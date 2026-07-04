Deportes

James Rodríguez confesó tener problemas de salud en pleno Mundial 2026 que también afectaron al plantel colombiano: “Está duro”

El capitán del combinado nacional señaló, además, que el juego con la selección de Suiza el martes 7 de julio de 2026 será complicado por su vocación ofensiva

Guardar
Google icon
El capitán de la Selección Colombia fue sustituido en el partido de dieciseisavos de final contra Ghana - crédito Sam Navarro
El capitán de la Selección Colombia fue sustituido en el partido de dieciseisavos de final contra Ghana - crédito Sam Navarro

James Rodríguez fue titular con la selección Colombia ante Ghana en Kansas City, Estados Unidos, el viernes 3 de julio de 2026, en medio del Mundial de la FIFA 2026, pero salió en el entretiempo por Richard Ríos. Después del pitazo final, el capitán del equipo reveló que atraviesa un problema de salud que afectó su preparación durante la semana.

“Hay un virus ahí dentro, está duro. Hay muchos que estamos así, yo estuve así. Lo más importante fue que el día de hoy salió bien y nos vamos al hotel pensando en lo que es el día martes”, declaró antes de subirse al bus. Sobre el trámite del juego, agregó: “Ellos son tácticos, ellos son fuertes y ese gol rápido nos dio aire”.

PUBLICIDAD

El capitán del combinado nacional señaló, además, que el juego con la selección de Suiza será complicado por su vocación ofensiva - crédito Siphiwe Sibeko/Reuters
El capitán del combinado nacional señaló, además, que el juego con la selección de Suiza será complicado por su vocación ofensiva - crédito Siphiwe Sibeko/Reuters

El futbolista colombiano, de 34 años, que juega como volante ofensivo para el Minnesota United F.C., habló sobre Suiza, el rival de la Tricolor en los octavos de final de la Copa del Mundo. Para Rodríguez, el partido contra el equipo europeo será complicado, ya que tiene mayor vocación ofensiva que Ghana.

“Suiza es un rival fuerte, duro, no lo hemos visto mucho pero vamos a tener estos días para poderlos ver. Hemos visto un como 25 minutos del partido contra Argelia, es un equipo que juega un poco más de lo que fue Ghana hoy”, dijo Rodríguez. También apuntó al descanso del plantel: “Ahora estos cuatro días estar el cuerpo tranquilo para que podamos llegar bien”.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que, en rueda de prensa, el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, habló sobre los problemas de salud de varios de los jugadores y cómo afectó la planeación del partido en el que James Rodríguez fue sustituido.

“Hubo varios que estuvieron con estados gripales y tuvimos previendo que podían tener un desgaste mayor, pero fue un cambio táctico en ese momento. También fue táctico con Juanfer. Pensamos que era lo que necesitaba el partido en esos momentos”, señaló.

Luis Díaz habló de su gol anulado ante Ghana en el Mundial 2026: la figura del partido

El "Guajiro" se refirió al gol anulado que tuvo durante el partido ante Ghana en el estadio de Kansas-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El atacante del Bayern Múnich, Luis Díaz, habló a Infobae Colombia y otros medios sobre el partido contra Ghana y analizó la jugada en la que tuvo oportunidad de marcar y que fue invalidada por fuera de lugar. El guajiro expresó que todavía no logra alcanzar la tranquilidad que busca en su juego tras el gol anulado, luego de la asistencia de Jefferson Lerma.

“Creo que está faltando esa tranquilidad. Todo viene en conjunto. He tenido ocasiones para concretar, pero me han anulado goles. Esa confianza que quiero tener todavía no está al cien por ciento. Estoy intentando mejorar partido a partido. Me sentí mucho mejor en el partido de hoy que en el anterior, sin duda. No puedo dar pasos atrás; de eso se trata”, explicó en rueda de prensa.

Colombia volverá a enfrentar a Suiza 32 años después de Estados Unidos 1994

Colombia vs. Suiza
Carlos Valderrama hizo parte de aquel partido ante Suiza en Estados Unidos 1994, disputado en Los Ángeles y con goles de Harold Lozano y Herman Gaviria - crédito @AntonioUbilla1/X

El cruce ante Suiza será la segunda vez que la selección colombiana se mida con ese rival en la cita mundialista. El antecedente se remonta a la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos 1994, cuando se enfrentaron en la tercera fecha del grupo A.

