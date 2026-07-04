A la cárcel cabecilla del Clan del Golfo que habría fotografiado cuerpo de su víctima para reportar el crimen: Fiscalía reveló escalofriantes detalles

Judicializan presunto cabecilla urbano del Clan de Golfo en el Bajo Cauca antioqueño señalado por homicidios selectivos - crédito Fiscalía

Antes de entrar en materia, las autoridades señalaron que el procesado habría escalado dentro de la estructura criminal hasta convertirse en uno de los responsables de coordinar acciones violentas en varios municipios del Bajo Cauca antioqueño.

La Fiscalía lo vincula con un homicidio cometido tras el secuestro y tortura de un hombre que supuestamente era señalado de integrar un grupo armado rival.

La ofensiva judicial contra las estructuras del crimen organizado en Antioquia sumó un nuevo capítulo con la judicialización de un presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo, señalado de coordinar homicidios selectivos, secuestros, extorsiones y otras actividades ilegales en esa zona del país.

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Se trata de Juan David Pineda Vargas, quien fue presentado por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías como supuesto integrante de esa organización armada ilegal, con injerencia en municipios como Zaragoza, El Bagre y otras poblaciones de la subregión.

La Fiscalía judicializa a Juan David Pineda, señalado cabecilla urbano del Clan del Golfo - crédito Fiscalía

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, el procesado habría iniciado su trayectoria dentro del grupo ilegal como integrante de tropa y posteriormente asumió funciones de sicario, hasta ser designado cabecilla urbano a finales de 2024.

Durante la audiencia de imputación, el fiscal del caso expuso la presunta evolución criminal del procesado y las funciones que, según la investigación, desempeñaba dentro de la estructura.

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“Usted presuntamente sería cabecilla urbano en el municipio del Bagre y que usted estaría bajo las órdenes de alias Palillo. Se tiene entonces que usted al parecer inició en ese grupo armado organizado en marzo del año 2020 como integrante de tropa. Ya para el año 2024, usted tenía el rol de sicario en el municipio de Zaragoza, ejecutando homicidio selectivo bajo las órdenes también de alias Palillo, de alias Albino y de alias Sebastián. Actividad delictiva que desarrollaba en compañía de alias Dólar y para diciembre del año 2024 usted fue designado cabecilla urbano en el municipio del Bagre, encargado de coordinar todas las acciones delictivas en esa municipalidad y recibir los reportes de movimientos de la Fuerza Pública y personas extrañas en el sector para la ubicación de los mismos. Y en esas labores entonces usted también a su vez las reportaba a sus superiores, concretamente a alias Palillo, uno de los cabecillas principales de ese grupo armado en la región”, sostuvo el fiscal durante la diligencia judicial.

Según el ente investigador, además de coordinar homicidios selectivos, Pineda Vargas también tendría la responsabilidad de dirigir secuestros, extorsiones, actividades de tráfico de estupefacientes, extracción ilegal de minerales y labores de inteligencia sobre la presencia de la fuerza pública en esa zona del departamento.

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El juez envía a la cárcel al procesado, pese a que no aceptó los cargos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El crimen por el que fue vinculado a la investigación

Uno de los hechos más graves que le atribuye la Fiscalía ocurrió el 5 de agosto de 2024, cuando, presuntamente, hizo parte de un grupo armado que llegó hasta una vivienda ubicada en la vereda Cacales, jurisdicción de El Bagre, para retener contra su voluntad a un hombre señalado de pertenecer a una organización criminal rival.

Las investigaciones indican que la víctima fue trasladada hasta el sector conocido como La Arenosa, donde habría sido sometida a diferentes actos de violencia con el propósito de obtener información sobre el grupo ilegal Los Caparros.

Durante la audiencia, el fiscal reconstruyó los hechos y explicó el papel que, presuntamente, desempeñó el hoy judicializado durante el secuestro y posterior homicidio.

“Se tiene que para el día 5 de agosto del 2024, en una casa ubicada en el sector del Tigre 2, en la parte superior de la vereda de Cacales, residían dos presuntos integrantes del grupo delictivo Los Caparros, por lo que alias Palillo le ordena a alias Albino, a alias Sebastián, a alias Dólar, a alias El Costeño, a alias El Político, a alias La Flaca y a usted presuntamente, señor Juan David Pineda Vargas, alias Arco Juan, que ubiquen a esas dos personas, las retengan y las trasladen hasta la vereda La Arenosa. Por lo que alias Dólar, Sebastián, El Costeño y usted se desplazaron en dos motocicletas al sector del Tigre 2. Allí hallan a la víctima, quien es trasladada a la vereda La Arenosa, como lo había ordenado alias Palillo. En ese lugar ustedes lo amarraron de las manos y lo agredieron físicamente. Le metieron la cabeza en un balde con agua y detergente y le pusieron cables eléctricos que le producían descargas de energía. En ese sitio también se encontraba alias Albino. Allí empezaron a interrogarlo para obtener información de la organización delictiva contraria, es decir, de Los Caparros, pero la víctima se negaba a pertenecer a la misma y no les daba ningún tipo de información”, indicó el representante del ente acusador.

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La investigación atribuye un secuestro con tortura y un asesinato ocurrido en El Bagre en agosto de 2024 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía sostuvo que, al no obtener la información que buscaban, los integrantes del grupo armado recibieron una nueva orden de sus superiores para ejecutar a la víctima.

En ese sentido, el fiscal relató cómo se habría desarrollado el homicidio y el presunto rol que cumplió Pineda Vargas tras el asesinato.

“Anlias Palillo le ordena que lo ejecuten y a su vez alias Albino le ordena a alias Dólar, El Costeño, La Flaca y a usted, Juan David Pineda Vargas, que transporten al retenido a la vereda de Cacales. Llegan a ese sector conocido como el caserío de La Mina, aproximadamente a las 11 de la noche, y allí alias El Costeño, utilizando un arma de fuego, le dispara en varias ocasiones. Finalmente, alias Dólar le dispara a la víctima para asegurar la muerte y usted, Juan David Pineda Vargas, le toma varias fotos al occiso para enviarle el reporte a alias Albino. El cuerpo sin vida es hallado el 6 de agosto del 2024 en el sector conocido como La Y, en vía pública”, afirmó el fiscal.

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Con base en los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, un fiscal especializado le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla, secuestro simple agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante la diligencia judicial, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, pese a ello, el juez de control de garantías consideró que existían suficientes elementos para imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso penal en su contra.