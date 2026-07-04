Colombia

Hombre fingía ser funcionario de una empresa de servicios públicos para robar en negocios: terminó capturado en flagrancia en Bogotá

La denuncia de vecinos permitió ubicar al sospechoso dentro de un restaurante en el que habría simulado una inspección para ingresar y ejecutar los hurtos

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La comunidad alertó al 123 y permitió frustrar un presunto hurto bajo modalidad de suplantación - crédito MEBOG

Un hombre de 38 años fue capturado por la Policía Nacional en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, luego de que presuntamente se hiciera pasar por trabajador de una empresa de servicios públicos para ingresar a establecimientos comerciales y cometer hurtos mediante engaños.

La detención se produjo gracias a la denuncia de varios habitantes del sector, los cuales reconocieron al sospechoso por un supuesto modus operandi que ya había utilizado anteriormente y la rápida reacción de los uniformados permitió ubicarlo dentro de un establecimiento comercial cuando, al parecer, intentaba ejecutar una nueva acción delictiva bajo la fachada de una inspección técnica.

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De acuerdo con las autoridades, los ciudadanos alertaron a través de la línea de emergencias 123 sobre la presencia del hombre en la carrera 24.

Según las versiones recopiladas por la Policía, el individuo habría utilizado en ocasiones anteriores la misma estrategia para acceder a locales comerciales y, presuntamente, intimidar a las víctimas con un agente químico irritante antes de despojarlas de sus pertenencias.

La Policía captura en Teusaquillo a un hombre que se hacía pasar por trabajador de servicios públicos - crédito MEBOG
La Policía captura en Teusaquillo a un hombre que se hacía pasar por trabajador de servicios públicos - crédito MEBOG

Cuando la patrulla del CAI Teusaquillo llegó al lugar, encontró al sospechoso al interior de un restaurante, donde aseguró que se encontraba realizando una supuesta revisión relacionada con los servicios públicos. Sin embargo, el procedimiento policial permitió descubrir varias inconsistencias en su versión.

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Durante el registro personal, los uniformados encontraron un bolso con diferentes herramientas y prendas de vestir que portaban el logotipo de una reconocida empresa prestadora de servicios públicos, elementos que aparentemente utilizaba para reforzar la falsa identidad con la que buscaba ganarse la confianza de comerciantes y empleados.

Posteriormente, las autoridades verificaron la información directamente con representantes autorizados de la empresa, quienes confirmaron que el hombre no hacía parte de su planta de personal ni tenía algún tipo de relación contractual con la entidad.

Además del hallazgo de los elementos utilizados para la presunta suplantación, las autoridades inspeccionaron la motocicleta en la que se movilizaba el capturado.

Durante la revisión se estableció que el vehículo tenía instalado un mecanismo retráctil que permitía ocultar la placa, con el fin de evitar ser identificado por cámaras de seguridad o durante controles policiales.

Vista cercana de las manos de dos hombres; uno, con camiseta azul y jeans, es esposado por el otro, quien viste uniforme oscuro. Fondo azul.
La Policía halló en la motocicleta del detenido un mecanismo para ocultar la placa de forma retráctil - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras recopilar los elementos probatorios, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial. Asimismo, la Policía indicó que el capturado registra múltiples antecedentes judiciales por el delito de hurto agravado.

El mayor Fabián Blanco, comandante encargado de la Estación de Policía de Teusaquillo, explicó cómo se desarrolló el procedimiento que permitió frustrar el presunto robo y capturar al señalado delincuente.

“Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad y a la rápida reacción de nuestros uniformados del CAI Teusaquillo, fue capturado en flagrancia un hombre de 38 años que presuntamente se hacía pasar por funcionario de una empresa de servicios públicos para ingresar a establecimientos comerciales y cometer hurtos mediante la modalidad de suplantación. Los hechos se registraron en la carrera 24, donde la patrulla de vigilancia ubicó al sospechoso al interior de un restaurante, manifestando que realizaría una supuesta revisión técnica", indicó el comandante.

El oficial detalló que durante la inspección quedaron al descubierto los elementos con los que el hombre buscaba aparentar ser un trabajador autorizado, situación que permitió confirmar la falsedad de su identidad.

Cayó en Teusaquillo un hombre que se hacía pasar por trabajador de servicios públicos para entrar a locales - crédito Imagen ilustrativa Infobae
Cayó en Teusaquillo un hombre que se hacía pasar por trabajador de servicios públicos para entrar a locales - crédito Imagen ilustrativa Infobae

“Durante el proceso de registro, los uniformados hallaron herramientas y prendas con el logotipo de la empresa de servicios públicos. Tras verificar la información con el personal autorizado de la compañía, se confirmó que esta persona no tenía ningún vínculo laboral con esta entidad. Asimismo, fue inmovilizada la motocicleta en la que se transportaba, la cual contaba con un mecanismo retráctil para ocultar la placa y evadir el control. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial", confirmó el mayor.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a los ciudadanos para que continúen denunciando cualquier comportamiento sospechoso y recordó la importancia de verificar la identidad de las personas que se presentan como funcionarios de empresas de servicios públicos antes de permitirles el ingreso a viviendas o establecimientos comerciales.

Las autoridades insistieron en que la colaboración ciudadana fue determinante para evitar un nuevo caso de hurto bajo esta modalidad e invitaron a reportar oportunamente cualquier situación irregular a través de la línea de emergencias 123 o en el CAI más cercano.

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