Aquel seleccionado colombiano llegaba con una expectativa alta y con nombres como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón y Adolfo Valencia. El entrenador era Francisco Maturana, pero la campaña en territorio estadounidense terminó convertida en una de las decepciones más recordadas del equipo nacional.

Colombia venció entonces a Suiza por 2-0, aunque ese resultado no le alcanzó para seguir en competencia. La Tricolor quedó última en el grupo A y no pudo disputar uno de los cupos a octavos de final como mejor tercera.

Ese dato explica por qué el nuevo duelo no aparece solo como una coincidencia estadística. Colombia volverá a cruzarse con el conjunto europeo 32 años después, otra vez en un torneo de la FIFA disputado en territorio norteamericano y con la posibilidad de que una eliminación deje un cierre amargo.

Temas Relacionados

James RodríguezMundial 2026Selección ColombiaVirusColombia vs. SuizaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tour de Francia 2026 EN VIVO hoy: minuto a minuto de la etapa 1 con Egan Bernal, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard

Barcelona abrirá la competencia con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros, que entregó la primera camiseta amarilla, con cinco colombianos en acción además del “Condor de Zipaquirá”: Einer Rubio, Sergio Higuita, Harold Tejada y Fernando Gaviria

Tour de Francia 2026 EN VIVO hoy: minuto a minuto de la etapa 1 con Egan Bernal, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard

Así reaccionó la prensa internacional a la clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026: “Pudo ser más”

El cuadro “Cafetero” jugará ante la selección de Suiza el martes 7 de julio de 2026, tras un apretado triunfo ante Ghana en Kansas, Estados Unidos

Así reaccionó la prensa internacional a la clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026: “Pudo ser más”

Falcao García dedicó unas palabras de aliento a Luis Díaz por su mala racha goleadora en el Mundial 2026: “La oportunidad va a llegar”

El máximo goleador histórico de la selección Colombia dijo que el delantero samario no debe perder la paciencia, destacando que es un jugador con mucha experiencia

Falcao García dedicó unas palabras de aliento a Luis Díaz por su mala racha goleadora en el Mundial 2026: “La oportunidad va a llegar”

Así fue el emotivo encuentro entre Néstor Lorenzo y José Pékerman tras la clasificación de Colombia a octavos de final en el Mundial 2026

El extécnico de la Tricolor y el actual entrenador trabajaron juntos en el Mundial de Brasil 2014, y se vieron después de la victoria “Cafetera” en Kansas

Así fue el emotivo encuentro entre Néstor Lorenzo y José Pékerman tras la clasificación de Colombia a octavos de final en el Mundial 2026

Luis Díaz fue elegido como el mejor jugador del partido en el triunfo de Colombia ante Ghana por el Mundial 2026

El delantero del Bayern Múnich fue uno de los jugadores más determinantes en el frente de ataque y tuvo una opción de gol anulada en el juego disputando en Kansas

Luis Díaz fue elegido como el mejor jugador del partido en el triunfo de Colombia ante Ghana por el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe confesó cuál fue el concierto en el que sintió que “robó” al público y dijo de quién fue la culpa

Jessi Uribe confesó cuál fue el concierto en el que sintió que “robó” al público y dijo de quién fue la culpa

Culotauro admitió que la pelea en su show fue un montaje y explicó por qué la planeó: también volvió a lanzar pullas contra Marbelle

Donaciones bloqueadas en la frontera: Andrea Valdiri denunció complicaciones para llevar ayudas a los afectados por el doble terremoto en Venezuela

Cómo realizar una buena pasta a la vodka con ingredientes fáciles y en casa, según el hijo de Cristina Hurtado

Jorge Cao desmintió su muerte ante rumores que circularon en redes sociales: “Más vivo que nunca”

Deportes

Tour de Francia 2026 EN VIVO hoy: minuto a minuto de la etapa 1 con Egan Bernal, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard

Tour de Francia 2026 EN VIVO hoy: minuto a minuto de la etapa 1 con Egan Bernal, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard

Así reaccionó la prensa internacional a la clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026: “Pudo ser más”

Falcao García dedicó unas palabras de aliento a Luis Díaz por su mala racha goleadora en el Mundial 2026: “La oportunidad va a llegar”

Así fue el emotivo encuentro entre Néstor Lorenzo y José Pékerman tras la clasificación de Colombia a octavos de final en el Mundial 2026

Carlos Queiroz, técnico de Ghana y exseleccionador de Colombia, elogió a la Tricolor tras la eliminación de su equipo del Mundial: “El mejor jugador ha sido el número 12”