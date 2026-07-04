Yina Calderón alertó por la situación de Epa Colombia en prisión, señaló vulneración de derechos y pidió ayuda: “No la dejan ver”

La empresaria y creadora de contenido alertó en redes sociales sobre las condiciones que enfrenta su amiga en la cárcel y reclamó garantías para su integridad y derechos fundamentales - crédito @yinacalderontv/ Instagram

La situación de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, ha generado una ola de preocupación en redes sociales y entre sus allegados, luego de que se hicieran públicas denuncias sobre el trato que estaría recibiendo en el centro de reclusión de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá.

El caso de Epa Colombia tomó notoriedad desde el 2025, cuando fue condenada a más de cinco años de prisión por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación al transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

En los últimos días, la empresaria e influenciadora volvió a estar en el centro de la discusión pública tras una serie de mensajes de alerta emitidos por su amiga Yina Calderón y por la abogada defensora Wendy Herrera, quienes insisten en que sus derechos estarían siendo vulnerados.

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Yina Calderón expresó en redes sociales su alarma por la falta de información y acceso a Epa Colombia: “Le están vulnerando todos los derechos, es inhumano” - crédito captura de pantalla

Todo se originó tras la difusión de un video en el que se vio a Epa Colombia destruyendo parte de una estación de TransMilenio en el sur de Bogotá en medio del estallido social del 2019, imágenes que rápidamente se viralizaron y generaron opiniones divididas en la opinión pública. Desde entonces, la empresaria de productos para el cabello permanece privada de la libertad, separada de su familia y de sus proyectos personales.

En medio de la transmisión del partido entre Colombia y Ghana, el 3 de julio, Yina Calderón compartió su preocupación a través de sus historias de Instagram. “No nos quieren dejar a ver a Epa Colombia, no sabemos nada, hoy fue la abogada y no se la dejan ver ni siquiera a ella”, afirmó Calderón, quien enfatizó la gravedad del momento. “Le están vulnerando todos los derechos, es inhumano. Ni siquiera a los criminales más duros los están tratando como a Epa. Amigos, necesitamos ayuda”, expresó.

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La empresaria de fajas también agregó: “Hoy no dejaron entrar a la abogada, la familia, nada. Es inhumano, ni siquiera los malhechores más duros los están tratando como a Epa. Amigos, necesitamos ayuda; un día de estos la Epa no va a aparecer”. Calderón insistió en la incertidumbre que rodea el caso, asegurando que no se sabe quién está detrás de la situación actual de su amiga.

El caso de Epa Colombia mantiene dividido al público y la reciente falta de información ha aumentado la inquietud entre sus seguidores - crédito @yinacalderontv/ Instagram

A las declaraciones de Calderón se sumó la voz de Wendy Herrera, abogada de la influenciadora, quien relató su experiencia reciente al intentar visitar a su representada.

“Desde las 9:30 a. m. llegué a la estación de Policía de Carabineros con la intención de entrevistarme con Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia. Soy su abogada y no me permitieron el ingreso, vulnerando así todas las garantías del debido proceso y su derecho a una defensa técnica”, manifestó Herrera.

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La jurista añadió además una advertencia sobre las acciones que tomará en adelante: “Vamos a acabar con todas las irregularidades, con todas las vulneraciones y con todos los atropellos que han cometido contra Epa Colombia. Todas las manos oscuras que están detrás de la privación de su libertad las sacaré a la luz”.

El caso de Epa Colombia ha sido objeto de debate tanto por el impacto mediático que tuvo el video de su detención como por las circunstancias de su proceso judicial. Si bien en su momento se especuló con la posibilidad de un acuerdo, los detalles finales no han sido revelados. El paso del tiempo ha reducido el flujo de información sobre su situación desde el penal, pero las recientes alertas reactivaron la preocupación de sus seguidores y allegados.

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Familiares y defensa demandan acceso y respeto a los derechos de la influenciadora, reclamando garantías dentro del sistema penitenciario - crédito Inpec

Actualmente, la abogada y la familia de Epa Colombia insisten en que se respeten sus derechos y en poder acceder a ella para constatar su estado. El llamado de atención que han hecho en redes sociales busca visibilizar lo que consideran una situación inaceptable dentro del sistema penitenciario, señalando presuntas irregularidades y la necesidad de que las autoridades garanticen las garantías fundamentales para la influenciadora.

La situación permanece en desarrollo, mientras crecen las voces que exigen transparencia y respeto al debido proceso en el caso de Daneidy Barrera Rojas.