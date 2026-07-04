Operativo en Barrancabermeja y Bucaramanga desarticuló red de extorsión contra el comercio

La Policía y el GAULA lograron la detención de dos integrantes de una red criminal que intimidaba a comerciantes y agricultores mediante amenazas y cobros ilegales en la región - crédito @PoliciaDEMAM / X

La Policía Nacional, en coordinación con el Gaula y la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo un operativo en Barrancabermeja y Bucaramanga que resultó en la captura de dos personas señaladas de integrar una estructura dedicada a la extorsión en la región del Magdalena Medio.

Ambas personas fueron enviadas a prisión por orden judicial, tras ser presentadas ante un juez de control de garantías.

Los detenidos fueron identificados con los alias de Flaco y Jothselin. Según las autoridades, ‘Flaco’ se encargaba de labores logísticas dentro de la organización, mientras que ‘Jothselin’ era responsable de administrar las finanzas del grupo. Además, durante el proceso judicial se imputaron cargos a alias ‘Tato’, quien ya tenía antecedentes por homicidio.

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Durante la diligencia fueron incautados un teléfono celular y una motocicleta, elementos que, de acuerdo con los investigadores, forman parte fundamental del expediente y servirán para esclarecer el modus operandi y los contactos de la red delincuencial.

Cayeron los presuntos responsables de extorsiones a comerciantes del Magdalena Medio - crédito Departamento de Policía Magdalena Medio

Según la investigación, los capturados simulaban pertenecer a grupos criminales para intimidar a comerciantes y agricultores del Magdalena Medio. Mediante llamadas extorsivas, exigían pagos que oscilaban entre tres y diez millones de pesos, amenazando con atentar contra la vida de sus víctimas, sus empleados o sus negocios si no accedían a las demandas económicas.

Las autoridades señalaron que, con estas capturas, se lograron esclarecer 15 denuncias de extorsión en la región, lo cual representa un golpe directo a la capacidad financiera y operativa de la organización delictiva. La acción policial busca enviar un mensaje de respaldo a los comerciantes y habitantes del Magdalena Medio, quienes han denunciado reiteradamente ser blanco de estas prácticas intimidatorias.

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El GAULA reiteró la importancia de que las víctimas de extorsión denuncien cualquier intento de presión o amenaza, y recordó que existe una línea gratuita nacional para reportar de forma anónima estos delitos. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación continuará con las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la estructura y fortalecer las imputaciones existentes.

Las autoridades destacan que estos operativos forman parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado y proteger a los sectores productivos de la región - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades insistieron en que este tipo de operativos forman parte de una estrategia integral para combatir la extorsión y el crimen organizado en el Magdalena Medio, garantizando la seguridad y tranquilidad de los sectores productivos de la región.

Cae banda vinculada a homicidios y extorsiones en Soledad y Malambo

Como parte del esfuerzo nacional para combatir las estructuras dedicadas a la extorsión y el crimen organizado, en días recientes se produjo otro operativo relevante en el área metropolitana de Barranquilla.

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La Policía Metropolitana de Barranquilla ejecutó acciones coordinadas que resultaron en la captura de seis personas vinculadas con homicidios y extorsiones en los municipios de Soledad y Malambo. Entre los procesados se encuentran cuatro adultos y dos menores de edad, presuntamente integrantes de las organizaciones delincuenciales conocidas como Los Costeños y Los Pepes.

Durante estos operativos, las autoridades lograron la detención en flagrancia de los implicados por delitos como extorsión, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, así como tráfico de estupefacientes.

Uno de los menores aprehendidos estaría relacionado directamente con un caso de extorsión en el que un comerciante resultó herido por arma de fuego tras negarse a entregar dinero a los extorsionistas. Las investigaciones apuntan a que los adultos capturados también estarían implicados en ataques armados contra establecimientos comerciales, una modalidad utilizada para intimidar a los propietarios y forzar el pago de cuotas ilegales.

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En los allanamientos, las autoridades decomisaron armas, drogas, dinero, celulares, una motocicleta y documentos vinculados a las extorsiones - crédito Gaula

Durante los allanamientos fueron decomisadas dos armas de fuego, casi 500 gramos de estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una motocicleta y prendas de vestir, además de panfletos extorsivos y cuadernos con registros de los comercios presuntamente afectados. Según los reportes oficiales, varios de los detenidos presentan antecedentes por delitos como homicidio, hurto agravado, fraude procesal, violencia intrafamiliar y tráfico de drogas.

Cuatro de los capturados recibieron medida de aseguramiento por decisión judicial y todos fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Estos resultados refuerzan la labor de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado y demuestran la capacidad operativa para desarticular redes que afectan a comerciantes y a la seguridad ciudadana en distintas regiones del país.

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