James Rodríguez confesó tener problemas de salud en pleno Mundial 2026 que también afectaron al plantel colombiano: “Está duro”

El capitán de la Selección Colombia fue sustituido en el partido de dieciseisavos de final contra Ghana - crédito Sam Navarro

James Rodríguez fue titular con la selección Colombia ante Ghana en Kansas City, Estados Unidos, el viernes 3 de julio de 2026, en medio del Mundial de la FIFA 2026, pero salió en el entretiempo por Richard Ríos. Después del pitazo final, el capitán del equipo reveló que atraviesa un problema de salud que afectó su preparación durante la semana.

“Hay un virus ahí dentro, está duro. Hay muchos que estamos así, yo estuve así. Lo más importante fue que el día de hoy salió bien y nos vamos al hotel pensando en lo que es el día martes”, declaró antes de subirse al bus. Sobre el trámite del juego, agregó: “Ellos son tácticos, ellos son fuertes y ese gol rápido nos dio aire”.

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El capitán del combinado nacional señaló, además, que el juego con la selección de Suiza será complicado por su vocación ofensiva - crédito Siphiwe Sibeko/Reuters

El futbolista colombiano, de 34 años, que juega como volante ofensivo para el Minnesota United F.C., habló sobre Suiza, el rival de la Tricolor en los octavos de final de la Copa del Mundo. Para Rodríguez, el partido contra el equipo europeo será complicado, ya que tiene mayor vocación ofensiva que Ghana.

“Suiza es un rival fuerte, duro, no lo hemos visto mucho pero vamos a tener estos días para poderlos ver. Hemos visto un como 25 minutos del partido contra Argelia, es un equipo que juega un poco más de lo que fue Ghana hoy”, dijo Rodríguez. También apuntó al descanso del plantel: “Ahora estos cuatro días estar el cuerpo tranquilo para que podamos llegar bien”.

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Cabe recordar que, en rueda de prensa, el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, habló sobre los problemas de salud de varios de los jugadores y cómo afectó la planeación del partido en el que James Rodríguez fue sustituido.

“Hubo varios que estuvieron con estados gripales y tuvimos previendo que podían tener un desgaste mayor, pero fue un cambio táctico en ese momento. También fue táctico con Juanfer. Pensamos que era lo que necesitaba el partido en esos momentos”, señaló.

Luis Díaz habló de su gol anulado ante Ghana en el Mundial 2026: la figura del partido

El "Guajiro" se refirió al gol anulado que tuvo durante el partido ante Ghana en el estadio de Kansas-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El atacante del Bayern Múnich, Luis Díaz, habló a Infobae Colombia y otros medios sobre el partido contra Ghana y analizó la jugada en la que tuvo oportunidad de marcar y que fue invalidada por fuera de lugar. El guajiro expresó que todavía no logra alcanzar la tranquilidad que busca en su juego tras el gol anulado, luego de la asistencia de Jefferson Lerma.

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“Creo que está faltando esa tranquilidad. Todo viene en conjunto. He tenido ocasiones para concretar, pero me han anulado goles. Esa confianza que quiero tener todavía no está al cien por ciento. Estoy intentando mejorar partido a partido. Me sentí mucho mejor en el partido de hoy que en el anterior, sin duda. No puedo dar pasos atrás; de eso se trata”, explicó en rueda de prensa.

Colombia volverá a enfrentar a Suiza 32 años después de Estados Unidos 1994

Carlos Valderrama hizo parte de aquel partido ante Suiza en Estados Unidos 1994, disputado en Los Ángeles y con goles de Harold Lozano y Herman Gaviria - crédito @AntonioUbilla1/X

El cruce ante Suiza será la segunda vez que la selección colombiana se mida con ese rival en la cita mundialista. El antecedente se remonta a la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos 1994, cuando se enfrentaron en la tercera fecha del grupo A.

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Aquel seleccionado colombiano llegaba con una expectativa alta y con nombres como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón y Adolfo Valencia. El entrenador era Francisco Maturana, pero la campaña en territorio estadounidense terminó convertida en una de las decepciones más recordadas del equipo nacional.

Colombia venció entonces a Suiza por 2-0, aunque ese resultado no le alcanzó para seguir en competencia. La Tricolor quedó última en el grupo A y no pudo disputar uno de los cupos a octavos de final como mejor tercera.

Ese dato explica por qué el nuevo duelo no aparece solo como una coincidencia estadística. Colombia volverá a cruzarse con el conjunto europeo 32 años después, otra vez en un torneo de la FIFA disputado en territorio norteamericano y con la posibilidad de que una eliminación deje un cierre amargo.

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