más grande de pollo”.

Álvarez explicó que uno de los retos centrales de la operación es conservar la cadena de frío durante todo el proceso. Para eso, Fenavi trabaja con Abaco en el almacenamiento y la distribución del producto, con el fin de garantizar su inocuidad antes de que llegue a los niños.

Temas Relacionados

FenaviBanco de Alimentos de ColombiaDonación polloSeguridad alimentariaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tour de Francia 2026 EN VIVO hoy: minuto a minuto de la etapa 1 con Egan Bernal, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard

Barcelona abrirá la competencia con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros, que entregó la primera camiseta amarilla, con cinco colombianos en acción además del “Condor de Zipaquirá”: Einer Rubio, Sergio Higuita, Harold Tejada y Fernando Gaviria

Tour de Francia 2026 EN VIVO hoy: minuto a minuto de la etapa 1 con Egan Bernal, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard

Así reaccionó la prensa internacional a la clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026: “Pudo ser más”

El cuadro “Cafetero” jugará ante la selección de Suiza el martes 7 de julio de 2026, tras un apretado triunfo ante Ghana en Kansas, Estados Unidos

Así reaccionó la prensa internacional a la clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026: “Pudo ser más”

James Rodríguez confesó tener problemas de salud en pleno Mundial 2026 que también afectaron al plantel colombiano: “Está duro”

El capitán del combinado nacional señaló, además, que el juego con la selección de Suiza el martes 7 de julio de 2026 será complicado por su vocación ofensiva

James Rodríguez confesó tener problemas de salud en pleno Mundial 2026 que también afectaron al plantel colombiano: “Está duro”

Temor en Soledad, Atlántico, por panfletos amenazantes: autoridades despliegan seguridad y piden mantener abierto el comercio

La aparición de mensajes intimidatorios generó preocupación entre propietarios de negocios y trabajadores, quienes recibieron advertencias sobre posibles represalias si suspendían sus actividades habituales en el municipio

Temor en Soledad, Atlántico, por panfletos amenazantes: autoridades despliegan seguridad y piden mantener abierto el comercio

Cinco extranjeros fueron inadmitidos en Antioquia por explotación sexual y minería ilegal

El saldo eleva a 95 los casos de rechazo de ingreso por turismo sexual en lo que va del año en el departamento y a más de 130 en todo el país

Cinco extranjeros fueron inadmitidos en Antioquia por explotación sexual y minería ilegal
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe confesó cuál fue el concierto en el que sintió que “robó” al público y dijo de quién fue la culpa

Jessi Uribe confesó cuál fue el concierto en el que sintió que “robó” al público y dijo de quién fue la culpa

Culotauro admitió que la pelea en su show fue un montaje y explicó por qué la planeó: también volvió a lanzar pullas contra Marbelle

Donaciones bloqueadas en la frontera: Andrea Valdiri denunció complicaciones para llevar ayudas a los afectados por el doble terremoto en Venezuela

Cómo realizar una buena pasta a la vodka con ingredientes fáciles y en casa, según el hijo de Cristina Hurtado

Jorge Cao desmintió su muerte ante rumores que circularon en redes sociales: “Más vivo que nunca”

Deportes

Tour de Francia 2026 EN VIVO hoy: minuto a minuto de la etapa 1 con Egan Bernal, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard

Tour de Francia 2026 EN VIVO hoy: minuto a minuto de la etapa 1 con Egan Bernal, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard

James Rodríguez confesó tener problemas de salud en pleno Mundial 2026 que también afectaron al plantel colombiano: “Está duro”

Falcao García dedicó unas palabras de aliento a Luis Díaz por su mala racha goleadora en el Mundial 2026: “La oportunidad va a llegar”

Así fue el emotivo encuentro entre Néstor Lorenzo y José Pékerman tras la clasificación de Colombia a octavos de final en el Mundial 2026

Carlos Queiroz, técnico de Ghana y exseleccionador de Colombia, elogió a la Tricolor tras la eliminación de su equipo del Mundial: “El mejor jugador ha sido el número 12”